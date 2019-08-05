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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3738373937403741 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 06 сер, 2019 10:43 Sommer написав: https://www.liga.net/politics/opinion/deputatskiy-dnevnik-chto-je-udalos-uvezti-iz-truskavtsa-4190443

Секторальний день був потрібен для того, щоб кожен з учасників вийшов з зони комфорту і дізнався більше про суміжні теми. Не обійшлося й без дискусій: чи можна продавати український газ для населення за собівартістю (спойлер від лекторів – ні)





Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа? Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа?



Только у порохофилов в голове может поместиться то, что на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) Только у порохофилов в голове может поместиться то, что на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) zРадио

Повідомлень: 3128 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1789 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 10:48 zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.

інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.

як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача mephala Повідомлень: 5099 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48

Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu .

Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.

Кому интересно, почитайте.

Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.

Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех , кто занимался газовыми вопросами в Украине.

Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.



По сравнению расходов на укр. и росс. армию.

Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.



P.s. К вопросу о мошенничествах с газом ещё одна статья - https://vesti-ukr.com/strana/344645-na-trube-oni-sideli-pochemu-hlavu-nak-naftohaz-prochat-v-premery По газу.Интересная статьяЦитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.Кому интересно, почитайте.Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки, кто занимался газовыми вопросами в Украине.Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.По сравнению расходов на укр. и росс. армию.Удивляют 2 вещи - сколько можноаргументов, чтобы доказать, чтони о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.К вопросу о мошенничествах с газом ещё одна статья - Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 сер, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13787 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 11:50 Kudrjavuy

"Смешались в кучу кони, люди".

Бросьте бредить, переходите к конструктиву. "Смешались в кучу кони, люди".Бросьте бредить, переходите к конструктиву. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13787 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 12:03 mephala написав: zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.

інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.

як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача



Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить zРадио

Повідомлень: 3128 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1789 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 12:39 Баблонавт написав: mephala написав: ....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. ....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. Кхм.

По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.

Вы просто не хотите видеть ответ, это да.

А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.

По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек. Кхм.По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответилитри разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.Вы простовидеть ответ, это да.А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.

От брехлива людина.

Я читаю регулярно цю вітку. Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин. От брехлива людина.Я читаю регулярно цю вітку. Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин. andrijk777

Повідомлень: 1523 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 13:33 zРадио написав: mephala написав: zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег)

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.

інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.

як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача



Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить

краще за своїми октавами слідкуйте

так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.

а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити? краще за своїми октавами слідкуйтетак дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити? mephala Повідомлень: 5099 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 13:41 andrijk777 написав: Баблонавт написав: mephala написав: ....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. ....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. Кхм.

По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.

Вы просто не хотите видеть ответ, это да.

А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.

По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек. Кхм.По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответилитри разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.Вы простовидеть ответ, это да.А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.

От брехлива людина.

Я читаю регулярно цю вітку . Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин. От брехлива людина.Я читаю. Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин.

Вітка то твоя тёлка а тут гілка. Вітка то твоя тёлка а тут гілка. Vadim V

Повідомлень: 1836 З нами з: 23.05.14 Подякував: 437 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 13:43 ЛАД написав: По газу.

Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu .

Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.

Кому интересно, почитайте.

Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.

Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех , кто занимался газовыми вопросами в Украине.

Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно. По газу.Интересная статьяЦитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.Кому интересно, почитайте.Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки, кто занимался газовыми вопросами в Украине.Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.

ця тема вже давно піднімалася на енергетичній гілці.

автор статті що ви навели в приклад розказує як тепловим підприємствам відпускався газ не по ціні кабміну а по комерційній ціні плюс штрафи.

а чому автор мовчить що було б якби нафтогаз вперся рогом? немає 90% оплати - немає газу. не хочете підняти статистику оплати населенням?

ЯКБИ НАФТОГАЗ ВПЕРСЯ РОГОМ - ЗАМЕРЗЛО ГЕТЬ БИ ВСЕ.

я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити але все ж таки.

чому претензія саме в цій ситуації до нафтогазу а не до кабміну який придумав необхідеість оплати в 90% та не придумав як дофінансовувати якщо населення не виконує мінімальну норму оплати? а ви не думали чому гройсман та коболєв так гризуться? просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях.

і доречі несанкціонований відбір газу який завис на трансгазі теплові підприємства пустили на обігрів країни але він так і не був оплачений .

так хто винний? той хто користується газом і не платить чи той хто придумав як не заморозити всю країну? ця тема вже давно піднімалася на енергетичній гілці.автор статті що ви навели в приклад розказує як тепловим підприємствам відпускався газ не по ціні кабміну а по комерційній ціні плюс штрафи.а чому автор мовчить що було б якби нафтогаз вперся рогом? немає 90% оплати - немає газу. не хочете підняти статистику оплати населенням?я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити але все ж таки.чому претензія саме в цій ситуації до нафтогазу а не до кабміну який придумав необхідеість оплати в 90% та не придумав як дофінансовувати якщо населення не виконує мінімальну норму оплати? а ви не думали чому гройсман та коболєв так гризуться? просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях.і доречі несанкціонований відбір газу який завис на трансгазі теплові підприємства пустили на обігрів країни але він так і не був оплачений .так хто винний? той хто користується газом і не платить чи той хто придумав як не заморозити всю країну? Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5099 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3738373937403741 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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