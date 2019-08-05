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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3738373937403741 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 06 сер, 2019 10:43 Sommer написав: https://www.liga.net/politics/opinion/deputatskiy-dnevnik-chto-je-udalos-uvezti-iz-truskavtsa-4190443

Секторальний день був потрібен для того, щоб кожен з учасників вийшов з зони комфорту і дізнався більше про суміжні теми. Не обійшлося й без дискусій: чи можна продавати український газ для населення за собівартістю (спойлер від лекторів – ні)





Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа? Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа?



Только у порохофилов в голове может поместиться то, что на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) Только у порохофилов в голове может поместиться то, что на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) zРадио

Повідомлень: 3128 З нами з: 02.05.18 Подякував: 753 раз. Подякували: 1788 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 10:48 zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.

інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.

як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача mephala Повідомлень: 5096 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 11:08 Starikan написав: yanyura написав: Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось? Сегодня "очень чистый понедельник". Давно такого массового "купания" не было. Что-то намечается или уже случилось?

Причем большинство моется "за флуд".

Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана Причем большинство моется "за флуд".Вообще-то мне казалось, что эта ветка именно для флуда и создана

На этой ветке (впрочем, в последнее время и на других) формулировка "за флуд" часто применяется, чтобы не писать что-то более серьёзное. На этой ветке (впрочем, в последнее время и на других) формулировка "за флуд" часто применяется, чтобы не писать что-то более серьёзное. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13788 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48

Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu .

Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.

Кому интересно, почитайте.

Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.

Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех , кто занимался газовыми вопросами в Украине.

Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.



По сравнению расходов на укр. и росс. армию.

Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.



P.s. К вопросу о мошенничествах с газом ещё одна статья - https://vesti-ukr.com/strana/344645-na-trube-oni-sideli-pochemu-hlavu-nak-naftohaz-prochat-v-premery По газу.Интересная статьяЦитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.Кому интересно, почитайте.Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки, кто занимался газовыми вопросами в Украине.Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.По сравнению расходов на укр. и росс. армию.Удивляют 2 вещи - сколько можноаргументов, чтобы доказать, чтони о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.К вопросу о мошенничествах с газом ещё одна статья - Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 сер, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13788 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 11:50 Kudrjavuy

"Смешались в кучу кони, люди".

Бросьте бредить, переходите к конструктиву. "Смешались в кучу кони, люди".Бросьте бредить, переходите к конструктиву. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13788 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 12:00 ЛАД написав: По газу.

Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu .

Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.

Кому интересно, почитайте.

Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.

Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех , кто занимался газовыми вопросами в Украине.

Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.



По сравнению расходов на укр. и росс. армию.

Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ. По газу.Интересная статьяЦитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.Кому интересно, почитайте.Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки, кто занимался газовыми вопросами в Украине.Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.По сравнению расходов на укр. и росс. армию.Удивляют 2 вещи - сколько можноаргументов, чтобы доказать, чтони о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.

Вам уже разложил:

"любі друзі" продали интересы Украины с газом и поставки его из Туркменистана - куда поставлялась украинская техника, строились украинцами коллектора, тоннели,.... - был достаточно емкий рынок для украинских товаров с большой добавочной стоимостью.

- Остальное как и сегодняшний процесс - формирование "Рынка" на территории Украины, где спокойно могут торговать газом американцы(за доллары) - т.е. приучают аборигенов к реальной стоимости цивилизации.



Научитесь, в конце концов называть вещи своими именами! Вам уже разложил:"любі друзі" продали интересы Украины с газом и поставки его из Туркменистана - куда поставлялась украинская техника, строились украинцами коллектора, тоннели,.... - был достаточно емкий рынок для украинских товаров с большой добавочной стоимостью. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6977 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 12:03 mephala написав: zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.

інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.

як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача



Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить zРадио

Повідомлень: 3128 З нами з: 02.05.18 Подякував: 753 раз. Подякували: 1788 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 12:08 Re: Політичні дискусії Дискуссии политические, на финансовом форуме?

Давайте пройдём историю ещё раз:

С 1991 года?

1. Вывезены вся наличка в Москву.

2. Сдана в полном объёме вся Армия и оборонка, без Права восстановления.(по большинству параметров самая передовая в МИРЕ - на то время)

3. РФ ликвидировала перспективные геополитические проекты Украины(например "Морской Старт",....)

4. Полностью ликвидировано любое развитие Украины(Звягильский на много лет парализовал страну)

5. "Любі друзі" продали последние геополитические интересы Украины в рамках стран СНГ

6. Криминал окончательно поглотил всю экономику Украины - сдали Крым, Донбасс, уничтожено 50% экономики.....

7. Уничтожена сама перспектива восстановления с уникальными предприятиями - под предлогом "приватизации"

8. Сданы Крым и Донбасс.

9. Выжжены "огнём и мечом" потуги населения противостоять оккупации.

10. Украина переполняется возвратом криминала на начальном уровне при сохранении контроля криминалом за всеми институтами Государственной власти.

....................................................................................

Пан Климкин правильно изложил Вам суть состояния дел: Украины на карте геополитики НЕТ!

И на сегодня нет перспектив её возврата - всё продали! Продали и вывели, вывезли, выдавили, уничтожили принудительно, уничтожается всё живое и на сегодняшний день.



Картинка физических перспектив - довольно печальная изложить прямым текстом волосы на голове - не произвольно поднимаются. Поэтому, для активных и трудоспособных выход один - бежать, что многие и делают.

- За этим стоят открыто все .... Это не для кого не секрет.

- Отсюда и перспективы, особенно тех, кто сегодня пришел ко власти (печалька, но это ни что более, чем наёмные лица - увы, но кем? вот здесь пауза) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6977 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 12:09 О РФ и Сибири:

Подходит к логическому завершению строительство "Шелкового пути".

Украина из него выкинута.

Идёт через РФ.

В соответствии политики КНР - строят и работают только китайские фирмы и рабочие.

РФ - сдаёт в аренду (за реальные деньги в виде китайского товара) освободившиеся площадя для С/Х - кормить китайских рабочих.

Для противостояния китайской экспансии - эти земли будут заселяться украинцами.

Это не для кого не секрет Эта программа уже давно принята в РФ.



Для этого в Украине создаются условия невыживания - именно с помощью наших продажных керманычей-продавателей.



США - любая экономичеки активная деятельность в Украине может быть быть только с подачи США и их кредитно денежной политики. Остальное подлежит ликвидации, как наносящее финансовый урон Кредитно-денежной политики США.

Банально но вам в пример состояние дел с тем же вооружением.

(только деньги вперёд - не не делать у себя).



Каковы перспективы Украины?

Пан Климкин озвучил.

Враг где?

И Где интересы уКРАИНЦА? И Украины? Почему, "странным образом" мы живём хуже всех, даже РФ? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6977 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3738373937403741 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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