А может начнем вопросы задавать по хронологии?
У тебя есть факты, что мы с Фризом работаем вместе и по методичкам?
Нет? Как жаль
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:21
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:25
Re: Політичні дискусії
Методички у тебя в туалете намотаны вместо туалетной бумаги, унылый ты наш проигравший порохобот.
Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги.
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:25
Ты выучил слово "хронология". Жаль, что не понял его значение
Так что там с порохоботами ? Ответ будет ? Нет ? Как жаль
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:27
Это ты zRadio расскажи, а то врёте оба задорно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:28
Re: Політичні дискусії
Тебе, что доказательство надо, что ты порохобот ?
IQ соответствующий.
Унылый.
ж*** за ПОПа рвешь.
Новые лица не нравятся.
Как говорится, классика жанра.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 04 сер, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:31
Я его знал еще в том возрасте, когда тебе ночной энурез лечили
PS: ЛАД, вы правы - с порохоботами дискуссия невозможна...
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:39
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:45
Сам в шоке, это всё равно чтобы главой штаба вермахта еврея назначить.
Не могу разгадать загадку, кто этого порохобота Арахамию проталкивает.
Вроде и Зеленского обсирал то есть не личный друг, вроде и не человек Коломойского, вроде и унылый до тоски то есть к кварталу отношения не имеет.
И тут вдруг ренегат, хоп, и четвертый номер, и глава фракции.
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:50
Вы так аргументированно и логично пишете все свои посты, начиная от разоблачения "легенды харьковского пенсионера" и заканчивая Вашим умилением" (я уж молчу обо всём остальном), что к Вам вообще никаких вопросов не возникает. Всё ясно и понятно.
В минстеце, может, и не работаете. Тогда просто злобствуете по зову души.
Куда идти, судя по последнему Вашему посту Вы сами знаете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 04 сер, 2019 20:36
Re: Політичні дискусії
Кінець епохи бідності Коломойського
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
Владислав Кураленко
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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