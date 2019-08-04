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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3737373837393740 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 05 сер, 2019 14:11 freeze написав: Kudrjavuy написав: В РФ выжигают Сибирь.

- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность. В РФ выжигают Сибирь.- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.



Угу. Из Фейсбука.

Facebook

А Вам уже сообщили, что горит Сибирь?

Ужасная цифра - 3 миллиона, правда?

А теперь давайте посчитаем. Не пугайтесь, можно даже без калькулятора.

В школу все ходили?

Знаете, что такое 1 гектар? Это 100 соток. Сотка - это 100 квадратных метров.

Значит, гектар - это 100 х 100 = 10 тысяч квадратных метров. Или квадрат 100 на 100 метров.

100 гектаров - это квадрат километр на километр.

10 тысяч гектаров - это квадрат 10 километров на 10 километров. То есть 100 квадратных километров.

Миллион гектаров - это квадрат 100 километров на 100 километров. То есть 10 тысяч квадратных километров.

Ну а 3 миллиона гектаров - это прямоугольник 100 километров на 300 километров. То есть 30 тысяч квадратных километров.

Горит. По всей Сибири.

А знаете, какая площадь всей Сибири?

13,1 миллионов квадратных километров.

То есть горит меньше 1 %. И даже меньше 0,5 %. Если быть точным - горит всего 0,23 %.

И теперь подумайте, отражают ли реальность все эти панические новости СМИ?

Горит Сибирь! Причем вся. /c/ Угу. Из Фейсбука.FacebookА Вам уже сообщили, что горит Сибирь?Ужасная цифра - 3 миллиона, правда?А теперь давайте посчитаем. Не пугайтесь, можно даже без калькулятора.В школу все ходили?Знаете, что такое 1 гектар? Это 100 соток. Сотка - это 100 квадратных метров.Значит, гектар - это 100 х 100 = 10 тысяч квадратных метров. Или квадрат 100 на 100 метров.100 гектаров - это квадрат километр на километр.10 тысяч гектаров - это квадрат 10 километров на 10 километров. То есть 100 квадратных километров.Миллион гектаров - это квадрат 100 километров на 100 километров. То есть 10 тысяч квадратных километров.Ну а 3 миллиона гектаров - это прямоугольник 100 километров на 300 километров. То есть 30 тысяч квадратных километров.Горит. По всей Сибири.А знаете, какая площадь всей Сибири?13,1 миллионов квадратных километров.То есть горит меньше 1 %. И даже меньше 0,5 %. Если быть точным - горит всего 0,23 %.И теперь подумайте, отражают ли реальность все эти панические новости СМИ?Горит Сибирь! Причем вся. /c/

площі європейських країн

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8

нічогенький собі так "пожарчик"



ну і взята вами площа в 13 лямів трохи дивнувата. записали туди все що тільки можна. навіть вічну мерзлоту.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C

може все таки більш корректно брати процент не від сибіру а від тайги? наприклад ось:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0



PS

По данным Greenpeace, площадь, пройденная лесными пожарами в этом сезоне, уже превысила 12 млн га — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых.

Самые мощные лесные пожары в настоящее время бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3 млн гектаров, говорится на сайте Авиалесоохраны



Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10634880-masshtabnye-pozhary-v-sibiri-rossiya-mozhet-ostatsya-bez-promyshlennogo-lesa-uzhe-cherez-10-let-foto-video.html

площі європейських країннічогенький собі так "пожарчик"ну і взята вами площа в 13 лямів трохи дивнувата. записали туди все що тільки можна. навіть вічну мерзлоту.може все таки більш корректно брати процент не від сибіру а від тайги? наприклад ось:PSПо данным Greenpeace, площадь, пройденная лесными пожарами в этом сезоне, уже превысила 12 млн га — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых.Самые мощные лесные пожары в настоящее время бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3 млн гектаров, говорится на сайте АвиалесоохраныПодробности читайте на УНИАН: mephala Повідомлень: 5088 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3737373837393740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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