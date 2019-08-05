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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:21
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:41
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355
це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.
да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.
я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.
доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали.
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:31
ну ок. якщо ви такий "продвинутий" то можете бігти з відрами не до ялинки а до станції очистки газу. легче стало?
а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.
розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)
а по друге - зі слів робітників бургазу рівень фінансування розробки нових свердловин недостатній. то навіть якщо врахувати всі видатки на момент - розрахована собівартість буде занижена.
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:45
Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничать Финансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:47
Последний раз, надеюсь, нарушу свою подпись.
Разговаривать с Вами - себя не уважать.
Для того, чтобы писать такие посты, как Вы, надо быть либо крайне ограниченным человеком (но это, похоже, не Ваш случай), либо обладать очень высоким уровнем наглости и пренебрежения/презрения к оппоненту.
Пошёл по Вашей ссылке.
И где там "детальний розпис бюджету раші"?
Даже близко нет. В основном сравнение с расходами на 2018 в доказательство того, что военные расходы не будут расти. Так это давно известно.
Единственная абсолютная, а не сравнительная цифра -
Тут, правда, не понял, какие 4 года имеются ввиду, но по сегодняшнему курсу 6 трлн. руб. = 92 млрд. долл., т.е. примерно 23 млрд. долл. в год.
Так это только на вооружения, без содержания армии. При наших оборонных расходах в 2018 4,8 млрд. долл. (рекорд!)
Можете продолжать и дальше рассуждать о "пшик який нічого не доводить". И я никаких теорий, в отличие от Вас, не строил, а привёл просто цифры, кот. ясны любому нормальному человеку. Но только не Вам.
На Ваш пост viewtopic.php?p=4720339#p4720339 о газе даже отвечать не хочу, только время тратить.
Как Вы писали: "я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити" и "просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях."
Если Вы считаете, что Нафтогаз такими методами, как описано в приведенных мной ссылках (viewtopic.php?p=4720249#p4720249), боролся за то, чтобы Украина не замёрзла, то флаг Вам в руки.
Могу только напомнить горькую шутку времён Союза, кот. Вы по молодости, наверно, не помните: "Мы будем бороться за мир так, что от него камня на камне не останется".
P.s. Ни одной цифры в доказательство Вы так и не привели.
P.p.s. И освойте, пожалуйста, знаки препинания, хотя бы запятые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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