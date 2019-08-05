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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3739374037413742>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:43

  Sommer написав:https://www.liga.net/politics/opinion/deputatskiy-dnevnik-chto-je-udalos-uvezti-iz-truskavtsa-4190443
Секторальний день був потрібен для того, щоб кожен з учасників вийшов з зони комфорту і дізнався більше про суміжні теми. Не обійшлося й без дискусій: чи можна продавати український газ для населення за собівартістю (спойлер від лекторів – ні)


Ждем новых схем? Очередное "Росукрэнерго", только с Беней вместо Фирташа?


Только у порохофилов в голове может поместиться то, что на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:48

  zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.
інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.
як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48

По газу.
Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu.
Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.
Кому интересно, почитайте.
Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.
Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех, кто занимался газовыми вопросами в Украине.
Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.

По сравнению расходов на укр. и росс. армию.
Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ. :)

P.s. К вопросу о мошенничествах с газом ещё одна статья - https://vesti-ukr.com/strana/344645-na-trube-oni-sideli-pochemu-hlavu-nak-naftohaz-prochat-v-premery
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 сер, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:50

Kudrjavuy
"Смешались в кучу кони, люди". :evil:
Бросьте бредить, переходите к конструктиву.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:03

  mephala написав:
  zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.
інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.
як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача


Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:39

  Баблонавт написав:
  mephala написав:....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу.
Кхм.
По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.
Вы просто не хотите видеть ответ, это да.
А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.
По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.

От брехлива людина.
Я читаю регулярно цю вітку. Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:33

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав: на продаже 15 млрд кубов газа по себестоимости (1х условных денег) можно украсть больше, чем на продаже 15 млрд кубов газа с 3-кратной наценкой (3х условных денег) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

дані в студію собівартості видобутку, зберігання, транспортування та розподілу газу.
інакше розмова про те хто скільки вкрав одне бла бла бла.
як і взагалі розмова про те скільки ж повинен коштувати наш власний газ для споживача


Я регулярно делаю расчеты себестоимости по мере публикации отчетности Укргаздобычи. Ищи на профильной ветке. Заодно и тон на пол-октавы не забудь снизить :mrgreen:

краще за своїми октавами слідкуйте :mrgreen:
так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.
а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:41

  andrijk777 написав:
  Баблонавт написав:
  mephala написав:....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу.
Кхм.
По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.
Вы просто не хотите видеть ответ, это да.
А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.
По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.

От брехлива людина.
Я читаю регулярно цю вітку. Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин.

Вітка то твоя тёлка а тут гілка.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:43

  ЛАД написав:По газу.
Интересная статья https://vesti-ukr.com/strana/341433-kohda-v-krane-net-vody-kak-hazovye-skhemy-bjut-po-narodu.
Цитировать не буду. Там много букв, не хочу вырывать куски. Тут сразу обвинят не знаю в чём.
Кому интересно, почитайте.
Я к чему. Газ в Украине как был главной коррупционной схемой, так пока и остаётся. И если мы этой зимой будем платить за отопление в разы больше или вообще останемся без газа винить в этом можно будет все правительства за последние лет 25.
Тут "порохоботы" больше всего озабочены вопросом "посадок" - уже можете начинать требовать посадки всех, кто занимался газовыми вопросами в Украине.
Решать, что делать сегодня, понимаю, сложно и не интересно. Сажать просто и понятно.

ця тема вже давно піднімалася на енергетичній гілці.
автор статті що ви навели в приклад розказує як тепловим підприємствам відпускався газ не по ціні кабміну а по комерційній ціні плюс штрафи.
а чому автор мовчить що було б якби нафтогаз вперся рогом? немає 90% оплати - немає газу. не хочете підняти статистику оплати населенням?
ЯКБИ НАФТОГАЗ ВПЕРСЯ РОГОМ - ЗАМЕРЗЛО ГЕТЬ БИ ВСЕ.
я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити але все ж таки.
чому претензія саме в цій ситуації до нафтогазу а не до кабміну який придумав необхідеість оплати в 90% та не придумав як дофінансовувати якщо населення не виконує мінімальну норму оплати? а ви не думали чому гройсман та коболєв так гризуться? просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях.
і доречі несанкціонований відбір газу який завис на трансгазі теплові підприємства пустили на обігрів країни але він так і не був оплачений .
так хто винний? той хто користується газом і не платить чи той хто придумав як не заморозити всю країну?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:19

  mephala написав:так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.
а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?


А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Если берешься комментировать тему, освой для начала азы.

Себестоимость за 2018-й год = 2889 грн:
Ринок енергоносіїв в контексті

PS: по 1-му кварталу 2019-го не считал намеренно - жду полугодичной отчетности (уже скоро). На коротком периоде в 3 месяца неоперационные и учетные факторы могут дать существенную погрешность на результат расчетов
zРадио
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