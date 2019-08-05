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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 37403741374237433744> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 06 сер, 2019 14:21 Vadim V написав: andrijk777 написав: Я читаю регулярно цю вітку . Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин. Я читаю. Була тільки одна - що "маневрують" введенням/виведенням скважин. Але ця відповідь очевидно бредова, тому що такі великі коливання добутку зима/літо неможливо "зманеврувати" введенням/виведеням скважин.

Вітка то твоя тёлка а тут гілка. Вітка то твоя тёлка а тут гілка.



zРадио

Повідомлень: 3137 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1789 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 14:41 ЛАД написав: По сравнению расходов на укр. и росс. армию.

Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ. По сравнению расходов на укр. и росс. армию.Удивляют 2 вещи - сколько можноаргументов, чтобы доказать, чтони о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355

це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.

да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.

я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.

доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали. mephala Повідомлень: 5109 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 15:31 zРадио написав: mephala написав: так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.

а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити? так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?



А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах? Если берешься комментировать тему, освой для начала азы.



Себестоимость за 2018-й год = 2889 грн:

Ринок енергоносіїв в контексті



PS: по 1-му кварталу 2019-го не считал намеренно - жду полугодичной отчетности (уже скоро). На коротком периоде в 3 месяца неоперационные и учетные факторы могут дать существенную погрешность на результат расчетов А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах?Если берешься комментировать тему, освой для начала азы.Себестоимость за 2018-й год = 2889 грн:PS: по 1-му кварталу 2019-го не считал намеренно - жду полугодичной отчетности (уже скоро). На коротком периоде в 3 месяца неоперационные и учетные факторы могут дать существенную погрешность на результат расчетов

ну ок. якщо ви такий "продвинутий" то можете бігти з відрами не до ялинки а до станції очистки газу. легче стало?

а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.

розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)

а по друге - зі слів робітників бургазу рівень фінансування розробки нових свердловин недостатній. то навіть якщо врахувати всі видатки на момент - розрахована собівартість буде занижена. ну ок. якщо ви такий "продвинутий" то можете бігти з відрами не до ялинки а до станції очистки газу. легче стало?а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)а по друге - зі слів робітників бургазу рівень фінансування розробки нових свердловин недостатній. то навіть якщо врахувати всі видатки на момент - розрахована собівартість буде занижена. mephala Повідомлень: 5109 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 15:45 mephala написав: а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.

розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)

а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)



Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничать Финансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничатьФинансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно zРадио

Повідомлень: 3137 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1789 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 15:47 mephala написав: ЛАД написав: По сравнению расходов на укр. и росс. армию.

Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии п ри полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ . По сравнению расходов на укр. и росс. армию.Удивляют 2 вещи - сколько можноаргументов, чтобы доказать, чтони о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии п

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355

це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.

да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.

я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.

доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали.

Последний раз, надеюсь, нарушу свою подпись.

Разговаривать с Вами - себя не уважать.

Для того, чтобы писать такие посты, как Вы, надо быть либо крайне ограниченным человеком (но это, похоже, не Ваш случай), либо обладать очень высоким уровнем наглости и пренебрежения/презрения к оппоненту.

Пошёл по Вашей ссылке.

И где там "детальний розпис бюджету раші"?

Даже близко нет. В основном сравнение с расходами на 2018 в доказательство того, что военные расходы не будут расти. Так это давно известно.

Единственная абсолютная, а не сравнительная цифра -

в течение первых четырех лет действия ГПВ-2027 на закупку, разработку и ремонт вооружений будет израсходовано не более 6 трлн руб. – затраты на эти цели составляют в среднем половину от расходов по разделу «Национальная оборона».

Тут, правда, не понял, какие 4 года имеются ввиду, но по сегодняшнему курсу 6 трлн. руб. = 92 млрд. долл., т.е. примерно 23 млрд. долл. в год.

Так это только на вооружения , без содержания армии. При наших оборонных расходах в 2018 4,8 млрд. долл. (рекорд!)

Можете продолжать и дальше рассуждать о "пшик який нічого не доводить". И я никаких теорий, в отличие от Вас, не строил, а привёл просто цифры, кот. ясны любому нормальному человеку. Но только не Вам.



На Ваш пост

Как Вы писали: "я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити" и "просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях."

Если Вы считаете, что Нафтогаз такими методами, как описано в приведенных мной ссылках (

Могу только напомнить горькую шутку времён Союза, кот. Вы по молодости, наверно, не помните: "Мы будем бороться за мир так, что от него камня на камне не останется".



P.s. Ни одной цифры в доказательство Вы так и не привели.

