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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3735373637373738 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 04 сер, 2019 17:48



неділя, 4 серпень 2019, https://patrioty.org.ua/blogs/sotsioloh ... 89816.html

Вперше значна кількість людей вважає за краще не змінювати ситуацію в країні, а змінювати одну країну на іншу і має для цього необхідні інструменти.



"Разом з очікуваннями від нового президента зросла і готовність людей терпітиможливі короткочасні труднощі, пов’язані з процесом реформ. Подібне, як правило, трапляється на початку каденції будь-якого українського президента, і Зеленському важливо не проґавити цей момент, діяти рішуче, тим паче пріоритети зрозумілі. Крім війни і боротьби за добробут людей цікавить питання справедливості, пов’язане із судовою реформою", - пише соціолог Ірина Бекешкіна у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:



"Всі розчаровані її провалом. Ми бачимо це не тільки у цифрах, але й у повсякденному спілкуванні. Якщо у 2014 році на ринку неподалік від мого будинку продавці жваво цікавилися: «Ну що, кого посадили?» — то вже зараз говорять з іронічним глузуванням і розчаруванням: «Ну і що, когось посадили?».



На жаль, результати реформ останніх п’яти років найвище цінують наші західні партнери, а для більшості громадян країни їхній ефект досі не помітний.



І все ж ми бачимо, як змінюється країна. Уже понад 20 років поспіль Інститут соціології проводить дослідження цінностей та життєвих орієнтирів українців. За цей час регіональна розділеність на проєвропейське і проросійське населення на неокупованих територіях дійсно скорочується. Це помітно не тільки з падінням підтримки відверто проросійських проектів, а й, наприклад, із питання про статус російської мови. Якщо раніше близько 50% населення країни підтримували особливий статус російської мови, а 30% були проти, то зараз із точністю до навпаки. Поступово відбувається і трансформація патерналізму. В останньому нашому, травневому, опитуванні, мене здивувало, що до 61% зросла кількість людей, які вважають, що завдання держави забезпечити рівні правила гри. Відповідно стало менше тих, хто покладає всю відповідальність на державу (зараз таких 20%, а нещодавно було 40%).

(я называю это: "они не видят себя в этом государстве")



Свої корективи вносить безвіз. Якщо раніше українці традиційно відрізнялися високими протестними настроями, то тепер у регіонах із високим міграційним потенціалом вони знижуються.



Вперше значна кількість людей вважає за краще не змінювати ситуацію в країні, а змінювати одну країну на іншу і має для цього необхідні інструменти. І це тривожний дзвінок, адже двигуном прогресу завжди є активні громадяни. Без активності активних країна приречена на ступор".



Джерело: НВ Почалось? Соціолог Бекешкіна розповіла про "тривожний дзвінок" для Зеленськогонеділя, 4 серпень 2019,Вперше значна кількість людей вважає за краще не змінювати ситуацію в країні, а змінювати одну країну на іншу і має для цього необхідні інструменти."Разом з очікуваннями від нового президента зросла і готовність людей терпітиможливі короткочасні труднощі, пов’язані з процесом реформ. Подібне, як правило, трапляється на початку каденції будь-якого українського президента, і Зеленському важливо не проґавити цей момент, діяти рішуче, тим паче пріоритети зрозумілі. Крім війни і боротьби за добробут людей цікавить питання справедливості, пов’язане із судовою реформою", - пише соціолог Ірина Бекешкіна у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:"Всі розчаровані її провалом. Ми бачимо це не тільки у цифрах, але й у повсякденному спілкуванні. Якщо у 2014 році на ринку неподалік від мого будинку продавці жваво цікавилися: «Ну що, кого посадили?» — то вже зараз говорять з іронічним глузуванням і розчаруванням: «Ну і що, когось посадили?».На жаль, результати реформ останніх п’яти років найвище цінують наші західні партнери, а для більшості громадян країни їхній ефект досі не помітний.І все ж ми бачимо, як змінюється країна. Уже понад 20 років поспіль Інститут соціології проводить дослідження цінностей та життєвих орієнтирів українців. За цей час регіональна розділеність на проєвропейське і проросійське населення на неокупованих територіях дійсно скорочується. Це помітно не тільки з падінням підтримки відверто проросійських проектів, а й, наприклад, із питання про статус російської мови. Якщо раніше близько 50% населення країни підтримували особливий статус російської мови, а 30% були проти, то зараз із точністю до навпаки. Поступово відбувається і трансформація патерналізму. В останньому нашому, травневому, опитуванні, мене здивувало, що до 61% зросла кількість людей, які вважають, що завдання держави забезпечити рівні правила гри. Відповідно стало менше тих, хто покладає всю відповідальність на державу (зараз таких 20%, а нещодавно було 40%).Свої корективи вносить безвіз. Якщо раніше українці традиційно відрізнялися високими протестними настроями, то тепер у регіонах із високим міграційним потенціалом вони знижуються.Джерело: НВ Интересный взгляд на происходящее: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6970 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3735373637373738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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