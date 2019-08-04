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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3736373737383739

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:37

  budivelnik написав:Давайте коректно вибирати терміни
1 Еміграція - це не дуже добре , але еміграція це відмова від українського громадянства-поки що масових відмов я не спостерігаю
2 Тимчасовий виїзд на заробітки - добре для працівника і не завжди добре для Держави

1) Что за чушь. В мире не так много стран где при получении гражданства нужно отказаться от предыдущего. Из мне известных Германия, Норвегия, наверняка ещё есть. Кроме того выход из украинского гражданства гемор почище его получения на который идут если очень припечет
2)Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала
Востаннє редагувалось shapo в Нед 04 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:41

  vano80 написав: Вроде обещали капут ворью и всяким остальным...


А Петя ж ну совсем другой был :mrgreen: Ни слова не говорил про борьбу с коррупцией и про европейские зарплаты :mrgreen:

И даже люстрировал всех папередников. А по факту оказалось, что просто конкурентов устранял...

PS: я не оправдываю новых за то, что старые были не лучше. Я просто намекаю порохоботам, что слишком поздно их гражданская позиция проснулась - 5 лет она спала, засунув свой нос власти в интересное место, и запах ее устраивал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:54

  budivelnik написав:3 Поки тимчасовий виїзд на заробітки дозволяє Державі отримувати від 5 млрд длоларів переказів-це добре всім


Чушь! Продукт они создают в других странах, а трансферы домой - лишь крошки от хлеба, остающегося за рубежом. Считать нужно, сколько бы они дома создавали, не выгони их из страны государственные и частные монополии за службе воров-чиновников и олигархов!

  budivelnik написав:Якщо на час війни тимчасово дати можливість виїзхати людям щоб вони не жили в злиднях - це добре


С кем воюют Ровно и Волынь, поголовно выезжающие на заработки в Польшу? Опять начинаешь порошенковскою пропаганду в духе "война все спишет"?

  budivelnik написав:Але коли коломойші повертають аеропорти чи те що зробив Порошенко виявиться білою полосою в житті України - то не дивно що Клімкін переживає і цікавиться


Ну в каком месте она белая??? В украиноязычных квотах на ТВ, или копии никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 23:58

  shapo написав:Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала


Не кипишуй.
Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается. :roll:

Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цвесть!
Когда в стране укропской,
Как Libo люди есть!

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 03:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..


Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.

А насчёт никем - это точно? Не путаете?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 05:30

  Libo написав:
  shapo написав:Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала


Не кипишуй.
Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается. :roll:

Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цвесть!
Когда в стране укропской,
Как Libo люди есть!

:lol: :lol: :lol:

Ну, это ты один такой "инвестор". А кто второй?
Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 05:35

Re: Політичні дискусії

Очкарик написав:
  zРадио написав:никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..


Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.

А насчёт никем - это точно? Не путаете?


Никем кроме Варфоломея, это точно. Да и с Варфоломеем не все так просто, спеша перед выборами Порошенко много наобещал ему, в том числе передать в собственность Константинопольского патриархата ряд церковных зданий, естественно не выполнил. Варфоломей как это понял тоже перестал педалировать тему признания томоса другими патриархиями.
freeze
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