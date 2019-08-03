Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Почалось? Соціолог Бекешкіна розповіла про "тривожний дзвінок" для Зеленського неділя, 4 серпень 2019, https://patrioty.org.ua/blogs/sotsioloh ... 89816.html Вперше значна кількість людей вважає за краще не змінювати ситуацію в країні, а змінювати одну країну на іншу і має для цього необхідні інструменти.
"Разом з очікуваннями від нового президента зросла і готовність людей терпітиможливі короткочасні труднощі, пов’язані з процесом реформ. Подібне, як правило, трапляється на початку каденції будь-якого українського президента, і Зеленському важливо не проґавити цей момент, діяти рішуче, тим паче пріоритети зрозумілі. Крім війни і боротьби за добробут людей цікавить питання справедливості, пов’язане із судовою реформою", - пише соціолог Ірина Бекешкіна у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:
"Всі розчаровані її провалом. Ми бачимо це не тільки у цифрах, але й у повсякденному спілкуванні. Якщо у 2014 році на ринку неподалік від мого будинку продавці жваво цікавилися: «Ну що, кого посадили?» — то вже зараз говорять з іронічним глузуванням і розчаруванням: «Ну і що, когось посадили?».
На жаль, результати реформ останніх п’яти років найвище цінують наші західні партнери, а для більшості громадян країни їхній ефект досі не помітний.
І все ж ми бачимо, як змінюється країна. Уже понад 20 років поспіль Інститут соціології проводить дослідження цінностей та життєвих орієнтирів українців. За цей час регіональна розділеність на проєвропейське і проросійське населення на неокупованих територіях дійсно скорочується. Це помітно не тільки з падінням підтримки відверто проросійських проектів, а й, наприклад, із питання про статус російської мови. Якщо раніше близько 50% населення країни підтримували особливий статус російської мови, а 30% були проти, то зараз із точністю до навпаки. Поступово відбувається і трансформація патерналізму. В останньому нашому, травневому, опитуванні, мене здивувало, що до 61% зросла кількість людей, які вважають, що завдання держави забезпечити рівні правила гри. Відповідно стало менше тих, хто покладає всю відповідальність на державу (зараз таких 20%, а нещодавно було 40%). (я называю это: "они не видят себя в этом государстве")
Свої корективи вносить безвіз. Якщо раніше українці традиційно відрізнялися високими протестними настроями, то тепер у регіонах із високим міграційним потенціалом вони знижуються.
Вперше значна кількість людей вважає за краще не змінювати ситуацію в країні, а змінювати одну країну на іншу і має для цього необхідні інструменти. І це тривожний дзвінок, адже двигуном прогресу завжди є активні громадяни. Без активності активних країна приречена на ступор".
Джерело: НВ
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.