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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3738373937403741

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:43

  Sommer написав:https://www.liga.net/politics/opinion/deputatskiy-dnevnik-chto-je-udalos-uvezti-iz-truskavtsa-4190443
Секторальний день був потрібен для того, щоб кожен з учасників вийшов з зони комфорту і дізнався більше про суміжні теми. Не обійшлося й без дискусій: чи можна продавати український газ для населення за собівартістю (спойлер від лекторів – ні)


Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа?


Только у порохофилов в голове может поместиться то, что на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:48

  zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.
інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.
як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:08

  Starikan написав:
  yanyura написав:Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?

Причем большинство моется "за флуд".
Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана :mrgreen:

На этой ветке (впрочем, в последнее время и на других) формулировка "за флуд" часто применяется, чтобы не писать что-то более серьёзное. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48

По газу.
Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu.
Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.
Кому интересно, почитайте.
Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.
Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех, кто занимался газовыми вопросами в Украине.
Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.

По сравнению расходов на укр. и росс. армию.
Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ. :)

P.s. К вопросу о мошенничествах с газом ещё одна статья - https://vesti-ukr.com/strana/344645-na-trube-oni-sideli-pochemu-hlavu-nak-naftohaz-prochat-v-premery
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 сер, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:50

Kudrjavuy
"Смешались в кучу кони, люди". :evil:
Бросьте бредить, переходите к конструктиву.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:03

  mephala написав:
  zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.
інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.
як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача


Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить :mrgreen:
zРадио
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