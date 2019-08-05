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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3741374237433744> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 06 сер, 2019 16:16 Re: Політичні дискусії mephala написав: freeze написав: пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана. пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.

БРАВО. ДАЙ П’ЯТЬ.

тільки один зрозумів що я намагався донести до суспільства.

тільки в хворобі чомусь звинуватили мене а не лада який почав порівнювати боєздатність армій через загальні витрати на щось там середнє по палаті. БРАВО. ДАЙ П’ЯТЬ.тільки один зрозумів що я намагався донести до суспільства.тільки в хворобі чомусь звинуватили мене а не лада який почав порівнювати боєздатність армій через загальні витрати на щось там середнє по палаті.



У вас странная нелогичная логика, безусловно Лад гораздо ближе к истине.

Естественно, что условная страна с военным условным бюджетом в 100 миллиардов долларов и армией в несколько миллионов человек, будет на порядок сильнее армии в тысячу человек, даже если уровень трат на персону там будет на порядок выше.

Просто даже смешно это обсуждать. У вас странная нелогичная логика, безусловно Лад гораздо ближе к истине.Естественно, что условная страна с военным условным бюджетом в 100 миллиардов долларов и армией в несколько миллионов человек, будет на порядок сильнее армии в тысячу человек, даже если уровень трат на персону там будет на порядок выше.Просто даже смешно это обсуждать. freeze 4 Повідомлень: 12430 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3620 раз. Подякували: 5272 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:16 mephala написав: ЛАД

там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.



ЗІ

та не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору. там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.ЗІта не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору.

Вы пишете, чтобы исказить картину .

И исключительно для этого.

А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu , Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь.

Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше.

Только сначала разбирайтесь.

Хотя понимаю, что Вам это ни к чему. Вы пишете, чтобыИ исключительно для этого.А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь.Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше.Только сначала разбирайтесь.Хотя понимаю, что Вам это ни к чему. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13791 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:18 zРадио написав: mephala написав: а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.

розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)

а з приводу тої вашої публікації - ви зовсім не розбираєтеся у звітності.розберіться з чого складається та собівартість реалізованої продукції та чого вона не включає. це по перше. (28 сторінка і далі звітносту бургазу)



Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничать Финансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно Да ты хоть одну цифру приведи, кроме номера страницы, прежде, чем умничатьФинансовую отчетность я легко читаю и без подсказок кого попало... А указанные тобой составляющие себестоимости мне не пришлось складывать между собой, потому что их агрегат есть в отчете о прибылях и убытках. Тем более, что COGS среди прочих затрат, я показал отдельно

тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте?

добре. йдемо далі.

навели в своєму дописі ось це:

"Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн."

де ви їх взяли можете сказати? тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте?добре. йдемо далі.навели в своєму дописі ось це:"Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн."де ви їх взяли можете сказати? mephala Повідомлень: 5108 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:23 Немножко откровений от Бени https://www.liga.net/politics/interview/pobeda-zelenskogo-stoila-do-20-millionov-intervyu-kolomoyskogo---za-minutu



Хвалит Порошенко. "Ну с основной задачей он справился – спас страну от вас (России – ред.). Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессиию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами.



Как говорится "похвала от врага - самая ценная".





А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":



Россия – спонсор "гражданского конфликта" в Донбассе . "Я и сейчас называю гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря России. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели".



Ну и в заключение:

"Максимальное количество людей хотело бы, что я куда-то уехал, но не дождутся. Буду пять лет всем тошнить здесь назло"



Понимает, что на второй срок Зе надеяться бессмысленно. Как говорится "похвала от врага - самая ценная".А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":Ну и в заключение:Понимает, что на второй срок Зе надеяться бессмысленно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4657 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:23 mephala написав: ...

на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати.

а ви можете і далі один одного лайкати. ...на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати.а ви можете і далі один одного лайкати.

Вы врёте даже в мелочах - лайков на ветке давно нет.

Не знаю, что Вы знаете - судя по Вашим "дописам", ничего.

Вы рассказывали, что в случае победы Зе, Вы слиняете из Украины.

Не рыпайтесь, там за такое не платят. Вы врёте даже в мелочах - лайков на ветке давно нет.Не знаю, что Вы знаете - судя по Вашим "дописам", ничего.Вы рассказывали, что в случае победы Зе, Вы слиняете из Украины.Не рыпайтесь,зане платят. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13791 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:23 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД

там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.



ЗІ

та не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору. там взагалі то в кінці тексту наглядний малюнок. як ви його не помітили не знаю.ЗІта не переймайтеся. можете зовсім нічого мені не відповідати. я пишу не вам а щоб у читачів була можливість отримати висвітлення питання з різних точок зору.

Вы пишете, чтобы исказить картину .

И исключительно для этого.

А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu , Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь.

Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше.

Только сначала разбирайтесь.

Хотя понимаю, что Вам это ни к чему. Вы пишете, чтобыИ исключительно для этого.А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь.Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше.Только сначала разбирайтесь.Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355

цитую вас же:

"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"

так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік. цитую вас же:"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік. mephala Повідомлень: 5108 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:34 ЛАД написав: mephala написав: ...

