«Эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов»: украинцы в шоке от потраченной суммы Зеленским на обучение будущих депутатовБлогер Mason Lemberg со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины сообщил, что месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен, передает replyua.net. Кроме этого, блогер указал на тот факт, что месяц работы пятого президента Петра Порошенко и его администрации стоил украинцам в среднем 65 млн грн.«77 796 201 грн – сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о «ссышь, продай авто и сделай дорогу», «Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги». А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов», – написал блогер. Украинцы гневно отреагировали на информацию, оставив множество недовольных комментариев. «И это только криворожская шпана обошлась в эту сумму. Без учета средств на содержание и удовлетворение интересов всех бенефициаров госпереворота», «Барыга», «Ну не завидуйте. Для новых лиц – новая эпоха», «А кстати, что там с незаконным госфинансированием деятельности организации, не предусмотренным в расходной части бюджета – «Офиса президента»», «Ну, теперь ясно, за чей счет эта Зе-школа была», «Ого, ничего себе какие дорогие билеты на рейс МАУ Киев – Одесса!», - пишут люди.