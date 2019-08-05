Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
05.08.19 15:31 "За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок", - советник Зеленского Федоров Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть смотрящий от криминальных группировок. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ. https://censor.net.ua/news/3141304/za_k ... go_fedorov "За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналиста.
Также советник Зеленского добавил: "Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать".
Кроме этого, он поделился планами по поводу будущего "смотрящих": "Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А здесь и комментировать нечего, усё в тему финанса:
«Эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов»: украинцы в шоке от потраченной суммы Зеленским на обучение будущих депутатов
https://replyua.net/news/161407-epoha-b ... tatov.html Блогер Mason Lemberg со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины сообщил, что месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен, передает replyua.net. Кроме этого, блогер указал на тот факт, что месяц работы пятого президента Петра Порошенко и его администрации стоил украинцам в среднем 65 млн грн.
«77 796 201 грн – сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о «ссышь, продай авто и сделай дорогу», «Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги». А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов», – написал блогер. Украинцы гневно отреагировали на информацию, оставив множество недовольных комментариев. «И это только криворожская шпана обошлась в эту сумму. Без учета средств на содержание и удовлетворение интересов всех бенефициаров госпереворота», «Барыга», «Ну не завидуйте. Для новых лиц – новая эпоха», «А кстати, что там с незаконным госфинансированием деятельности организации, не предусмотренным в расходной части бюджета – «Офиса президента»», «Ну, теперь ясно, за чей счет эта Зе-школа была», «Ого, ничего себе какие дорогие билеты на рейс МАУ Киев – Одесса!», - пишут люди.
Значит ожидаем повышение цен на коммуналку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Секторальний день був потрібен для того, щоб кожен з учасників вийшов з зони комфорту і дізнався більше про суміжні теми. Не обійшлося й без дискусій: чи можна продавати український газ для населення за собівартістю (спойлер від лекторів – ні)
Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
mephala написав:ну і взята вами площа в 13 лямів трохи дивнувата. записали туди все що тільки можна. навіть вічну мерзлоту.
Моё удивление на ваше удивление. Разговор собственно начался с утверждения - Сибирь в огне. Поэтому естественно посмотреть - а что такое Сибирь, какая площадь Сибири, оказывается 13 миллионов квадратных километров. И оказывается горит 3 миллиона, но гектаров, такая легкая подмена кв км на кв га. И после всего получается, что горит около 0,2 процента территории Сибири. Даже глядя одним глазом на вашу карту видно, что художник перебрал лишнего с красным цветом раз в 20, видимо чтобы нагнетать побольше.
И кстати, ай-ай-ай, гугл ровно год назад, когда совсем никто не переживал за сибирские деревья. июль 2018 год
Сибирь в огне. 2018 год. Почему никто не тушит ))) В Сибири и на Дальнем Востоке 9 июля действуют пожары площадью 1,27 млн гектаров, больше всего их в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Активное тушение производилось на территории 62 тысячи гектаров, а на площади в 1,21 млн гектаров ведется наблюдение и космический мониторинг ситуации.
И кстати для любителей географии и неожиданных фактов - площадь Португалии - 92 212 кв км площадь Среднеколымского улуса - это типа нашего района в области - в Якутии - 125 161 кв км., площадь Алданского района в Якутии - 156 819 кв км. и так далее, а там 34 района только в Якутии, правда есть райончики и меньше Португалии из этих 34, но немного. Так это только один субъект Сибири Якутия, а там их много. Кого-то там напугать площадью Португалии сложновато
freeze думаю в уявленні людей сибір це лісові хащі та болота. навряд хто має на увазі вічну мерзлоту кажучи про сибір. просто люди слабо розбираються в нюансах термінологій. так що ви просто зіграли на цьому.
а стосовно того що в минулому році ніхто не переживав це вже ви перегинаєте палицю. нагадати як минулого року показували випалені селища? а в цьому році пожежа в 2,5 рази більша ніж минулого року.
площі країн я спеціально надав щоб було наглядно видно скільки землі в вогні. а не ваші оті відсотки. з єхидним - та скільки там горить. подумаєш. хоча ваша логіка чимось мені кацапську нагадує - та хай горить. в нас його багато.
mephala написав:freeze думаю в уявленні людей сибір це лісові хащі та болота. навряд хто має на увазі вічну мерзлоту кажучи про сибір. просто люди слабо розбираються в нюансах термінологій. так що ви просто зіграли на цьому.
а стосовно того що в минулому році ніхто не переживав це вже ви перегинаєте палицю. нагадати як минулого року показували випалені селища? а в цьому році пожежа в 2,5 рази більша ніж минулого року.
площі країн я спеціально надав щоб було наглядно видно скільки землі в вогні. а не ваші оті відсотки. з єхидним - та скільки там горить. подумаєш. хоча ваша логіка чимось мені кацапську нагадує - та хай горить. в нас його багато.
Вы просто абсолютно не понимаете масштабы Сибири, возможности пожаротушения, удаленность очагов пожаров. Хоть можете осознать, что самолетам пожарной авиации надо лететь, чтобы заправиться, там в большинстве случаев, как из Киева в Лондон и обратно. Не говоря уже о том, что и водой заправиться на один раз лететь как с Киева в Одессу.
Вы еще покритикуйте, что при паводке в Закарпатье никто не делал дамбы на всем протяжении закарпатских рек, чтобы остановить наводнение. Тот же самый бред сивой кобылы.
те що складно погасити я з цим не буду сперичатися. але про гасіння потрібно думати на початкових стадіях а не коли вже горить 3 млн га. та продумувати превентивні заходи зарані а не чухати потилицю коли вже горить масив. ви доречі так бравуєте моєю не обізнанністю тушіння вогню в тайзі то може самі їх там гасили?
а з приводу закарпаття - вас вистачає лише на дамби? інші ідеї відсутні?