Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":
Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев
А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?
zРадио написав:а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.
Столтенберг заявил, что аннексия Крыма – результат конкуренции великих держав Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса.
И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Вы пишете, чтобы исказить картину. И исключительно для этого. А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. Только сначала разбирайтесь. Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.
ЛАД написав:Вы пишете, чтобы исказить картину. И исключительно для этого. А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. Только сначала разбирайтесь. Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.
Sommer написав:А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?
Они - это кто? Диванные патриоты, как и наши такие же? Можно подумать, кричалку "москаляку на гіляку" ты до 2014-го года не слышал. Это просто бытовой шум, не имеющий отношения к государственной позиции!
Sommer написав:И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки.
Так естественно, что политика рашки - кто ж спорит. Вопрос предпосылок и целей - не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.
Собственно, ты сам это много раз подчеркивал: они не вкладывают там в людей, не вкладывают в туристическую инфраструктуру - они строят там военные базы...