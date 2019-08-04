freeze написав:
Угу. Из Фейсбука.
А Вам уже сообщили, что горит Сибирь?
Ужасная цифра - 3 миллиона, правда?
А теперь давайте посчитаем. Не пугайтесь, можно даже без калькулятора.
В школу все ходили?
Знаете, что такое 1 гектар? Это 100 соток. Сотка - это 100 квадратных метров.
Значит, гектар - это 100 х 100 = 10 тысяч квадратных метров. Или квадрат 100 на 100 метров.
100 гектаров - это квадрат километр на километр.
10 тысяч гектаров - это квадрат 10 километров на 10 километров. То есть 100 квадратных километров.
Миллион гектаров - это квадрат 100 километров на 100 километров. То есть 10 тысяч квадратных километров.
Ну а 3 миллиона гектаров - это прямоугольник 100 километров на 300 километров. То есть 30 тысяч квадратных километров.
Горит. По всей Сибири.
А знаете, какая площадь всей Сибири?
13,1 миллионов квадратных километров.
То есть горит меньше 1 %. И даже меньше 0,5 %. Если быть точным - горит всего 0,23 %.
И теперь подумайте, отражают ли реальность все эти панические новости СМИ?
Горит Сибирь! Причем вся. /c/
площі європейських країн
нічогенький собі так "пожарчик"
ну і взята вами площа в 13 лямів трохи дивнувата. записали туди все що тільки можна. навіть вічну мерзлоту.
може все таки більш корректно брати процент не від сибіру а від тайги? наприклад ось:
PS
По данным Greenpeace, площадь, пройденная лесными пожарами в этом сезоне, уже превысила 12 млн га — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых.
Самые мощные лесные пожары в настоящее время бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3 млн гектаров, говорится на сайте Авиалесоохраны
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