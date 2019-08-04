RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3737373837393740

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:38

  yanyura написав:Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?

Причем большинство моется "за флуд".
Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
Starikan
2
 
Повідомлень: 16082
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:13

Открыли "новость":
05.08.19 15:31 "За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок", - советник Зеленского Федоров
Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть смотрящий от криминальных группировок.
Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
https://censor.net.ua/news/3141304/za_k ... go_fedorov
"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналиста.

Также советник Зеленского добавил: "Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать".

Кроме этого, он поделился планами по поводу будущего "смотрящих": "Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6975
З нами з: 20.09.12
Подякував: 649 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

А здесь и комментировать нечего, усё в тему финанса:
«Эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов»: украинцы в шоке от потраченной суммы Зеленским на обучение будущих депутатов

https://replyua.net/news/161407-epoha-b ... tatov.html
Блогер Mason Lemberg со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины сообщил, что месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен, передает replyua.net. Кроме этого, блогер указал на тот факт, что месяц работы пятого президента Петра Порошенко и его администрации стоил украинцам в среднем 65 млн грн.

«77 796 201 грн – сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о «ссышь, продай авто и сделай дорогу», «Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги». А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов», – написал блогер. Украинцы гневно отреагировали на информацию, оставив множество недовольных комментариев. «И это только криворожская шпана обошлась в эту сумму. Без учета средств на содержание и удовлетворение интересов всех бенефициаров госпереворота», «Барыга», «Ну не завидуйте. Для новых лиц – новая эпоха», «А кстати, что там с незаконным госфинансированием деятельности организации, не предусмотренным в расходной части бюджета – «Офиса президента»», «Ну, теперь ясно, за чей счет эта Зе-школа была», «Ого, ничего себе какие дорогие билеты на рейс МАУ Киев – Одесса!», - пишут люди.

Значит ожидаем повышение цен на коммуналку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6975
З нами з: 20.09.12
Подякував: 649 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3737373837393740
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13103)
05.08.2019 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.