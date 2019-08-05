Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Я читаю регулярно цю вітку. Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин.
ЛАД написав:По сравнению расходов на укр. и росс. армию. Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355 це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії. да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати. я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна. доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu
PS: по 1-му кварталу 2019-го не считал намеренно - жду полугодичной отчетности (уже скоро). На коротком периоде в 3 месяца неоперационные и учетные факторы могут дать существенную погрешность на результат расчетов
ну ок. якщо ви такий "продвинутий" то можете бігти з відрами не до ялинки а до станції очистки газу. легче стало? а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності. розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу) а по друге - зі слів робітників бургазу рівень фінансування розробки нових свердловин недостатній. то навіть якщо врахувати всі видатки на момент - розрахована собівартість буде занижена.
mephala написав:а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності. розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)
Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничать Финансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно
ЛАД написав:По сравнению расходов на укр. и росс. армию. Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355 це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії. да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати. я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна. доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu
Последний раз, надеюсь, нарушу свою подпись. Разговаривать с Вами - себя не уважать. Для того, чтобы писать такие посты, как Вы, надо быть либо крайне ограниченным человеком (но это, похоже, не Ваш случай), либо обладать очень высоким уровнем наглости и пренебрежения/презрения к оппоненту. Пошёл по Вашей ссылке. И где там "детальний розпис бюджету раші"? Даже близко нет. В основном сравнение с расходами на 2018 в доказательство того, что военные расходы не будут расти. Так это давно известно. Единственная абсолютная, а не сравнительная цифра -
в течение первых четырех лет действия ГПВ-2027 на закупку, разработку и ремонт вооружений будет израсходовано не более 6 трлн руб. – затраты на эти цели составляют в среднем половину от расходов по разделу «Национальная оборона».
Тут, правда, не понял, какие 4 года имеются ввиду, но по сегодняшнему курсу 6 трлн. руб. = 92 млрд. долл., т.е. примерно 23 млрд. долл. в год. Так это только на вооружения, без содержания армии. При наших оборонных расходах в 2018 4,8 млрд. долл. (рекорд!) Можете продолжать и дальше рассуждать о "пшик який нічого не доводить". И я никаких теорий, в отличие от Вас, не строил, а привёл просто цифры, кот. ясны любому нормальному человеку. Но только не Вам.
На Ваш пост viewtopic.php?p=4720339#p4720339 о газе даже отвечать не хочу, только время тратить. Как Вы писали: "я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити" и "просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях." Если Вы считаете, что Нафтогаз такими методами, как описано в приведенных мной ссылках (viewtopic.php?p=4720249#p4720249), боролся за то, чтобы Украина не замёрзла, то флаг Вам в руки. Могу только напомнить горькую шутку времён Союза, кот. Вы по молодости, наверно, не помните: "Мы будем бороться за мир так, что от него камня на камне не останется".
P.s. Ни одной цифры в доказательство Вы так и не привели. P.p.s. И освойте, пожалуйста, знаки препинания, хотя бы запятые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів. а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?
А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах? Если берешься комментировать тему, освой для начала азы. .....
А зачем? "Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай." Можно обгадить оппонента, втравить в дискуссию, заставить терять личное время, а самому сидеть в кустах и тихо посмеиваться. А у самого главные аргументы: "ви зовсім не розбираєтеся", "ви не розумієте", "ваша теорія ... пшик" + указания "розберіться", "дані в студію" и т.п. При этом сам практически никогда никаких цифр и серьёзных аргументов не приводит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:По сравнению расходов на укр. и росс. армию. Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355 це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії. да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати. я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна. доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu
mephala написав:да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати. я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.
Вы или намерено петросяните, или пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.
freeze написав:пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.
так для того й потрібно порвнювати статті витрат. щоб зрозуміти куди йдуть гроші. на НДІ чи на гудзики. а оте не зрозуміле загальне - ні про що не говорить.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 16:15, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів. а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?
А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах? Если берешься комментировать тему, освой для начала азы. .....
А зачем? "Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай." Можно обгадить оппонента, втравить в дискуссию, заставить терять личное время, а самому сидеть в кустах и тихо посмеиваться. А у самого главные аргументы: "ви зовсім не розбираєтеся", "ви не розумієте", "ваша теорія ... пшик" + указания "розберіться", "дані в студію" и т.п. При этом сам практически никогда никаких цифр и серьёзных аргументов не приводит.
на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати. а ви можете і далі один одного лайкати.