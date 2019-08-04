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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3737373837393740 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 05 сер, 2019 15:32 Libo написав: shapo написав: Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала Нет ничего хорошего в эмиграции ни для людей, ни тем более для страны. Распадаются семьи, разьединяются поколения только потому, что за 28лет эта шобла при власти кроме как красть в свой карман ничего не сделала



Не кипишуй.

Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается.



Я знаю - город будет,

Я знаю - саду цвесть!

Когда в стране укропской,

Как Libo люди есть!



Не кипишуй.Я сюда миллион инвестировал из эмиграции. Еще один наверно тут пропил с дружками и прогреховодничал с девчонками. И еще планов в Украине громадьё. Всё только начинается.Я знаю - город будет,Я знаю - саду цвесть!Когда в стране укропской,Как Libo люди есть!

Бис!

Любить её лучше издалека, да за валюту.

Здесь же, без берданки не разобраться. Бис!Любить её лучше издалека, да за валюту.Здесь же, без берданки не разобраться. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6975 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 15:35 Очкарик написав: zРадио написав: никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?.. никем, кроме Варфоломея (даже Филаретом), не признанного томоса?..



Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.



А насчёт никем - это точно? Не путаете? Филарет включил заднюю, хотя сам - раскольник.А насчёт никем - это точно? Не путаете?

Не правда, просто они "Томос" с греческого перевели

- А ума не хватило запустить этот процесс на пару тысячелетий.



- У нас страна наоборот, когда нужно кидать - продают своих, когда нужно быть честными - грабят по беспределу "Этакая наоборот" Не правда, просто они "Томос" с греческого перевели- А ума не хватило запустить этот процесс на пару тысячелетий.- У нас страна наоборот, когда нужно кидать - продают своих, когда нужно быть честными - грабят по беспределу "Этакая наоборот" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6975 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 15:37 Libo написав: shapo написав: Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать Про то, что Украина превратилась в бордель для граждан Б-В и Европы мог и не писать



Глупости.

В Париже ты можешь снять понравивуюся тебе девушку за три минуты за одну чашечку кофе или бокал вина и оприходовать её в ближайшем отельчике ...

И принято называть Париж не борделем, а столицей любви.

Потому что когда яблони цветут, всем девчонкам хочется ... Точно также, как и тебе хотелось, пока не настало полшестого ...

А в Украине самые красивые, здоровые и жизнерадостные девушки.

Здоровые и красивые женщины - здоровая и красивая нация.

И не бордель. А территория любви. Глупости.В Париже ты можешь снять понравивуюся тебе девушку за три минуты за одну чашечку кофе или бокал вина и оприходовать её в ближайшем отельчике ...И принято называть Париж не борделем, а столицей любви.Потому что когда яблони цветут, всем девчонкам хочется ... Точно также, как и тебе хотелось, пока не настало полшестого ...А в Украине самые красивые, здоровые и жизнерадостные девушки.Здоровые и красивые женщины - здоровая и красивая нация.И не бордель. А территория любви.

Вы уже насчитали на 2500 в Евро - за 6 часов, а не слабо ? Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 05 сер, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6975 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 15:38 yanyura написав: Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось? Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?

Причем большинство моется "за флуд".

Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана Причем большинство моется "за флуд".Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin Starikan 2 Повідомлень: 16082 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 15:41 Starikan

+ плюсую! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6975 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3737373837393740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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