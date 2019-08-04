якщо вести розмову про кількість то їх беззаперечно більше.
але що як взяти в розрізі стосовно витрат на одного військового?
у них 2 млн у нас 200 тис. це поперше.
по друге в нас відсутні взагалі певні озброєння - от як можна порівнювати витрати на армію коли витрати раші включають витрати на ядерну зброю і коли в нас її взагалі немає?
по третє потрібно дивитися скільки коштів виділяється по напрямкам - на повітряні сили, морські, сухопутні. і визначати витрати на 1 військового чисто по напрямках.
так що не все так явно як ви намагаєтеся показати. не така вде може виявитися і модернова в них армія. ну а те що там багато м’яса з цим ніхто і не сперечається.