P.p.s. И освойте, пожалуйста, знаки препинания, хотя бы запятые. Последний раз, надеюсь, нарушу свою подпись.Разговаривать с Вами - себя не уважать.Для того, чтобы писать такие посты, как Вы, надо быть либо крайне ограниченным человеком (но это, похоже, не Ваш случай), либо обладать очень высоким уровнем наглости и пренебрежения/презрения к оппоненту.Пошёл по Вашей ссылке.И где там "детальний розпис бюджету раші"?Даже близко нет. В основном сравнение с расходами на 2018 в доказательство того, что военные расходы не будут расти. Так это давно известно.Единственная абсолютная, а не сравнительная цифра -Тут, правда, не понял, какие 4 года имеются ввиду, но по сегодняшнему курсу 6 трлн. руб. = 92 млрд. долл., т.е. примерно 23 млрд. долл. в год.Так это, без содержания армии. При наших оборонных расходах в 2018 4,8 млрд. долл. (рекорд!)Можете продолжать и дальше рассуждать о "пшик який нічого не доводить". И я никаких теорий, в отличие от Вас, не строил, а привёл просто цифры, кот. ясны любому нормальному человеку. Но только не Вам.На Ваш пост viewtopic.php?p=4720339#p4720339 о газе даже отвечать не хочу, только время тратить.Как Вы писали: "я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити" и "просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях."Если Вы считаете, что Нафтогаз такими методами, как описано в приведенных мной ссылках ( viewtopic.php?p=4720249#p4720249 ), боролся за то, чтобы Украина не замёрзла, то флаг Вам в руки.Могу только напомнить горькую шутку времён Союза, кот. Вы по молодости, наверно, не помните: "Мы будем бороться за мир так, что от него камня на камне не останется".Ни одной цифры в доказательство Вы так и не привели.И освойте, пожалуйста, знаки препинания, хотя бы запятые. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13791 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:01 ЛАД

там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.



ЗІ

та не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору. mephala Повідомлень: 5109 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:01 zРадио написав: mephala написав: так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.

а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити? так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?



А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах? Если берешься комментировать тему, освой для начала азы.

..... А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах?.....

А зачем?

"Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай."

Можно обгадить оппонента, втравить в дискуссию, заставить терять личное время, а самому сидеть в кустах и тихо посмеиваться.

А у самого главные аргументы: "ви зовсім не розбираєтеся", "ви не розумієте", "ваша теорія ... пшик" + указания "розберіться", "дані в студію" и т.п. При этом сам практически никогда никаких цифр и серьёзных аргументов не приводит. А зачем?"Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай."Можно обгадить оппонента, втравить в дискуссию, заставить терять личное время, а самому сидеть в кустах и тихо посмеиваться.А у самого главные аргументы: "ви зовсім не розбираєтеся", "ви не розумієте", "ваша теорія ... пшик" + указания "розберіться", "дані в студію" и т.п. При этом сам практически никогда никаких цифр и серьёзных аргументов не приводит. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13791 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:07 Re: Політичні дискусії mephala написав: ЛАД написав: По сравнению расходов на укр. и росс. армию.

Удивляют 2 вещи - сколько можно придумать аргументов, чтобы доказать, что 10-30-кратная разница в расходах ни о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ. По сравнению расходов на укр. и росс. армию.Удивляют 2 вещи - сколько можноаргументов, чтобы доказать, чтони о чём не говорит, и требование к оппоненту проанализировать подробно расходы росс. армии при полном нежелании привести самому хоть одну цифру и хоть какой-нибудь анализ.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355

це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.

да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.

я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.

доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu це щоб не загубилося ваше твердження що армія раші на порядок продвинутіша від нашої армії.да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.доречі якщо ви не розумієте що відбувається за лаштунками то ось вам детальний розпис бюджету раші з якого видно що на армію там не йде стільки коштів як ви написали.



mephala написав: да. я привів аргументи чому ваша теорія загальних витрат пшик який нічого не доводить. якщо ви все таки продовжуєте наполягати що головне розмір витрат а не питома вага цих витрат на одного військового то можете і далі так вважати.

я не збираюся змінювати вашу думку. просто вказав читачам чому ваша думка хибна.



Вы или намерено петросяните, или пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана. Вы или намерено петросяните, или пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана. freeze 4 Повідомлень: 12430 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3620 раз. Подякували: 5272 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:11 freeze написав: пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана. пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.

так для того й потрібно порвнювати статті витрат.

щоб зрозуміти куди йдуть гроші. на НДІ чи на гудзики.

а оте не зрозуміле загальне - ні про що не говорить. так для того й потрібно порвнювати статті витрат.щоб зрозуміти куди йдуть гроші. на НДІ чи на гудзики.а оте не зрозуміле загальне - ні про що не говорить. Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 16:15, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5109 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:13 ЛАД написав: zРадио написав: mephala написав: так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.

а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити? так дайте посилання де ви їх опублікували. і це лише один з пунктів.а як щодо зберігання, транспортування та розподілу? чи збираєтеся від вишок відрами носити?



А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах? Если берешься комментировать тему, освой для начала азы.

..... А в каком месте Укргаздобыча продает ресурс своей "матери" Нефтегазу - в скважинах?.....

А зачем?

"Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай."

Можно обгадить оппонента, втравить в дискуссию, заставить терять личное время, а самому сидеть в кустах и тихо посмеиваться.

А у самого главные аргументы: "ви зовсім не розбираєтеся", "ви не розумієте", "ваша теорія ... пшик" + указания "розберіться", "дані в студію" и т.п. При этом сам практически никогда никаких цифр и серьёзных аргументов не приводит. А зачем?"Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай."Можно обгадить оппонента, втравить в дискуссию, заставить терять личное время, а самому сидеть в кустах и тихо посмеиваться.А у самого главные аргументы: "ви зовсім не розбираєтеся", "ви не розумієте", "ваша теорія ... пшик" + указания "розберіться", "дані в студію" и т.п. При этом сам практически никогда никаких цифр и серьёзных аргументов не приводит.

на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати.

а ви можете і далі один одного лайкати. на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати.а ви можете і далі один одного лайкати. mephala Повідомлень: 5109 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 37403741374237433744> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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