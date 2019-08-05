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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3741374237433744>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
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Сила і честь
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3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:16

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.

БРАВО. ДАЙ П’ЯТЬ.
тільки один зрозумів що я намагався донести до суспільства.
тільки в хворобі чомусь звинуватили мене а не лада який почав порівнювати боєздатність армій через загальні витрати на щось там середнє по палаті.


У вас странная нелогичная логика, безусловно Лад гораздо ближе к истине.
Естественно, что условная страна с военным условным бюджетом в 100 миллиардов долларов и армией в несколько миллионов человек, будет на порядок сильнее армии в тысячу человек, даже если уровень трат на персону там будет на порядок выше.
Просто даже смешно это обсуждать.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:16

  mephala написав:ЛАД
там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.

ЗІ
та не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору.

Вы пишете, чтобы исказить картину.
И исключительно для этого.
А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. :)
Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. :)
Только сначала разбирайтесь.
Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:18

  zРадио написав:
  mephala написав:а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.
розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)


Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничать :mrgreen: Финансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно

тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте?
добре. йдемо далі.
навели в своєму дописі ось це:
"Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн."
де ви їх взяли можете сказати?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:23

Немножко откровений от Бени

https://www.liga.net/politics/interview/pobeda-zelenskogo-stoila-do-20-millionov-intervyu-kolomoyskogo---za-minutu

Хвалит Порошенко. "Ну с основной задачей он справился – спас страну от вас (России – ред.). Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессиию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами.


Как говорится "похвала от врага - самая ценная".


А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":

Россия – спонсор "гражданского конфликта" в Донбассе. "Я и сейчас называю гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря России. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели".


Ну и в заключение:
"Максимальное количество людей хотело бы, что я куда-то уехал, но не дождутся. Буду пять лет всем тошнить здесь назло"


Понимает, что на второй срок Зе надеяться бессмысленно. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:23

  mephala написав:...
на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати.
а ви можете і далі один одного лайкати.

Вы врёте даже в мелочах - лайков на ветке давно нет. :)
Не знаю, что Вы знаете - судя по Вашим "дописам", ничего.
Вы рассказывали, что в случае победы Зе, Вы слиняете из Украины.
Не рыпайтесь, там за такое не платят. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:23

  ЛАД написав:
  mephala написав:ЛАД
там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.

ЗІ
та не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору.

Вы пишете, чтобы исказить картину.
И исключительно для этого.
А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. :)
Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. :)
Только сначала разбирайтесь.
Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355
цитую вас же:
"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"
так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:34

  ЛАД написав:
  mephala написав:...
на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати.
а ви можете і далі один одного лайкати.

Вы врёте даже в мелочах - лайков на ветке давно нет. :)
Не знаю, что Вы знаете - судя по Вашим "дописам", ничего.
Вы рассказывали, что в случае победы Зе, Вы слиняете из Украины.
Не рыпайтесь, там за такое не платят. :)

приведіть посилання де я писав що збираюся виїхати з країни або з’їжте краватку.
А лайкати один одного можна і без плюсиків. Просто цитуючи один одного та пишучи "йа йа". Це якщо навіть такі вислови вам не до спромоги зрозуміти що пояснювати потрібно.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:50

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.

БРАВО. ДАЙ П’ЯТЬ.
тільки один зрозумів що я намагався донести до суспільства.
тільки в хворобі чомусь звинуватили мене а не лада який почав порівнювати боєздатність армій через загальні витрати на щось там середнє по палаті.


У вас странная нелогичная логика, безусловно Лад гораздо ближе к истине.
Естественно, что условная страна с военным условным бюджетом в 100 миллиардов долларов и армией в несколько миллионов человек, будет на порядок сильнее армии в тысячу человек, даже если уровень трат на персону там будет на порядок выше.
Просто даже смешно это обсуждать.

взагалі то з самого початку мова йшла про те в кого більш сучасна армія а не в кого вона більша. а саме мова йшла про ті озброєння які можуть допомогти/завадити взяти Київ за дві неділі. і лад привівши порівняння фінансування армії намагався довести що армія раші яка буде захоплювати Україну в 10 разів модерновіша від української бо там фінансування в 10 разів більше.
то логічно порівнювати фінансування окремих статей витрат а не середньої температури по лікарні.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:52

  Sommer написав:А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":


Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев, а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.


Столтенберг заявил, что аннексия Крыма – результат конкуренции великих держав
Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса.

https://gordonua.com/news/crimea/stolte ... 72395.html
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:03

  mephala написав:тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте?


Это с какого бодуна я на это соглашусь? :mrgreen:

  mephala написав:"Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн."
де ви їх взяли можете сказати?


Разница между выручкой, COGS и чистой прибылью - что здесь непонятного? Если не ориентируешься в P&L, я тут не причем.

PS: ты специально провоцируешь модераторов на применение бана за оффтоп? За сим я заканчиваю дискуссию о себестоимости газа на этой ветке. Хочешь продолжать - милости прошу на профильную!
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