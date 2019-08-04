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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:32
Бис!
Любить её лучше издалека, да за валюту.
Здесь же, без берданки не разобраться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:35
Очкарик написав: zРадио написав:
никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..
Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.
А насчёт никем - это точно? Не путаете?
Не правда, просто они "Томос" с греческого перевели
- А ума не хватило запустить этот процесс на пару тысячелетий.
- У нас страна наоборот, когда нужно кидать - продают своих, когда нужно быть честными - грабят по беспределу "Этакая наоборот"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:37
Вы уже насчитали на 2500 в Евро - за 6 часов, а не слабо
Libo написав: shapo написав:
Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать
Глупости.
В Париже ты можешь снять понравивуюся тебе девушку за три минуты за одну чашечку кофе или бокал вина и оприходовать её в ближайшем отельчике ...
И принято называть Париж не борделем, а столицей любви.
Потому что когда яблони цветут, всем девчонкам хочется ... Точно также, как и тебе хотелось, пока не настало полшестого ...
А в Украине самые красивые, здоровые и жизнерадостные девушки.
Здоровые и красивые женщины - здоровая и красивая нация.
И не бордель. А территория любви.
?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 05 сер, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:38
yanyura написав:
Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?
Причем большинство моется "за флуд".
Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:41
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+ плюсую!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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