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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3741374237433744 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 06 сер, 2019 17:18 zРадио написав: Sommer написав: А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":

А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":



Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев

Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев



А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?



zРадио написав: а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.





Столтенберг заявил, что аннексия Крыма – результат конкуренции великих держав

Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса.

а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса.



И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки. А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4657 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 17:18 mephala написав: ЛАД написав: Вы пишете, чтобы исказить картину .

И исключительно для этого.

А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu , Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь.

Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше.

Только сначала разбирайтесь.

Хотя понимаю, что Вам это ни к чему. Вы пишете, чтобыИ исключительно для этого.А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь.Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше.Только сначала разбирайтесь.Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355

цитую вас же:

"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"

так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік. цитую вас же:"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік.



Штатские тыловые крысы эмоционально обсуждают проблемы армии?

В чём суть вашего спора?

Я вам быстро всё разъясню.

Не забывайте, я кадровый. За плечами три высших военных учебных заведения. Штатские тыловые крысы эмоционально обсуждают проблемы армии?В чём суть вашего спора?Я вам быстро всё разъясню.Не забывайте, я кадровый. За плечами три высших военных учебных заведения. Libo 2

Повідомлень: 7229 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 17:22 Libo написав: mephala написав: ЛАД написав: Вы пишете, чтобы исказить картину .

И исключительно для этого.

А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu , Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь.

Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше.

Только сначала разбирайтесь.

Хотя понимаю, что Вам это ни к чему. Вы пишете, чтобыИ исключительно для этого.А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь.Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше.Только сначала разбирайтесь.Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355

цитую вас же:

"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"

так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік. цитую вас же:"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік.



Штатские тыловые крысы эмоционально обсуждают проблемы армии?

В чём суть вашего спора?

Штатские тыловые крысы эмоционально обсуждают проблемы армии?В чём суть вашего спора?



В том, что до Киева дойдут в 10 раз быстрее, потому что у них расходы в 10 раз больше.



Странно, правда, почему НАТО до сих пор до Москвы не дошло, у них разница в расходах еще больше. В том, что до Киева дойдут в 10 раз быстрее, потому что у них расходы в 10 раз больше.Странно, правда, почему НАТО до сих пор до Москвы не дошло, у них разница в расходах еще больше. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4657 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 17:30 Sommer написав: А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?

А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?



Они - это кто? Диванные патриоты, как и наши такие же? Можно подумать, кричалку "москаляку на гіляку" ты до 2014-го года не слышал. Это просто бытовой шум, не имеющий отношения к государственной позиции!



Sommer написав: И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки. И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки.



Так естественно, что политика рашки - кто ж спорит. Вопрос предпосылок и целей - не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.



Собственно, ты сам это много раз подчеркивал: они не вкладывают там в людей, не вкладывают в туристическую инфраструктуру - они строят там военные базы... Они - это кто? Диванные патриоты, как и наши такие же?Можно подумать, кричалку "москаляку на гіляку" ты до 2014-го года не слышал. Это просто бытовой шум, не имеющий отношения к государственной позиции!Так естественно, что политика рашки - кто ж спорит. Вопрос предпосылок и целей - не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.Собственно, ты сам это много раз подчеркивал: они не вкладывают там в людей, не вкладывают в туристическую инфраструктуру - они строят там военные базы... zРадио

Повідомлень: 3137 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1789 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3741374237433744 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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