Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.
БРАВО. ДАЙ П’ЯТЬ. тільки один зрозумів що я намагався донести до суспільства. тільки в хворобі чомусь звинуватили мене а не лада який почав порівнювати боєздатність армій через загальні витрати на щось там середнє по палаті.
У вас странная нелогичная логика, безусловно Лад гораздо ближе к истине. Естественно, что условная страна с военным условным бюджетом в 100 миллиардов долларов и армией в несколько миллионов человек, будет на порядок сильнее армии в тысячу человек, даже если уровень трат на персону там будет на порядок выше. Просто даже смешно это обсуждать.
mephala написав:ЛАД там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.
ЗІ та не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору.
Вы пишете, чтобы исказить картину. И исключительно для этого. А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. Только сначала разбирайтесь. Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності. розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)
Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничать Финансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно
тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте? добре. йдемо далі. навели в своєму дописі ось це: "Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн." де ви їх взяли можете сказати?
Хвалит Порошенко. "Ну с основной задачей он справился – спас страну от вас (России – ред.). Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессиию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами.
Как говорится "похвала от врага - самая ценная".
А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":
Россия – спонсор "гражданского конфликта" в Донбассе. "Я и сейчас называю гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря России. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели".
Ну и в заключение:
"Максимальное количество людей хотело бы, что я куда-то уехал, но не дождутся. Буду пять лет всем тошнить здесь назло"
Понимает, что на второй срок Зе надеяться бессмысленно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
mephala написав:... на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати. а ви можете і далі один одного лайкати.
Вы врёте даже в мелочах - лайков на ветке давно нет. Не знаю, что Вы знаете - судя по Вашим "дописам", ничего. Вы рассказывали, что в случае победы Зе, Вы слиняете из Украины. Не рыпайтесь, там за такое не платят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:ЛАД там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.
ЗІ та не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору.
Вы пишете, чтобы исказить картину. И исключительно для этого. А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. Только сначала разбирайтесь. Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.
mephala написав:... на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати. а ви можете і далі один одного лайкати.
Вы врёте даже в мелочах - лайков на ветке давно нет. Не знаю, что Вы знаете - судя по Вашим "дописам", ничего. Вы рассказывали, что в случае победы Зе, Вы слиняете из Украины. Не рыпайтесь, там за такое не платят.
приведіть посилання де я писав що збираюся виїхати з країни або з’їжте краватку. А лайкати один одного можна і без плюсиків. Просто цитуючи один одного та пишучи "йа йа". Це якщо навіть такі вислови вам не до спромоги зрозуміти що пояснювати потрібно.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.
БРАВО. ДАЙ П’ЯТЬ. тільки один зрозумів що я намагався донести до суспільства. тільки в хворобі чомусь звинуватили мене а не лада який почав порівнювати боєздатність армій через загальні витрати на щось там середнє по палаті.
У вас странная нелогичная логика, безусловно Лад гораздо ближе к истине. Естественно, что условная страна с военным условным бюджетом в 100 миллиардов долларов и армией в несколько миллионов человек, будет на порядок сильнее армии в тысячу человек, даже если уровень трат на персону там будет на порядок выше. Просто даже смешно это обсуждать.
взагалі то з самого початку мова йшла про те в кого більш сучасна армія а не в кого вона більша. а саме мова йшла про ті озброєння які можуть допомогти/завадити взяти Київ за дві неділі. і лад привівши порівняння фінансування армії намагався довести що армія раші яка буде захоплювати Україну в 10 разів модерновіша від української бо там фінансування в 10 разів більше. то логічно порівнювати фінансування окремих статей витрат а не середньої температури по лікарні.
Sommer написав:А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":
Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев, а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.
Столтенберг заявил, что аннексия Крыма – результат конкуренции великих держав Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса.