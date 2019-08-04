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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3737373837393740

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:32

  Libo написав:
  shapo написав:Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала


Не кипишуй.
Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается. :roll:

Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цвесть!
Когда в стране укропской,
Как Libo люди есть!

:lol: :lol: :lol:

Бис!
Любить её лучше издалека, да за валюту. :mrgreen:
Здесь же, без берданки не разобраться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:35

  Очкарик написав:
  zРадио написав:никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..


Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.

А насчёт никем - это точно? Не путаете?

Не правда, просто они "Томос" с греческого перевели :lol:
- А ума не хватило запустить этот процесс на пару тысячелетий.

- У нас страна наоборот, когда нужно кидать - продают своих, когда нужно быть честными - грабят по беспределу "Этакая наоборот"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:37

  Libo написав:
  shapo написав:Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать


Глупости.
В Париже ты можешь снять понравивуюся тебе девушку за три минуты за одну чашечку кофе или бокал вина и оприходовать её в ближайшем отельчике ...
И принято называть Париж не борделем, а столицей любви.
Потому что когда яблони цветут, всем девчонкам хочется ... Точно также, как и тебе хотелось, пока не настало полшестого ... :oops:
А в Украине самые красивые, здоровые и жизнерадостные девушки.
Здоровые и красивые женщины - здоровая и красивая нация.
И не бордель. А территория любви. :roll:

Вы уже насчитали на 2500 в Евро - за 6 часов, а не слабо?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 05 сер, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:38

  yanyura написав:Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?

Причем большинство моется "за флуд".
Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:41

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+ плюсую!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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