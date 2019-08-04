|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:14
Василь-Рівне написав:
Кінець епохи бідності Коломойського
freeze написав:
Новые лица не нравятся.
Как говорится, классика жанра.
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
Владислав Кураленко
Такой список будет на любом отрезке времени за последние лет 20 по каждому из олигархов.
А вы что думаете - вас обворовывает только Коломойский, и только сейчас? Святая простота
Оппозиционный олигарх ворует чуть меньше, провластный - чуть больше. Воруют и из бюджета, и из кредитов, и на дотациях, и друг у друга...
За 5 последних лет 2 самых преуспевших олигарха - это Порошенко и Ахметов.
Первый:
1) увеличил долю рынка Рошен на 10 п.п., став доминирующим игроком кондитерки и ритейла;
2) капитализировал Кузню, обеспечив ей госзаказы, а затем окешился;
3) прихватизировал крупнейшее месторождение сланцевого газа в стране - Юзовское;
4) распилил активы банков-банкротов через подконтрольных коллекторов не меньше, чем на 100 млрд грн;
5) получил свой откат от Ахметова за Роттердам+.
Второй:
1) увеличил долю ДТЭК на рынке ТЭС до 85%, прихватизировав остатки государственных активов в энергетике;
2) стал импортером российского (зачеркнуто) словацкого газа через свои швейцарские прокладки;
3) запустил многомиллиардный распил денег на славнозвестном Роттердам+;
4) стал практически эксклюзивным поставщиком зеленой электроэнергии по космическому тарифу, засунув по плечо руку в Бюджет;
5) получил индульгенцию на покупку по смешным ценам угля у шахтеров т.н. ЛНДР, якобы импортируя его из РФ.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3126
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 1785 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:33
zРадио написав:
Такой список будет на любом отрезке времени за последние лет 20 по каждому из олигархов.
А вы что думаете - вас обворовывает только Коломойский, и только сейчас? Святая простота
Ну эта, как его то.... Вроде обещали капут ворью и всяким остальным... А тут, не дождавшись выноса тела с банковой и и тушек с рады, прямо поперло.
Причем странно то как-то, поперло гражданину, на чьем мерсе будущий през катался
Как там москалык говорил про совпадение?
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1365
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:37
budivelnik написав:
Давайте коректно вибирати терміни
1 Еміграція - це не дуже добре , але еміграція це відмова від українського громадянства-поки що масових відмов я не спостерігаю
2 Тимчасовий виїзд на заробітки - добре для працівника і не завжди добре для Держави
1) Что за чушь. В мире не так много стран где при получении гражданства нужно отказаться от предыдущего. Из мне известных Германия, Норвегия, наверняка ещё есть. Кроме того выход из украинского гражданства гемор почище его получения на который идут если очень припечет
2)Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала
Востаннє редагувалось shapo
в Нед 04 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1657
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:41
vano80 написав:
Вроде обещали капут ворью и всяким остальным...
А Петя ж ну совсем другой был
Ни слова не говорил про борьбу с коррупцией и про европейские зарплаты
И даже люстрировал всех папередников. А по факту оказалось, что просто конкурентов устранял...
PS: я не оправдываю новых за то, что старые были не лучше. Я просто намекаю порохоботам, что слишком поздно их гражданская позиция проснулась - 5 лет она спала, засунув свой нос власти в интересное место, и запах ее устраивал
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3126
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 1785 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:54
budivelnik написав:
3 Поки тимчасовий виїзд на заробітки дозволяє Державі отримувати від 5 млрд длоларів переказів-це добре всім
Чушь! Продукт они создают в других странах, а трансферы домой - лишь крошки от хлеба, остающегося за рубежом. Считать нужно, сколько бы они дома создавали, не выгони их из страны государственные и частные монополии за службе воров-чиновников и олигархов!
budivelnik написав:
Якщо на час війни тимчасово дати можливість виїзхати людям щоб вони не жили в злиднях - це добре
С кем воюют Ровно и Волынь, поголовно выезжающие на заработки в Польшу? Опять начинаешь порошенковскою пропаганду в духе "война все спишет"?
budivelnik написав:
Але коли коломойші повертають аеропорти чи те що зробив Порошенко виявиться білою полосою в житті України - то не дивно що Клімкін переживає і цікавиться
Ну в каком месте она белая??? В украиноязычных квотах на ТВ, или копии никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3126
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 1785 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Нед 04 сер, 2019 23:58
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7229
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 3605 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|