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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3737373837393740> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 04 сер, 2019 21:37 budivelnik написав: Давайте коректно вибирати терміни

1 Еміграція - це не дуже добре , але еміграція це відмова від українського громадянства-поки що масових відмов я не спостерігаю

2 Тимчасовий виїзд на заробітки - добре для працівника і не завжди добре для Держави

Давайте коректно вибирати терміни1 Еміграція - це не дуже добре , але еміграція це відмова від українського громадянства-поки що масових відмов я не спостерігаю2 Тимчасовий виїзд на заробітки - добре для працівника і не завжди добре для Держави

1) Что за чушь. В мире не так много стран где при получении гражданства нужно отказаться от предыдущего. Из мне известных Германия, Норвегия, наверняка ещё есть. Кроме того выход из украинского гражданства гемор почище его получения на который идут если очень припечет

2)Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала 1) Что за чушь. В мире не так много стран где при получении гражданства нужно отказаться от предыдущего. Из мне известных Германия, Норвегия, наверняка ещё есть. Кроме того выход из украинского гражданства гемор почище его получения на который идут если очень припечет2)Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала Востаннє редагувалось shapo в Нед 04 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Заблокований Повідомлень: 1655 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 21:41 vano80 написав: Вроде обещали капут ворью и всяким остальным... Вроде обещали капут ворью и всяким остальным...



А Петя ж ну совсем другой был Ни слова не говорил про борьбу с коррупцией и про европейские зарплаты



И даже люстрировал всех папередников. А по факту оказалось, что просто конкурентов устранял...



PS: я не оправдываю новых за то, что старые были не лучше. Я просто намекаю порохоботам, что слишком поздно их гражданская позиция проснулась - 5 лет она спала, засунув свой нос власти в интересное место, и запах ее устраивал А Петя ж ну совсем другой былНи слова не говорил про борьбу с коррупцией и про европейские зарплатыИ даже люстрировал всех папередников. А по факту оказалось, что просто конкурентов устранял...PS: я не оправдываю новых за то, что старые были не лучше. Я просто намекаю порохоботам, что слишком поздно их гражданская позиция проснулась - 5 лет она спала, засунув свой нос власти в интересное место, и запах ее устраивал zРадио

Заблокований Повідомлень: 3123 З нами з: 02.05.18 Подякував: 752 раз. Подякували: 1786 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 21:54 budivelnik написав: 3 Поки тимчасовий виїзд на заробітки дозволяє Державі отримувати від 5 млрд длоларів переказів-це добре всім

3 Поки тимчасовий виїзд на заробітки дозволяє Державі отримувати від 5 млрд длоларів переказів-це добре всім



Чушь! Продукт они создают в других странах, а трансферы домой - лишь крошки от хлеба, остающегося за рубежом. Считать нужно, сколько бы они дома создавали, не выгони их из страны государственные и частные монополии за службе воров-чиновников и олигархов!



budivelnik написав: Якщо на час війни тимчасово дати можливість виїзхати людям щоб вони не жили в злиднях - це добре

Якщо на час війни тимчасово дати можливість виїзхати людям щоб вони не жили в злиднях - це добре



С кем воюют Ровно и Волынь, поголовно выезжающие на заработки в Польшу? Опять начинаешь порошенковскою пропаганду в духе "война все спишет"?



budivelnik написав: Але коли коломойші повертають аеропорти чи те що зробив Порошенко виявиться білою полосою в житті України - то не дивно що Клімкін переживає і цікавиться

Але коли коломойші повертають аеропорти чи те що зробив Порошенко виявиться білою полосою в житті України - то не дивно що Клімкін переживає і цікавиться



Ну в каком месте она белая??? В украиноязычных квотах на ТВ, или копии никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?.. Чушь! Продукт они создают в других странах, а трансферы домой - лишь крошки от хлеба, остающегося за рубежом. Считать нужно, сколько бы они дома создавали, не выгони их из страны государственные и частные монополии за службе воров-чиновников и олигархов!С кем воюют Ровно и Волынь, поголовно выезжающие на заработки в Польшу? Опять начинаешь порошенковскою пропаганду в духе "война все спишет"?Ну в каком месте она белая??? В украиноязычных квотах на ТВ, или копии никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?.. zРадио

Заблокований Повідомлень: 3123 З нами з: 02.05.18 Подякував: 752 раз. Подякували: 1786 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 23:58 shapo написав: Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала



Не кипишуй.

Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается.



Я знаю - город будет,

Я знаю - саду цвесть!

Когда в стране укропской,

Как Libo люди есть!



Не кипишуй.Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается.Я знаю - город будет,Я знаю - саду цвесть!Когда в стране укропской,Как Libo люди есть! Libo 2

Повідомлень: 7225 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3605 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 03:11 Re: Політичні дискусії zРадио написав: никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?.. никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..



Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.



А насчёт никем - это точно? Не путаете? Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.А насчёт никем - это точно? Не путаете?

Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.UPD Очкарик Повідомлень: 2796 З нами з: 06.03.14 Подякував: 808 раз. Подякували: 564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 05:30 Libo написав: shapo написав: Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала



Не кипишуй.

Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается.



Я знаю - город будет,

Я знаю - саду цвесть!

Когда в стране укропской,

Как Libo люди есть!



Не кипишуй.Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается.Я знаю - город будет,Я знаю - саду цвесть!Когда в стране укропской,Как Libo люди есть!

Ну, это ты один такой "инвестор". А кто второй?

Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать Ну, это ты один такой "инвестор". А кто второй?Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Заблокований Повідомлень: 1655 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 05:35 Re: Політичні дискусії Очкарик написав: zРадио написав: никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?.. никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..



Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.



