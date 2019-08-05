Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala Проводите сами, для него параллель(моё всё равно удаляют):
До конца года Украина должна выплатить почти 7 млрд долларов https://replyua.net/finance/161517-do-k ... larov.html Согласно прогнозам специалистов, до конца текущего года на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего государственного долга Украины необходимо направить 169 млрд гривен - это порядка шести с половиной миллиардов долларов. Как информирует replyua.net, об этом рассказали в Министерстве финансов.
Эксперты подчеркнули, что концессионное финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и МФО (прежде всего Всемирный банк) является приоритетом в том, что касается полного и своевременного финансирования дефицита и обслуживание госдолга. Однако в то же время в Министерстве финансов подчеркнули, что это финансирование зависит от продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Кто и где будет искать эти средства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.