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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3737373837393740 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 05 сер, 2019 10:33 ЛАД написав: Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8. Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8.

якщо вести розмову про кількість то їх беззаперечно більше.

але що як взяти в розрізі стосовно витрат на одного військового?

у них 2 млн у нас 200 тис. це поперше.

по друге в нас відсутні взагалі певні озброєння - от як можна порівнювати витрати на армію коли витрати раші включають витрати на ядерну зброю і коли в нас її взагалі немає?

по третє потрібно дивитися скільки коштів виділяється по напрямкам - на повітряні сили, морські, сухопутні. і визначати витрати на 1 військового чисто по напрямках.

так що не все так явно як ви намагаєтеся показати. не така вде може виявитися і модернова в них армія. ну а те що там багато м’яса з цим ніхто і не сперечається. якщо вести розмову про кількість то їх беззаперечно більше.але що як взяти в розрізі стосовно витрат на одного військового?у них 2 млн у нас 200 тис. це поперше.по друге в нас відсутні взагалі певні озброєння - от як можна порівнювати витрати на армію коли витрати раші включають витрати на ядерну зброю і коли в нас її взагалі немає?по третє потрібно дивитися скільки коштів виділяється по напрямкам - на повітряні сили, морські, сухопутні. і визначати витрати на 1 військового чисто по напрямках.так що не все так явно як ви намагаєтеся показати. не така вде може виявитися і модернова в них армія. ну а те що там багато м’яса з цим ніхто і не сперечається. mephala Повідомлень: 5087 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 11:04 zРадио написав: Ахметов:

- увеличил долю ДТЭК на рынке ТЭС до 85%, прихватизировав остатки государственных активов в энергетике;

- стал практически эксклюзивным поставщиком зеленой электроэнергии по космическому тарифу, засунув по плечо руку в Бюджет; Ахметов:- увеличил долю ДТЭК на рынке ТЭС до 85%, прихватизировав остатки государственных активов в энергетике;- стал практически эксклюзивным поставщиком зеленой электроэнергии по космическому тарифу, засунув по плечо руку в Бюджет;

а можна було б побачити щось більш суттєве окрім бла бла бла?

посилання наприклад звідки ця інформація. або власні розрахунки. а можна було б побачити щось більш суттєве окрім бла бла бла?посилання наприклад звідки ця інформація. або власні розрахунки. mephala Повідомлень: 5087 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 12:03 shapo написав: Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать



Глупости.

В Париже ты можешь снять понравивуюся тебе девушку за три минуты за одну чашечку кофе или бокал вина и оприходовать её в ближайшем отельчике ...

И принято называть Париж не борделем, а столицей любви.

Потому что когда яблони цветут, всем девчонкам хочется ... Точно также, как и тебе хотелось, пока не настало полшестого ...

А в Украине самые красивые, здоровые и жизнерадостные девушки.

Здоровые и красивые женщины - здоровая и красивая нация.

И не бордель. А территория любви. Глупости.В Париже ты можешь снять понравивуюся тебе девушку за три минуты за одну чашечку кофе или бокал вина и оприходовать её в ближайшем отельчике ...И принято называть Париж не борделем, а столицей любви.Потому что когда яблони цветут, всем девчонкам хочется ... Точно также, как и тебе хотелось, пока не настало полшестого ...А в Украине самые красивые, здоровые и жизнерадостные девушки.Здоровые и красивые женщины - здоровая и красивая нация.И не бордель. А территория любви. Libo 2

Повідомлень: 7229 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3605 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3737373837393740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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