А насчёт никем - это точно? Не путаете? Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.А насчёт никем - это точно? Не путаете?



Никем кроме Варфоломея, это точно. Да и с Варфоломеем не все так просто, спеша перед выборами Порошенко много наобещал ему, в том числе передать в собственность Константинопольского патриархата ряд церковных зданий, естественно не выполнил. Варфоломей как это понял тоже перестал педалировать тему признания томоса другими патриархиями. Никем кроме Варфоломея, это точно. Да и с Варфоломеем не все так просто, спеша перед выборами Порошенко много наобещал ему, в том числе передать в собственность Константинопольского патриархата ряд церковных зданий, естественно не выполнил. Варфоломей как это понял тоже перестал педалировать тему признания томоса другими патриархиями. freeze 4 Заблокований Повідомлень: 12424 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3618 раз. Подякували: 5271 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 09:30 detroytred написав: mephala

Вам правильно рекомендуют дать ссылки на обещания ЗЕ садить коррупционеров Янека.

Если не ошибаюсь, ЗЕ заявлял о привлечении к ответственности коррупционеров вообще, вне зависимости от периода. И претензии я ПАПу выдвигал именно в этом ключе. Вам правильно рекомендуют дать ссылки на обещания ЗЕ садить коррупционеров Янека.Если не ошибаюсь, ЗЕ заявлял о привлечении к ответственности коррупционеров вообще, вне зависимости от периода. И претензии я ПАПу выдвигал именно в этом ключе.

де я писав що зе обіцяв посадити злочинців епохи яника?

я кажу зовсім про інше.

зе звинувачував пороха що він нікого не посадив з епохи яника. а якщо це було звинуваченням в сторону пороха то чому сам тепер не займається? чи порох повинен був розслідувати і садити за злочини скоєні під час правління яника судячи з вимог зе а коли прийшов до влади вже сам то йому вже можна і не робити нічого по злочинам епохи яника?

а стосовно дати посилання - слухайте його інтервью.

хоча можна далеко не ходити - візьміть дебати. там це було одним з питань до пороха - чому до сих пір не покарані соратники яника. так я те саме тепер питання задаю зе - чому до сих пір не покарані соратники яника. мені все рівно хто президент - злочинці повинні бути покарані. чи баканову дано установку рити тільки в одну сторону? де я писав що зе обіцяв посадити злочинців епохи яника?я кажу зовсім про інше.зе звинувачував пороха що він нікого не посадив з епохи яника. а якщо це було звинуваченням в сторону пороха то чому сам тепер не займається? чи порох повинен був розслідувати і садити за злочини скоєні під час правління яника судячи з вимог зе а коли прийшов до влади вже сам то йому вже можна і не робити нічого по злочинам епохи яника?а стосовно дати посилання - слухайте його інтервью.хоча можна далеко не ходити - візьміть дебати. там це було одним з питань до пороха - чому до сих пір не покарані соратники яника. так я те саме тепер питання задаю зе - чому до сих пір не покарані соратники яника. мені все рівно хто президент - злочинці повинні бути покарані. чи баканову дано установку рити тільки в одну сторону? mephala Повідомлень: 5086 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 09:41 Re: Політичні дискусії Не моє - але суть я підтримую

Расторгуев "Информационная война"

"Жила-была обычная Черепаха и постоянно таскала на своей спине тяжелый панцирь. Панцирь придавливал ее к земле, и каждый шаг Черепахе давался тяжело. Поэтому жизнь ее, измеряемая количеством этих непростых шагов, также была нелегкой.



Но зато, когда из соседнего леса прибегала голодная Лиса, Черепаха прятала голову под панцирь и спокойно пережидала опасность. Лиса прыгала вокруг, пробовала панцирь на зуб, пыталась перевернуть свою жертву, короче говоря, применяла все присущие агрессору приемы, но Черепаха стояла на своем и оставалась живой.



Однажды Лиса принесла с собой большой кошелек, привела юриста и, усевшись напротив, предложила свои услуги по покупке панциря. Долго думала Черепаха, но в силу бедности фантазии вынуждена была отказаться. И опять рыжая удалилась ни с чем.



Шло время, окружающий мир изменялся. В лесу появились новые технические телекоммуникационные средства. И однажды, выйдя из дома, Черепаха увидела висящий на дереве телевизионный экран, где демонстрировались летающие черепахи без панциря. Захлебывающийся от восторга диктор-дятел комментировал их полет: «Какая легкость! Какая скорость! Какая красота! Какое изящество!»



День смотрела черепаха эти передачи, два, три...

И потом в ее маленькой голове родилась мысль о том, что она дура, раз таскает на себе подобную тяжесть — панцирь. Не лучше ли сбросить его? Жить тогда станет намного легче. Страшно? Да, немного страшно, но в последних новостях телеведущая Сова заявила, что будто Лиса подалась в кришнаиты и уже стала вегетарианкой.



Мир преображается. Лес вон тоже становится совсем другим, все меньше остается в нем деревьев и самобытных зверей, а все больше становится похожих друг на друга бездомных собак и шакалов.

Почему бы не полетать? Небо — оно такое большое и такое прекрасное!

«Достаточно отказаться от панциря и мне сразу будет легче!» — думала Черепаха.



«Достаточно отказаться от панциря и ее сразу будет легче есть!» — думала Лиса, подписывая счет на очередную рекламу летающих черепах.



И в одно прекрасное утро, когда небо, как никогда казалось большим, Черепаха сделала свой первый и последний шаг к свободе от системы защиты.

Черепаха не знала и уже никогда не узнает, что информационная война — что целенаправленное обучение врага тому, как снимать панцирь с самого себя". в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21240 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 09:41 Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось? yanyura Повідомлень: 4865 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3737373837393740> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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