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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:21
pesikot написав:
У тебя есть факты, что я работаю в МинСтець ? у тебя есть факты, что я порохобот ?
Нет ? Как жаль
А может начнем вопросы задавать по хронологии?
У тебя есть факты, что мы с Фризом
работаем вместе и по методичкам?
Нет? Как жаль
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:25
pesikot написав: freeze написав:
Арахамия - это известный порохобот, невероятным образом внедренный в Слугу народа, да еще ставший главой фракции.
zРадио написав:
Арахамия - это никто. Один из 450 депутатов. Не глава партии, не глава фракции
, не спикер ВР и не его заместители.
zРадио написав:
2) и почему у хваленой команды Порошенко такое непостоянство мнений в одних и тех же вопросах?
А вы в своей команде уже определились с мнением ?
Или методички не согласовали ?
Методички у тебя в туалете намотаны вместо туалетной бумаги, унылый ты наш проигравший порохобот.
Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:25
zРадио написав:
А может начнем вопросы задавать по хронологии?
У тебя есть факты, что мы с Фризом
работаем вместе и по методичкам?
Нет? Как жаль
Ты выучил слово "хронология". Жаль, что не понял его значение
Так что там с порохоботами ? Ответ будет ? Нет ? Как жаль
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:27
freeze написав:
Методички у тебя в туалете намотаны вместо туалетной бумаги, унылый ты наш проигравший порохобот.
Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги.
Это ты zRadio
расскажи, а то врёте оба задорно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:28
pesikot написав:Так что там с порохоботами ? Ответ будет ? Нет ? Как жаль
Тебе, что доказательство надо, что ты порохобот ?
Глупый.
Унылый.
ж*** за ПОПа рвешь.
Новые лица не нравятся.
Как говорится, классика жанра.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:31
pesikot написав: zРадио написав:
А может начнем вопросы задавать по хронологии?
У тебя есть факты, что мы с Фризом
работаем вместе и по методичкам?
Нет? Как жаль
Ты выучил слово "хронология".
Я его знал еще в том возрасте, когда тебе ночной энурез лечили
PS: ЛАД
, вы правы - с порохоботами дискуссия невозможна...
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:39
freeze написав:
Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги.
Если так, это большая ошибка. Арахамия - поверхностный выскочка, которому нравится рисоваться "умом" перед партийными фотографами и тамадами - т.е. что-то там со зрелостью не срослось....
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