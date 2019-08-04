Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Почалось? Соціолог Бекешкіна розповіла про "тривожний дзвінок" для Зеленського неділя, 4 серпень 2019, https://patrioty.org.ua/blogs/sotsioloh ... 89816.html Вперше значна кількість людей вважає за краще не змінювати ситуацію в країні, а змінювати одну країну на іншу і має для цього необхідні інструменти.
"Разом з очікуваннями від нового президента зросла і готовність людей терпітиможливі короткочасні труднощі, пов’язані з процесом реформ. Подібне, як правило, трапляється на початку каденції будь-якого українського президента, і Зеленському важливо не проґавити цей момент, діяти рішуче, тим паче пріоритети зрозумілі. Крім війни і боротьби за добробут людей цікавить питання справедливості, пов’язане із судовою реформою", - пише соціолог Ірина Бекешкіна у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:
"Всі розчаровані її провалом. Ми бачимо це не тільки у цифрах, але й у повсякденному спілкуванні. Якщо у 2014 році на ринку неподалік від мого будинку продавці жваво цікавилися: «Ну що, кого посадили?» — то вже зараз говорять з іронічним глузуванням і розчаруванням: «Ну і що, когось посадили?».
На жаль, результати реформ останніх п’яти років найвище цінують наші західні партнери, а для більшості громадян країни їхній ефект досі не помітний.
І все ж ми бачимо, як змінюється країна. Уже понад 20 років поспіль Інститут соціології проводить дослідження цінностей та життєвих орієнтирів українців. За цей час регіональна розділеність на проєвропейське і проросійське населення на неокупованих територіях дійсно скорочується. Це помітно не тільки з падінням підтримки відверто проросійських проектів, а й, наприклад, із питання про статус російської мови. Якщо раніше близько 50% населення країни підтримували особливий статус російської мови, а 30% були проти, то зараз із точністю до навпаки. Поступово відбувається і трансформація патерналізму. В останньому нашому, травневому, опитуванні, мене здивувало, що до 61% зросла кількість людей, які вважають, що завдання держави забезпечити рівні правила гри. Відповідно стало менше тих, хто покладає всю відповідальність на державу (зараз таких 20%, а нещодавно було 40%). (я называю это: "они не видят себя в этом государстве")
Свої корективи вносить безвіз. Якщо раніше українці традиційно відрізнялися високими протестними настроями, то тепер у регіонах із високим міграційним потенціалом вони знижуються.
Вперше значна кількість людей вважає за краще не змінювати ситуацію в країні, а змінювати одну країну на іншу і має для цього необхідні інструменти. І це тривожний дзвінок, адже двигуном прогресу завжди є активні громадяни. Без активності активних країна приречена на ступор".
Джерело: НВ
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
О как - 5 лет подряд кормил украинцев отборной перемогой (особенно, в части безвиза), а как отправили в небытие, вдруг неожиданно демографическая катастрофа пришла...
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев может выехать из страны "Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей - я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите - обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - сказал Климкин. По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев
Жду комментария budivelnik-а, не считающего сокращение населения чем-то негативным, по 2-м вопросам: 1) так перемога, или зрада эта ваша эмиграция - пора бы уже определяться; 2) и почему у хваленой команды Порошенко такое непостоянство мнений в одних и тех же вопросах?
vano80 написав:Это у нас народных избранников собираются держать в тонусе, чтобы они не наголосовали "аномально"? Бедный порох....
Арахамия - это известный порохобот, невероятным образом внедренный в Слугу народа, да еще ставший главой фракции. Что вы хотите от переобувшегося порохобота. Ему цель поставили, оплатили мозговой штурм, и вот он выдал идею. Кстати с точки зрения управленческого менеджмента, в этой идее что-то есть. Фракция огромная, надо понимать нет ли кротов.
Новая интерпретация "врагов народа", теперь уже порохоботы. Паранойя на марше. Тут и про Сергея "4000$ врачам" Бабака говорили, что он не в команде Зеленского. А он очень даже в команде, на министра образования пророчат
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 04 сер, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:О как - 5 лет подряд кормил украинцев отборной перемогой (особенно, в части безвиза), а как отправили в небытие, вдруг неожиданно демографическая катастрофа пришла...
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев может выехать из страны "Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей - я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите - обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - сказал Климкин. По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев https://korrespondent.net/ukraine/41259 ... ev-klymkyn Жду комментария budivelnik-а, не считающего сокращение населения чем-то негативным, по 2-м вопросам: 1) так перемога, или зрада эта ваша эмиграция - пора бы уже определяться;
Давайте коректно вибирати терміни 1 Еміграція - це не дуже добре , але еміграція це відмова від українського громадянства-поки що масових відмов я не спостерігаю 2 Тимчасовий виїзд на заробітки - добре для працівника і не завжди добре для Держави 3 Поки тимчасовий виїзд на заробітки дозволяє Державі отримувати від 5 млрд длоларів переказів-це добре всім Якщо а - кількість переказів впаде .або б - будуть масові відмови від громадянства Це стане зле для Держави
zРадио написав:2) и почему у хваленой команды Порошенко такое непостоянство мнений в одних и тех же вопросах?
