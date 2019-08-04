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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3737373837393740 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 04 сер, 2019 21:14 Василь-Рівне написав: freeze написав: Новые лица не нравятся.



Как говорится, классика жанра. Новые лица не нравятся.Как говорится, классика жанра.

Кінець епохи бідності Коломойського

1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.

2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.

3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн

4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.

5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.

6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.

7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".

8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.

9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.

10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.

11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.

12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».

13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.



Владислав Кураленко 1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.Владислав Кураленко



Такой список будет на любом отрезке времени за последние лет 20 по каждому из олигархов.



А вы что думаете - вас обворовывает только Коломойский, и только сейчас? Святая простота



Оппозиционный олигарх ворует чуть меньше, провластный - чуть больше. Воруют и из бюджета, и из кредитов, и на дотациях, и друг у друга...



За 5 последних лет 2 самых преуспевших олигарха - это Порошенко и Ахметов.



Первый:

1) увеличил долю рынка Рошен на 10 п.п., став доминирующим игроком кондитерки и ритейла;

2) капитализировал Кузню, обеспечив ей госзаказы, а затем окешился;

3) прихватизировал крупнейшее месторождение сланцевого газа в стране - Юзовское;

4) распилил активы банков-банкротов через подконтрольных коллекторов не меньше, чем на 100 млрд грн;

5) получил свой откат от Ахметова за Роттердам+.



Второй:

1) увеличил долю ДТЭК на рынке ТЭС до 85%, прихватизировав остатки государственных активов в энергетике;

2) стал импортером российского (зачеркнуто) словацкого газа через свои швейцарские прокладки;

3) запустил многомиллиардный распил денег на славнозвестном Роттердам+;

4) стал практически эксклюзивным поставщиком зеленой электроэнергии по космическому тарифу, засунув по плечо руку в Бюджет;

5) получил индульгенцию на покупку по смешным ценам угля у шахтеров т.н. ЛНДР, якобы импортируя его из РФ. Такой список будет на любом отрезке времени за последние лет 20 по каждому из олигархов.А вы что думаете - вас обворовывает только Коломойский, и только сейчас? Святая простотаОппозиционный олигарх ворует чуть меньше, провластный - чуть больше. Воруют и из бюджета, и из кредитов, и на дотациях, и друг у друга...За 5 последних лет 2 самых преуспевших олигарха - это Порошенко и Ахметов.Первый:1) увеличил долю рынка Рошен на 10 п.п., став доминирующим игроком кондитерки и ритейла;2) капитализировал Кузню, обеспечив ей госзаказы, а затем окешился;3) прихватизировал крупнейшее месторождение сланцевого газа в стране - Юзовское;4) распилил активы банков-банкротов через подконтрольных коллекторов не меньше, чем на 100 млрд грн;5) получил свой откат от Ахметова за Роттердам+.Второй:1) увеличил долю ДТЭК на рынке ТЭС до 85%, прихватизировав остатки государственных активов в энергетике;2) стал импортером российского (зачеркнуто) словацкого газа через свои швейцарские прокладки;3) запустил многомиллиардный распил денег на славнозвестном Роттердам+;4) стал практически эксклюзивным поставщиком зеленой электроэнергии по космическому тарифу, засунув по плечо руку в Бюджет;5) получил индульгенцию на покупку по смешным ценам угля у шахтеров т.н. ЛНДР, якобы импортируя его из РФ. zРадио

Повідомлень: 3124 З нами з: 02.05.18 Подякував: 752 раз. Подякували: 1785 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3737373837393740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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