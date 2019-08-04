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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3736373737383739

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:21

  pesikot написав:У тебя есть факты, что я работаю в МинСтець ? у тебя есть факты, что я порохобот ?
Нет ? Как жаль :)


А может начнем вопросы задавать по хронологии?

У тебя есть факты, что мы с Фризом работаем вместе и по методичкам?
Нет? Как жаль :)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:25

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Арахамия - это известный порохобот, невероятным образом внедренный в Слугу народа, да еще ставший главой фракции.


  zРадио написав:Арахамия - это никто. Один из 450 депутатов. Не глава партии, не глава фракции, не спикер ВР и не его заместители.


  zРадио написав:2) и почему у хваленой команды Порошенко такое непостоянство мнений в одних и тех же вопросах?


А вы в своей команде уже определились с мнением ? :)
Или методички не согласовали ? :)



Методички у тебя в туалете намотаны вместо туалетной бумаги, унылый ты наш проигравший порохобот.

Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:25

  zРадио написав:
А может начнем вопросы задавать по хронологии?

У тебя есть факты, что мы с Фризом работаем вместе и по методичкам?
Нет? Как жаль :)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ты выучил слово "хронология". Жаль, что не понял его значение :)
Так что там с порохоботами ? Ответ будет ? Нет ? Как жаль
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:27

  freeze написав:Методички у тебя в туалете намотаны вместо туалетной бумаги, унылый ты наш проигравший порохобот.

Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги.


Это ты zRadio расскажи, а то врёте оба задорно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:28

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Так что там с порохоботами ? Ответ будет ? Нет ? Как жаль


Тебе, что доказательство надо, что ты порохобот ?
Глупый.
Унылый.
ж*** за ПОПа рвешь.
Новые лица не нравятся.

Как говорится, классика жанра.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:31

  pesikot написав:
  zРадио написав:
А может начнем вопросы задавать по хронологии?

У тебя есть факты, что мы с Фризом работаем вместе и по методичкам?
Нет? Как жаль :)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ты выучил слово "хронология".


Я его знал еще в том возрасте, когда тебе ночной энурез лечили :mrgreen:

PS: ЛАД, вы правы - с порохоботами дискуссия невозможна...
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:39

  freeze написав:Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги.


Если так, это большая ошибка. Арахамия - поверхностный выскочка, которому нравится рисоваться "умом" перед партийными фотографами и тамадами - т.е. что-то там со зрелостью не срослось....
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