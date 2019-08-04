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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:37
budivelnik написав:
Давайте коректно вибирати терміни
1 Еміграція - це не дуже добре , але еміграція це відмова від українського громадянства-поки що масових відмов я не спостерігаю
2 Тимчасовий виїзд на заробітки - добре для працівника і не завжди добре для Держави
1) Что за чушь. В мире не так много стран где при получении гражданства нужно отказаться от предыдущего. Из мне известных Германия, Норвегия, наверняка ещё есть. Кроме того выход из украинского гражданства гемор почище его получения на который идут если очень припечет
2)Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала
Востаннє редагувалось shapo
в Нед 04 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:41
vano80 написав:
Вроде обещали капут ворью и всяким остальным...
А Петя ж ну совсем другой был
Ни слова не говорил про борьбу с коррупцией и про европейские зарплаты
И даже люстрировал всех папередников. А по факту оказалось, что просто конкурентов устранял...
PS: я не оправдываю новых за то, что старые были не лучше. Я просто намекаю порохоботам, что слишком поздно их гражданская позиция проснулась - 5 лет она спала, засунув свой нос власти в интересное место, и запах ее устраивал
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:54
budivelnik написав:
3 Поки тимчасовий виїзд на заробітки дозволяє Державі отримувати від 5 млрд длоларів переказів-це добре всім
Чушь! Продукт они создают в других странах, а трансферы домой - лишь крошки от хлеба, остающегося за рубежом. Считать нужно, сколько бы они дома создавали, не выгони их из страны государственные и частные монополии за службе воров-чиновников и олигархов!
budivelnik написав:
Якщо на час війни тимчасово дати можливість виїзхати людям щоб вони не жили в злиднях - це добре
С кем воюют Ровно и Волынь, поголовно выезжающие на заработки в Польшу? Опять начинаешь порошенковскою пропаганду в духе "война все спишет"?
budivelnik написав:
Але коли коломойші повертають аеропорти чи те що зробив Порошенко виявиться білою полосою в житті України - то не дивно що Клімкін переживає і цікавиться
Ну в каком месте она белая??? В украиноязычных квотах на ТВ, или копии никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..
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Додано: Нед 04 сер, 2019 23:58
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Додано: Пон 05 сер, 2019 03:11
zРадио написав:
никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..
Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.
А насчёт никем - это точно? Не путаете?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: Пон 05 сер, 2019 05:30
Ну, это ты один такой "инвестор". А кто второй?
Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать
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Додано: Пон 05 сер, 2019 05:35
Очкарик написав: zРадио написав:
никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..
Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.
А насчёт никем - это точно? Не путаете?
Никем кроме Варфоломея, это точно. Да и с Варфоломеем не все так просто, спеша перед выборами Порошенко много наобещал ему, в том числе передать в собственность Константинопольского патриархата ряд церковных зданий, естественно не выполнил. Варфоломей как это понял тоже перестал педалировать тему признания томоса другими патриархиями.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:30
detroytred написав:mephala
Вам правильно рекомендуют дать ссылки на обещания ЗЕ садить коррупционеров Янека.
Если не ошибаюсь, ЗЕ заявлял о привлечении к ответственности коррупционеров вообще, вне зависимости от периода. И претензии я ПАПу выдвигал именно в этом ключе.
де я писав що зе обіцяв посадити злочинців епохи яника?
я кажу зовсім про інше.
зе звинувачував пороха що він нікого не посадив з епохи яника. а якщо це було звинуваченням в сторону пороха то чому сам тепер не займається? чи порох повинен був розслідувати і садити за злочини скоєні під час правління яника судячи з вимог зе а коли прийшов до влади вже сам то йому вже можна і не робити нічого по злочинам епохи яника?
а стосовно дати посилання - слухайте його інтервью.
хоча можна далеко не ходити - візьміть дебати. там це було одним з питань до пороха - чому до сих пір не покарані соратники яника. так я те саме тепер питання задаю зе - чому до сих пір не покарані соратники яника. мені все рівно хто президент - злочинці повинні бути покарані. чи баканову дано установку рити тільки в одну сторону?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:41
Не моє - але суть я підтримую
Расторгуев "Информационная война"
"Жила-была обычная Черепаха и постоянно таскала на своей спине тяжелый панцирь. Панцирь придавливал ее к земле, и каждый шаг Черепахе давался тяжело. Поэтому жизнь ее, измеряемая количеством этих непростых шагов, также была нелегкой.
Но зато, когда из соседнего леса прибегала голодная Лиса, Черепаха прятала голову под панцирь и спокойно пережидала опасность. Лиса прыгала вокруг, пробовала панцирь на зуб, пыталась перевернуть свою жертву, короче говоря, применяла все присущие агрессору приемы, но Черепаха стояла на своем и оставалась живой.
Однажды Лиса принесла с собой большой кошелек, привела юриста и, усевшись напротив, предложила свои услуги по покупке панциря. Долго думала Черепаха, но в силу бедности фантазии вынуждена была отказаться. И опять рыжая удалилась ни с чем.
Шло время, окружающий мир изменялся. В лесу появились новые технические телекоммуникационные средства. И однажды, выйдя из дома, Черепаха увидела висящий на дереве телевизионный экран, где демонстрировались летающие черепахи без панциря. Захлебывающийся от восторга диктор-дятел комментировал их полет: «Какая легкость! Какая скорость! Какая красота! Какое изящество!»
День смотрела черепаха эти передачи, два, три...
И потом в ее маленькой голове родилась мысль о том, что она дура, раз таскает на себе подобную тяжесть — панцирь. Не лучше ли сбросить его? Жить тогда станет намного легче. Страшно? Да, немного страшно, но в последних новостях телеведущая Сова заявила, что будто Лиса подалась в кришнаиты и уже стала вегетарианкой.
Мир преображается. Лес вон тоже становится совсем другим, все меньше остается в нем деревьев и самобытных зверей, а все больше становится похожих друг на друга бездомных собак и шакалов.
Почему бы не полетать? Небо — оно такое большое и такое прекрасное!
«Достаточно отказаться от панциря и мне сразу будет легче!» — думала Черепаха.
«Достаточно отказаться от панциря и ее сразу будет легче есть!» — думала Лиса, подписывая счет на очередную рекламу летающих черепах.
И в одно прекрасное утро, когда небо, как никогда казалось большим, Черепаха сделала свой первый и последний шаг к свободе от системы защиты.
Черепаха не знала и уже никогда не узнает, что информационная война — что целенаправленное обучение врага тому, как снимать панцирь с самого себя".
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:41
Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?
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