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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3739374037413742

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:21

  Vadim V написав:
  andrijk777 написав:Я читаю регулярно цю вітку. Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин.

Вітка то твоя тёлка а тут гілка.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:41

  ЛАД написав:По сравнению расходов на укр. и росс. армию.
Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ. :)

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355
це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.
да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.
я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.
доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:31

  zРадио написав:
  mephala написав:так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.
а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?


А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Если берешься комментировать тему, освой для начала азы.

Себестоимость за 2018-й год = 2889 грн:
Ринок енергоносіїв в контексті

PS: по 1-му кварталу 2019-го не считал намеренно - жду полугодичной отчетности (уже скоро). На коротком периоде в 3 месяца неоперационные и учетные факторы могут дать существенную погрешность на результат расчетов

ну ок. якщо ви такий "продвинутий" то можете бігти з відрами не до ялинки а до станції очистки газу. легче стало?
а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.
розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)
а по друге - зі слів робітників бургазу рівень фінансування розробки нових свердловин недостатній. то навіть якщо врахувати всі видатки на момент - розрахована собівартість буде занижена.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:45

  mephala написав:а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.
розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)


Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничать :mrgreen: Финансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:47

  mephala написав:
  ЛАД написав:По сравнению расходов на укр. и росс. армию.
Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ. :)

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355
це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.
да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.
я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.
доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu

Последний раз, надеюсь, нарушу свою подпись.
Разговаривать с Вами - себя не уважать.
Для того, чтобы писать такие посты, как Вы, надо быть либо крайне ограниченным человеком (но это, похоже, не Ваш случай), либо обладать очень высоким уровнем наглости и пренебрежения/презрения к оппоненту.
Пошёл по Вашей ссылке.
И где там "детальний розпис бюджету раші"?
Даже близко нет. В основном сравнение с расходами на 2018 в доказательство того, что военные расходы не будут расти. Так это давно известно.
Единственная абсолютная, а не сравнительная цифра -
в течение первых четырех лет действия ГПВ-2027 на закупку, разработку и ремонт вооружений будет израсходовано не более 6 трлн руб. – затраты на эти цели составляют в среднем половину от расходов по разделу «Национальная оборона».

Тут, правда, не понял, какие 4 года имеются ввиду, но по сегодняшнему курсу 6 трлн. руб. = 92 млрд. долл., т.е. примерно 23 млрд. долл. в год.
Так это только на вооружения, без содержания армии. При наших оборонных расходах в 2018 4,8 млрд. долл. (рекорд!)
Можете продолжать и дальше рассуждать о "пшик який нічого не доводить". И я никаких теорий, в отличие от Вас, не строил, а привёл просто цифры, кот. ясны любому нормальному человеку. Но только не Вам.

На Ваш пост viewtopic.php?p=4720339#p4720339 о газе даже отвечать не хочу, только время тратить.
Как Вы писали: "я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити" и "просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях."
Если Вы считаете, что Нафтогаз такими методами, как описано в приведенных мной ссылках (viewtopic.php?p=4720249#p4720249), боролся за то, чтобы Украина не замёрзла, то флаг Вам в руки.
Могу только напомнить горькую шутку времён Союза, кот. Вы по молодости, наверно, не помните: "Мы будем бороться за мир так, что от него камня на камне не останется".

P.s. Ни одной цифры в доказательство Вы так и не привели.
P.p.s. И освойте, пожалуйста, знаки препинания, хотя бы запятые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:01

ЛАД
там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.

ЗІ
та не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:01

  zРадио написав:
  mephala написав:так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.
а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?


А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Если берешься комментировать тему, освой для начала азы.
.....

А зачем?
"Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай." :)
Можно обгадить оппонента, втравить в дискуссию, заставить терять личное время, а самому сидеть в кустах и тихо посмеиваться.
А у самого главные аргументы: "ви зовсім не розбираєтеся", "ви не розумієте", "ваша теорія ... пшик" + указания "розберіться", "дані в студію" и т.п. При этом сам практически никогда никаких цифр и серьёзных аргументов не приводит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 3739374037413742
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