Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":
Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев
А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?
zРадио написав:а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.
Столтенберг заявил, что аннексия Крыма – результат конкуренции великих держав Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса.
И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Вы пишете, чтобы исказить картину. И исключительно для этого. А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. Только сначала разбирайтесь. Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.
ЛАД написав:Вы пишете, чтобы исказить картину. И исключительно для этого. А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. Только сначала разбирайтесь. Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.
Sommer написав:А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?
Они - это кто? Диванные патриоты, как и наши такие же? Можно подумать, кричалку "москаляку на гіляку" ты до 2014-го года не слышал. Это просто бытовой шум, не имеющий отношения к государственной позиции!
Sommer написав:И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки.
Так естественно, что политика рашки - кто ж спорит. Вопрос предпосылок и целей - не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.
Собственно, ты сам это много раз подчеркивал: они не вкладывают там в людей, не вкладывают в туристическую инфраструктуру - они строят там военные базы...
mephala написав:тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте?
Это с какого бодуна я на это соглашусь?
mephala написав:"Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн." де ви їх взяли можете сказати?
Разница между выручкой, COGS и чистой прибылью - что здесь непонятного? Если не ориентируешься в P&L, я тут не причем.
PS: ты специально провоцируешь модераторов на применение бана за оффтоп? За сим я заканчиваю дискуссию о себестоимости газа на этой ветке. Хочешь продолжать - милости прошу на профильную!
ну то звісно. тим хто живе по принципу після нас хоч потоп не вигідно інвестувати в майбутнє. головне подешевше тут і зараз. а тепер рахуємо по тому як вами було написано: "Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн. это Разница между выручкой, COGS и чистой прибылью" і о боже - отримуємо 11,233 млрд. грн. так як ви самі не знаєте що та як рахується то поясню - ваші 4,166 це сума рядків з 2120 по 2180 (або різниця між рядками 2090 та 2190) але чому ви "забули" рядки з 2200 по 2270? чи ці витрати повинен покривати дядько скрудж? тип паче знаючи бухгалтерів то вони в рядок 2270 скидують все що їм невдобно. тому в своєму дописі ви занизили собівартість газу якщо виходити з усіх витрат які несе бургаз. ну і питання достатності фінансування в розробку нових родовищ залишився відкритим.
Sommer написав: В том, что до Киева дойдут в 10 раз быстрее, потому что у них расходы в 10 раз больше.
Странно, правда, почему НАТО до сих пор до Москвы не дошло, у них разница в расходах еще больше.
Отож. Х/ня на постном масле. Три наших Ивана с тремя бутылками с бензином и фитилями, с одной бутылкой водки, стоимостью 2 руб. 62 коп. порой выигрывали сражение у трех Тигров стоимостью по 350 тыщ рейхсмарок (1 рейхсмарка = 2,12 руб.). Что главное в танке? Главное в танке - не бздеть. И на войне тоже. В современной войне - еще быть хорошо подготовленным. Все эти миллиарды на вооружения меркнут, если бойцы к войне не подготовлены или забздели... Супер экипированный и вооруженный до зубов фашистский Беркут Януковича дрогнул перед отвагой двадцатилетних безоружных пацанов с фанерными щитами и палками. Воля або всі йдуть нах!
zРадио написав: не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.
Если бы не американское ЯО и ПРО в Европе, то русский сапог уже бы топтал не только Крым, а и всю Европу до Атлантики. С 1945 года американская армия спасает Европу от русского свинства, варварства и дикости. С 2014 года к этой великой миссии присоединился великий украинский солдат.
zРадио написав:А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, какимо образом безопасность США обеспечивает система ПРО в Румынии? Или флот в Персидском заливе...
Ты дурак или прикидываешься? Во-первых, США обеспечивают безопасность европейских стран членов НАТО как свою собственную. См. Хартию НАТО. Во-вторых, В Румынии стоит ПРО, которая обеспечивает безопасность и против баллистических ракет твоей приду-рашки и Ирана, которые могут поразить и территорию США. И оно убогое еще спрашивает, каким образом?