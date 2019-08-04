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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3737373837393740 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 05 сер, 2019 15:38 yanyura написав: Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось? Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?

Причем большинство моется "за флуд".

Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана Причем большинство моется "за флуд".Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin Starikan 2 Повідомлень: 16082 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 18:13



Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть смотрящий от криминальных группировок.

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

https://censor.net.ua/news/3141304/za_k ... go_fedorov

"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналиста.



Также советник Зеленского добавил: "Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать".



Кроме этого, он поделился планами по поводу будущего "смотрящих": "Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал". 05.08.19 15:31 "За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок", - советник Зеленского ФедоровСоветник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть смотрящий от криминальных группировок.Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ."За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналиста.Также советник Зеленского добавил: "Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать".Кроме этого, он поделился планами по поводу будущего "смотрящих": "Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал". Открыли "новость": Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6975 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 18:16 Re: Політичні дискусії





https://replyua.net/news/161407-epoha-b ... tatov.html

Блогер Mason Lemberg со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины сообщил, что месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен, передает replyua.net. Кроме этого, блогер указал на тот факт, что месяц работы пятого президента Петра Порошенко и его администрации стоил украинцам в среднем 65 млн грн.



«77 796 201 грн – сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о «ссышь, продай авто и сделай дорогу», «Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги». А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов», – написал блогер. Украинцы гневно отреагировали на информацию, оставив множество недовольных комментариев. «И это только криворожская шпана обошлась в эту сумму. Без учета средств на содержание и удовлетворение интересов всех бенефициаров госпереворота», «Барыга», «Ну не завидуйте. Для новых лиц – новая эпоха», «А кстати, что там с незаконным госфинансированием деятельности организации, не предусмотренным в расходной части бюджета – «Офиса президента»», «Ну, теперь ясно, за чей счет эта Зе-школа была», «Ого, ничего себе какие дорогие билеты на рейс МАУ Киев – Одесса!», - пишут люди. «Эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов»: украинцы в шоке от потраченной суммы Зеленским на обучение будущих депутатовБлогер Mason Lemberg со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины сообщил, что месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен, передает replyua.net. Кроме этого, блогер указал на тот факт, что месяц работы пятого президента Петра Порошенко и его администрации стоил украинцам в среднем 65 млн грн.«77 796 201 грн – сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о «ссышь, продай авто и сделай дорогу», «Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги». А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов», – написал блогер. Украинцы гневно отреагировали на информацию, оставив множество недовольных комментариев. «И это только криворожская шпана обошлась в эту сумму. Без учета средств на содержание и удовлетворение интересов всех бенефициаров госпереворота», «Барыга», «Ну не завидуйте. Для новых лиц – новая эпоха», «А кстати, что там с незаконным госфинансированием деятельности организации, не предусмотренным в расходной части бюджета – «Офиса президента»», «Ну, теперь ясно, за чей счет эта Зе-школа была», «Ого, ничего себе какие дорогие билеты на рейс МАУ Киев – Одесса!», - пишут люди.

Значит ожидаем повышение цен на коммуналку. А здесь и комментировать нечего, усё в тему финанса:Значит ожидаем повышение цен на коммуналку. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6975 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3737373837393740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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