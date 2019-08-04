Додано: Нед 04 сер, 2019 19:45

zРадио написав: freeze написав: Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги. Просто еще не все знают, что Арахамия будет главой фракции Слуги.



Если так, это большая ошибка. Арахамия - поверхностный выскочка, которому нравится рисоваться "умом" перед партийными фотографами и тамадами - т.е. что-то там со зрелостью не срослось.... Если так, это большая ошибка. Арахамия - поверхностный выскочка, которому нравится рисоваться "умом" перед партийными фотографами и тамадами - т.е. что-то там со зрелостью не срослось....

Сам в шоке, это всё равно чтобы главой штаба вермахта еврея назначить.Не могу разгадать загадку, кто этого порохобота Арахамию проталкивает.Вроде и Зеленского обсирал то есть не личный друг, вроде и не человек Коломойского, вроде и унылый до тоски то есть к кварталу отношения не имеет.И тут вдруг ренегат, хоп, и четвертый номер, и глава фракции.