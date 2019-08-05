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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3738373937403741>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:38

  yanyura написав:Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?

Причем большинство моется "за флуд".
Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:13

Открыли "новость":
05.08.19 15:31 "За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок", - советник Зеленского Федоров
Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть смотрящий от криминальных группировок.
Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
https://censor.net.ua/news/3141304/za_k ... go_fedorov
"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналиста.

Также советник Зеленского добавил: "Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать".

Кроме этого, он поделился планами по поводу будущего "смотрящих": "Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

А здесь и комментировать нечего, усё в тему финанса:
«Эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов»: украинцы в шоке от потраченной суммы Зеленским на обучение будущих депутатов

https://replyua.net/news/161407-epoha-b ... tatov.html
Блогер Mason Lemberg со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины сообщил, что месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен, передает replyua.net. Кроме этого, блогер указал на тот факт, что месяц работы пятого президента Петра Порошенко и его администрации стоил украинцам в среднем 65 млн грн.

«77 796 201 грн – сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о «ссышь, продай авто и сделай дорогу», «Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги». А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов», – написал блогер. Украинцы гневно отреагировали на информацию, оставив множество недовольных комментариев. «И это только криворожская шпана обошлась в эту сумму. Без учета средств на содержание и удовлетворение интересов всех бенефициаров госпереворота», «Барыга», «Ну не завидуйте. Для новых лиц – новая эпоха», «А кстати, что там с незаконным госфинансированием деятельности организации, не предусмотренным в расходной части бюджета – «Офиса президента»», «Ну, теперь ясно, за чей счет эта Зе-школа была», «Ого, ничего себе какие дорогие билеты на рейс МАУ Киев – Одесса!», - пишут люди.

Значит ожидаем повышение цен на коммуналку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:53

Немножко новостей из Трускавца

https://www.liga.net/politics/opinion/deputatskiy-dnevnik-chto-je-udalos-uvezti-iz-truskavtsa-4190443
Секторальний день був потрібен для того, щоб кожен з учасників вийшов з зони комфорту і дізнався більше про суміжні теми. Не обійшлося й без дискусій: чи можна продавати український газ для населення за собівартістю (спойлер від лекторів – ні)


Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:06

  mephala написав:ну і взята вами площа в 13 лямів трохи дивнувата. записали туди все що тільки можна. навіть вічну мерзлоту.


Моё удивление на ваше удивление.
Разговор собственно начался с утверждения - Сибирь в огне.
Поэтому естественно посмотреть - а что такое Сибирь, какая площадь Сибири, оказывается 13 миллионов квадратных километров.
И оказывается горит 3 миллиона, но гектаров, такая легкая подмена кв км на кв га.
И после всего получается, что горит около 0,2 процента территории Сибири.
Даже глядя одним глазом на вашу карту видно, что художник перебрал лишнего с красным цветом раз в 20, видимо чтобы нагнетать побольше.

И кстати, ай-ай-ай, гугл ровно год назад, когда совсем никто не переживал за сибирские деревья. июль 2018 год

Сибирь в огне. 2018 год. Почему никто не тушит )))
В Сибири и на Дальнем Востоке 9 июля действуют пожары площадью 1,27 млн гектаров, больше всего их в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Активное тушение производилось на территории 62 тысячи гектаров, а на площади в 1,21 млн гектаров ведется наблюдение и космический мониторинг ситуации.

https://www.sibreal.org/a/29352746.html

И кстати для любителей географии и неожиданных фактов -
площадь Португалии - 92 212 кв км
площадь Среднеколымского улуса - это типа нашего района в области - в Якутии - 125 161 кв км., площадь Алданского района в Якутии - 156 819 кв км.
и так далее, а там 34 района только в Якутии, правда есть райончики и меньше Португалии из этих 34, но немного. Так это только один субъект Сибири Якутия, а там их много.
Кого-то там напугать площадью Португалии сложновато :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:46

freeze
думаю в уявленні людей сибір це лісові хащі та болота.
навряд хто має на увазі вічну мерзлоту кажучи про сибір.
просто люди слабо розбираються в нюансах термінологій.
так що ви просто зіграли на цьому.

а стосовно того що в минулому році ніхто не переживав це вже ви перегинаєте палицю.
нагадати як минулого року показували випалені селища? а в цьому році пожежа в 2,5 рази більша ніж минулого року.

площі країн я спеціально надав щоб було наглядно видно скільки землі в вогні.
а не ваші оті відсотки. з єхидним - та скільки там горить. подумаєш.
хоча ваша логіка чимось мені кацапську нагадує - та хай горить. в нас його багато.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:10

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:хоча ваша логіка чимось мені кацапську нагадує - та хай горить. в нас його багато.

Непонятно только, чего вы то за российский лес так душу рвёте..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:11

mephala написав:freeze
думаю в уявленні людей сибір це лісові хащі та болота.
навряд хто має на увазі вічну мерзлоту кажучи про сибір.
просто люди слабо розбираються в нюансах термінологій.
так що ви просто зіграли на цьому.

а стосовно того що в минулому році ніхто не переживав це вже ви перегинаєте палицю.
нагадати як минулого року показували випалені селища? а в цьому році пожежа в 2,5 рази більша ніж минулого року.

площі країн я спеціально надав щоб було наглядно видно скільки землі в вогні.
а не ваші оті відсотки. з єхидним - та скільки там горить. подумаєш.
хоча ваша логіка чимось мені кацапську нагадує - та хай горить. в нас його багато.



Вы просто абсолютно не понимаете масштабы Сибири, возможности пожаротушения, удаленность очагов пожаров.
Хоть можете осознать, что самолетам пожарной авиации надо лететь, чтобы заправиться, там в большинстве случаев, как из Киева в Лондон и обратно. Не говоря уже о том, что и водой заправиться на один раз лететь как с Киева в Одессу.

Вы еще покритикуйте, что при паводке в Закарпатье никто не делал дамбы на всем протяжении закарпатских рек, чтобы остановить наводнение. Тот же самый бред сивой кобылы.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:23

freeze
ви знову пишете про сибір.
я не даремно привів картинку де саме горить. можу ще раз привести.
Зображення
якщо бути точним у висловлюваннях то горить тайга. Східно-Сибірська тайга.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0

те що складно погасити я з цим не буду сперичатися. але про гасіння потрібно думати на початкових стадіях а не коли вже горить 3 млн га. та продумувати превентивні заходи зарані а не чухати потилицю коли вже горить масив.
ви доречі так бравуєте моєю не обізнанністю тушіння вогню в тайзі то може самі їх там гасили?

а з приводу закарпаття - вас вистачає лише на дамби? інші ідеї відсутні?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:50

Re: выбор

  mephala написав:з приводу закарпаття - вас вистачає лише на дамби? інші ідеї відсутні

дамбы давно построены?
sal
 
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