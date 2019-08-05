Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Секторальний день був потрібен для того, щоб кожен з учасників вийшов з зони комфорту і дізнався більше про суміжні теми. Не обійшлося й без дискусій: чи можна продавати український газ для населення за собівартістю (спойлер від лекторів – ні)
Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа?
Только у порохофилов в голове может поместиться то, что на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)
zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)
дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу. інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла. як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача
По газу. Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu. Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём. Кому интересно, почитайте. Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25. Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех, кто занимался газовыми вопросами в Украине. Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.
По сравнению расходов на укр. и росс. армию. Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.
zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)
дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу. інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла. як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача
Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить
ЛАД написав:По газу. Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu. Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём. Кому интересно, почитайте. Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25. Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех, кто занимался газовыми вопросами в Украине. Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.
По сравнению расходов на укр. и росс. армию. Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.
Вам уже разложил: "любі друзі" продали интересы Украины с газом и поставки его из Туркменистана - куда поставлялась украинская техника, строились украинцами коллектора, тоннели,.... - был достаточно емкий рынок для украинских товаров с большой добавочной стоимостью. - Остальное как и сегодняшний процесс - формирование "Рынка" на территории Украины, где спокойно могут торговать газом американцы(за доллары) - т.е. приучают аборигенов к реальной стоимости цивилизации.
Научитесь, в конце концов называть вещи своими именами!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.