на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати.

а ви можете і далі один одного лайкати. ...на відміну від вас обох я знаю як газ проходить від скважини до споживача. і де він переходить від однієї компанії до другої. і де яка компанія несе витрати.а ви можете і далі один одного лайкати.

Вы врёте даже в мелочах - лайков на ветке давно нет.

Не знаю, что Вы знаете - судя по Вашим "дописам", ничего.

Вы рассказывали, что в случае победы Зе, Вы слиняете из Украины.

Не рыпайтесь, там за такое не платят. Вы врёте даже в мелочах - лайков на ветке давно нет.Не знаю, что Вы знаете - судя по Вашим "дописам", ничего.Вы рассказывали, что в случае победы Зе, Вы слиняете из Украины.Не рыпайтесь,зане платят.

приведіть посилання де я писав що збираюся виїхати з країни або з’їжте краватку.

А лайкати один одного можна і без плюсиків. Просто цитуючи один одного та пишучи "йа йа". Це якщо навіть такі вислови вам не до спромоги зрозуміти що пояснювати потрібно. приведіть посилання де я писав що збираюся виїхати з країни або з’їжте краватку.А лайкати один одного можна і без плюсиків. Просто цитуючи один одного та пишучи "йа йа". Це якщо навіть такі вислови вам не до спромоги зрозуміти що пояснювати потрібно. Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5108 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:50 freeze написав: mephala написав: freeze написав: пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана. пытаетесь доказать психически здоровым людям, что самая сильная армия в мире это гвардейцы Ватикана или армия какого нибужь Монако, где уровень расходов на одного военнослужащего самый высокий в мире, и несколько миллионная армия Китая, где уровень расходов на одного на порядок ниже, будет затопчена гвардейцами Ватикана.

БРАВО. ДАЙ П’ЯТЬ.

тільки один зрозумів що я намагався донести до суспільства.

тільки в хворобі чомусь звинуватили мене а не лада який почав порівнювати боєздатність армій через загальні витрати на щось там середнє по палаті. БРАВО. ДАЙ П’ЯТЬ.тільки один зрозумів що я намагався донести до суспільства.тільки в хворобі чомусь звинуватили мене а не лада який почав порівнювати боєздатність армій через загальні витрати на щось там середнє по палаті.



У вас странная нелогичная логика, безусловно Лад гораздо ближе к истине.

Естественно, что условная страна с военным условным бюджетом в 100 миллиардов долларов и армией в несколько миллионов человек, будет на порядок сильнее армии в тысячу человек, даже если уровень трат на персону там будет на порядок выше.

Просто даже смешно это обсуждать. У вас странная нелогичная логика, безусловно Лад гораздо ближе к истине.Естественно, что условная страна с военным условным бюджетом в 100 миллиардов долларов и армией в несколько миллионов человек, будет на порядок сильнее армии в тысячу человек, даже если уровень трат на персону там будет на порядок выше.Просто даже смешно это обсуждать.

взагалі то з самого початку мова йшла про те в кого більш сучасна армія а не в кого вона більша. а саме мова йшла про ті озброєння які можуть допомогти/завадити взяти Київ за дві неділі. і лад привівши порівняння фінансування армії намагався довести що армія раші яка буде захоплювати Україну в 10 разів модерновіша від української бо там фінансування в 10 разів більше.

то логічно порівнювати фінансування окремих статей витрат а не середньої температури по лікарні. взагалі то з самого початку мова йшла про те в кого більш сучасна армія а не в кого вона більша. а саме мова йшла про ті озброєння які можуть допомогти/завадити взяти Київ за дві неділі. і лад привівши порівняння фінансування армії намагався довести що армія раші яка буде захоплювати Україну в 10 разів модерновіша від української бо там фінансування в 10 разів більше.то логічно порівнювати фінансування окремих статей витрат а не середньої температури по лікарні. mephala Повідомлень: 5108 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 16:52 Sommer написав: А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":

А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":



Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев, а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.





Столтенберг заявил, что аннексия Крыма – результат конкуренции великих держав

Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса.



https://gordonua.com/news/crimea/stolte ... 72395.html Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев, а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса. zРадио

Повідомлень: 3137 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1789 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 17:03 mephala написав: тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте?

тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте?



Это с какого бодуна я на это соглашусь?



mephala написав: "Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн."

де ви їх взяли можете сказати? "Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн."де ви їх взяли можете сказати?



Разница между выручкой, COGS и чистой прибылью - что здесь непонятного? Если не ориентируешься в P&L, я тут не причем.



PS: ты специально провоцируешь модераторов на применение бана за оффтоп? За сим я заканчиваю дискуссию о себестоимости газа на этой ветке. Хочешь продолжать - милости прошу на профильную! Это с какого бодуна я на это соглашусь?Разница между выручкой, COGS и чистой прибылью - что здесь непонятного? Если не ориентируешься в P&L, я тут не причем.PS: ты специально провоцируешь модераторов на применение бана за оффтоп? За сим я заканчиваю дискуссию о себестоимости газа на этой ветке. Хочешь продолжать - милости прошу на профильную! zРадио

Повідомлень: 3137 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1789 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3741374237433744> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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