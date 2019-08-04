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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3737373837393740

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:33

  ЛАД написав:Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8.

якщо вести розмову про кількість то їх беззаперечно більше.
але що як взяти в розрізі стосовно витрат на одного військового?
у них 2 млн у нас 200 тис. це поперше.
по друге в нас відсутні взагалі певні озброєння - от як можна порівнювати витрати на армію коли витрати раші включають витрати на ядерну зброю і коли в нас її взагалі немає?
по третє потрібно дивитися скільки коштів виділяється по напрямкам - на повітряні сили, морські, сухопутні. і визначати витрати на 1 військового чисто по напрямках.
так що не все так явно як ви намагаєтеся показати. не така вде може виявитися і модернова в них армія. ну а те що там багато м’яса з цим ніхто і не сперечається.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:04

  zРадио написав:Ахметов:
- увеличил долю ДТЭК на рынке ТЭС до 85%, прихватизировав остатки государственных активов в энергетике;
- стал практически эксклюзивным поставщиком зеленой электроэнергии по космическому тарифу, засунув по плечо руку в Бюджет;

а можна було б побачити щось більш суттєве окрім бла бла бла?
посилання наприклад звідки ця інформація. або власні розрахунки.
mephala
 
Повідомлень: 5086
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  #<1 ... 3737373837393740
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