В чому не постійність думок? Якщо на час війни тимчасово дати можливість виїзхати людям щоб вони не жили в злиднях - це добре Але коли коломойші повертають аеропорти чи те що зробив Порошенко виявиться білою полосою в житті України - то не дивно що Клімкін переживає і цікавиться Що буде робити нинішня влада?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
О войне и об армии. Можно сколько угодно рассказывать о мощи украинской и слабости росс. армии, но ситуация от этого не изменится. Ни один военный спец такого не скажет. Такое могут утверждать только дешёвые пропагандисты или люди слишком им доверяющие. Говорить, что расходы на армию в РФ больше только за счёт воровства... Ну, нельзя же так! Вроде у нас меньше. А суммы несопоставимые. Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8. И, кстати, о По и усилении армии - расходы с 2012 по 2015 - 4,1; 4,4; 4,0; 3,6. Т.е. расходы выросли но не в разы. И в 2008 цифра была такая же 4,8. Т.о. начиная с 2006 расходы РФ были ежегодно от 10 до 30 раз выше. Все цифры из ру.Вики, статья "Список стран по военным расходам". Я уж молчу о таком:
В США раскритиковали недавно опубликованный отчет Стокгольмского международного института, согласно которому военный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов. Эксперты считают, что на самом деле ее оборонные затраты достигают 150-180 миллиардов долларов.
О пьянстве. Всегда были пьянствующие офицеры. И в сов. армии тоже. Особенно в кадрир. частях. Из-за этого были "вечные лейтенанты". Лично знал трижды разжалованного офицера. Ну и что? Опять же, вроде у нас нет такой проблемы. Но не они определяют силу армии и их незначит. меньшинство. Уже писал - такие разговоры напоминают пропаганду в Союзе перед 1941 и чем это кончилось.
И последнее. Из того, что росс. армия способна дойти до Киева не следует, что она будет это делать. Но объясняется это совсем др. причинами - неизбежной реакцией США и Европы. В Крыму и Донбассе РФ пусть и неуклюже, но скрывает применение армии. При походе на Киев это будет слишком явно и скрыть не удастся. Так же, как объяснить "отпускниками" и "укр. складами оружия". Но если у кого-то хватит ума на "военное решение проблемы Донбасса", то Рф не постесняется использовать армию "для защиты населения Донбасса от геноцида" со всеми вытекающими последствиями. И ОРДЛО может сильно расшириться. Львовяне -киевляне могут успокаиваться мыслями: "До нас не дойдут", но я не хочу, чтобы Харьков, Запорожье, Днепр оазались в зоне боевых действий.
Из этого не следует, что надо "поднимать лапки" и соглашаться на любые условия, но как-то решать вопрос надо. Возможно, как крайний случай, предоставлением автономии/независимости ОРДЛО, но, конечно, никакого "права вето" на политику Украины быть не может и не должно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 04 сер, 2019 19:21, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Арахамия - это известный порохобот, невероятным образом внедренный в Слугу народа, да еще ставший главой фракции.
zРадио написав:Арахамия - это никто. Один из 450 депутатов. Не глава партии, не глава фракции, не спикер ВР и не его заместители.
zРадио написав:2) и почему у хваленой команды Порошенко такое непостоянство мнений в одних и тех же вопросах?
А вы в своей команде уже определились с мнением ? Или методички не согласовали ?
Сам же, процитировав нас, показал, что ни в какой команде мы не состоим, и пишем каждый за себя.
Я понимаю, что от работы в минстеце у тебя профессиональная деформация, но не стоит примерять собственный инструментарий на других И вообще - заканчивай порохоботить, это уже перевернутая страница. Сходи в отпуск и начни карьеру с чистого листа...
zРадио написав:Сам же, процитировав нас, показал, что ни в какой команде мы не состоим, и пишем каждый за себя.
Я понимаю, что от работы в минстеце у тебя профессиональная деформация, но не стоит примерять собственный инструментарий на других И вообще - заканчивай порохоботить, это уже перевернутая страница. Сходи в отпуск и начни карьеру с чистого листа...
У тебя есть факты, что я работаю в МинСтець ? у тебя есть факты, что я порохобот ? Нет ? Как жаль И давай так, ты не будешь советовать, что мне делать, а я не буду тебе говорить, куда тебе следует идти
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой