RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3737373837393740

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:11

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.


Угу. Из Фейсбука.
Facebook
А Вам уже сообщили, что горит Сибирь?
Ужасная цифра - 3 миллиона, правда?
А теперь давайте посчитаем. Не пугайтесь, можно даже без калькулятора.
В школу все ходили?
Знаете, что такое 1 гектар? Это 100 соток. Сотка - это 100 квадратных метров.
Значит, гектар - это 100 х 100 = 10 тысяч квадратных метров. Или квадрат 100 на 100 метров.
100 гектаров - это квадрат километр на километр.
10 тысяч гектаров - это квадрат 10 километров на 10 километров. То есть 100 квадратных километров.
Миллион гектаров - это квадрат 100 километров на 100 километров. То есть 10 тысяч квадратных километров.
Ну а 3 миллиона гектаров - это прямоугольник 100 километров на 300 километров. То есть 30 тысяч квадратных километров.
Горит. По всей Сибири.
А знаете, какая площадь всей Сибири?
13,1 миллионов квадратных километров.
То есть горит меньше 1 %. И даже меньше 0,5 %. Если быть точным - горит всего 0,23 %.
И теперь подумайте, отражают ли реальность все эти панические новости СМИ?
Горит Сибирь! Причем вся. /c/

площі європейських країн
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
нічогенький собі так "пожарчик"

ну і взята вами площа в 13 лямів трохи дивнувата. записали туди все що тільки можна. навіть вічну мерзлоту.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
може все таки більш корректно брати процент не від сибіру а від тайги? наприклад ось:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0

PS
По данным Greenpeace, площадь, пройденная лесными пожарами в этом сезоне, уже превысила 12 млн га — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых.
Самые мощные лесные пожары в настоящее время бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3 млн гектаров, говорится на сайте Авиалесоохраны

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10634880-masshtabnye-pozhary-v-sibiri-rossiya-mozhet-ostatsya-bez-promyshlennogo-lesa-uzhe-cherez-10-let-foto-video.html
Зображення
mephala
 
Повідомлень: 5088
З нами з: 07.04.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3737373837393740
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23091)
05.08.2019 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.