Додано: Вів 06 сер, 2019 08:06

mephala написав: ну і взята вами площа в 13 лямів трохи дивнувата. записали туди все що тільки можна. навіть вічну мерзлоту. ну і взята вами площа в 13 лямів трохи дивнувата. записали туди все що тільки можна. навіть вічну мерзлоту.

Моё удивление на ваше удивление.Разговор собственно начался с утверждения - Сибирь в огне.Поэтому естественно посмотреть - а что такое Сибирь, какая площадь Сибири, оказывается 13 миллионов квадратных километров.И оказывается горит 3 миллиона, но гектаров, такая легкая подмена кв км на кв га.И после всего получается, что горит около 0,2 процента территории Сибири.Даже глядя одним глазом на вашу карту видно, что художник перебрал лишнего с красным цветом раз в 20, видимо чтобы нагнетать побольше.И кстати, ай-ай-ай, гугл ровно год назад, когда совсем никто не переживал за сибирские деревья. июль 2018 годСибирь в огне. 2018 год. Почему никто не тушит )))В Сибири и на Дальнем Востоке 9 июля действуют пожары площадью 1,27 млн гектаров, больше всего их в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Активное тушение производилось на территории 62 тысячи гектаров, а на площади в 1,21 млн гектаров ведется наблюдение и космический мониторинг ситуации.И кстати для любителей географии и неожиданных фактов -площадь Португалии - 92 212 кв кмплощадь Среднеколымского улуса - это типа нашего района в области - в Якутии - 125 161 кв км., площадь Алданского района в Якутии - 156 819 кв км.и так далее, а там 34 района только в Якутии, правда есть райончики и меньше Португалии из этих 34, но немного. Так это только один субъект Сибири Якутия, а там их много.Кого-то там напугать площадью Португалии сложновато