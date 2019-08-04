Василь-Рівне написав:
Кінець епохи бідності Коломойського
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
Владислав Кураленко
Такой список будет на любом отрезке времени за последние лет 20 по каждому из олигархов.
А вы что думаете - вас обворовывает только Коломойский, и только сейчас? Святая простота
Оппозиционный олигарх ворует чуть меньше, провластный - чуть больше. Воруют и из бюджета, и из кредитов, и на дотациях, и друг у друга...
За 5 последних лет 2 самых преуспевших олигарха - это Порошенко и Ахметов.
Первый:
1) увеличил долю рынка Рошен на 10 п.п., став доминирующим игроком кондитерки и ритейла;
2) капитализировал Кузню, обеспечив ей госзаказы, а затем окешился;
3) прихватизировал крупнейшее месторождение сланцевого газа в стране - Юзовское;
4) распилил активы банков-банкротов через подконтрольных коллекторов не меньше, чем на 100 млрд грн;
5) получил свой откат от Ахметова за Роттердам+.
Второй:
1) увеличил долю ДТЭК на рынке ТЭС до 85%, прихватизировав остатки государственных активов в энергетике;
2) стал импортером российского (зачеркнуто) словацкого газа через свои швейцарские прокладки;
3) запустил многомиллиардный распил денег на славнозвестном Роттердам+;
4) стал практически эксклюзивным поставщиком зеленой электроэнергии по космическому тарифу, засунув по плечо руку в Бюджет;
5) получил индульгенцию на покупку по смешным ценам угля у шахтеров т.н. ЛНДР, якобы импортируя его из РФ.