Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Секторальний день був потрібен для того, щоб кожен з учасників вийшов з зони комфорту і дізнався більше про суміжні теми. Не обійшлося й без дискусій: чи можна продавати український газ для населення за собівартістю (спойлер від лекторів – ні)
Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа?
Только у порохофилов в голове может поместиться то, что на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)
zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)
дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу. інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла. як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача
По газу. Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu. Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём. Кому интересно, почитайте. Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25. Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех, кто занимался газовыми вопросами в Украине. Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.
По сравнению расходов на укр. и росс. армию. Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.
ЛАД написав:По газу. Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu. Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём. Кому интересно, почитайте. Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25. Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех, кто занимался газовыми вопросами в Украине. Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.
По сравнению расходов на укр. и росс. армию. Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.
Вам уже разложил: "любі друзі" продали интересы Украины с газом и поставки его из Туркменистана - куда поставлялась украинская техника, строились украинцами коллектора, тоннели,.... - был достаточно емкий рынок для украинских товаров с большой добавочной стоимостью. - Остальное как и сегодняшний процесс - формирование "Рынка" на территории Украины, где спокойно могут торговать газом американцы(за доллары) - т.е. приучают аборигенов к реальной стоимости цивилизации.
Научитесь, в конце концов называть вещи своими именами!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)
дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу. інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла. як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача
Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить
Дискуссии политические, на финансовом форуме? Давайте пройдём историю ещё раз: С 1991 года? 1. Вывезены вся наличка в Москву. 2. Сдана в полном объёме вся Армия и оборонка, без Права восстановления.(по большинству параметров самая передовая в МИРЕ - на то время) 3. РФ ликвидировала перспективные геополитические проекты Украины(например "Морской Старт",....) 4. Полностью ликвидировано любое развитие Украины(Звягильский на много лет парализовал страну) 5. "Любі друзі" продали последние геополитические интересы Украины в рамках стран СНГ 6. Криминал окончательно поглотил всю экономику Украины - сдали Крым, Донбасс, уничтожено 50% экономики..... 7. Уничтожена сама перспектива восстановления с уникальными предприятиями - под предлогом "приватизации" 8. Сданы Крым и Донбасс. 9. Выжжены "огнём и мечом" потуги населения противостоять оккупации. 10. Украина переполняется возвратом криминала на начальном уровне при сохранении контроля криминалом за всеми институтами Государственной власти. .................................................................................... Пан Климкин правильно изложил Вам суть состояния дел: Украины на карте геополитики НЕТ! И на сегодня нет перспектив её возврата - всё продали! Продали и вывели, вывезли, выдавили, уничтожили принудительно, уничтожается всё живое и на сегодняшний день.
Картинка физических перспектив - довольно печальная изложить прямым текстом волосы на голове - не произвольно поднимаются. Поэтому, для активных и трудоспособных выход один - бежать, что многие и делают. - За этим стоят открыто все .... Это не для кого не секрет. - Отсюда и перспективы, особенно тех, кто сегодня пришел ко власти (печалька, но это ни что более, чем наёмные лица - увы, но кем? вот здесь пауза)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
О РФ и Сибири: Подходит к логическому завершению строительство "Шелкового пути". Украина из него выкинута. Идёт через РФ. В соответствии политики КНР - строят и работают только китайские фирмы и рабочие. РФ - сдаёт в аренду (за реальные деньги в виде китайского товара) освободившиеся площадя для С/Х - кормить китайских рабочих. Для противостояния китайской экспансии - эти земли будут заселяться украинцами. Это не для кого не секрет Эта программа уже давно принята в РФ.
Для этого в Украине создаются условия невыживания - именно с помощью наших продажных керманычей-продавателей.
США - любая экономичеки активная деятельность в Украине может быть быть только с подачи США и их кредитно денежной политики. Остальное подлежит ликвидации, как наносящее финансовый урон Кредитно-денежной политики США. Банально но вам в пример состояние дел с тем же вооружением. (только деньги вперёд - не не делать у себя).
Каковы перспективы Украины? Пан Климкин озвучил. Враг где? И Где интересы уКРАИНЦА? И Украины? Почему, "странным образом" мы живём хуже всех, даже РФ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.