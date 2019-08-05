RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 37423743374437453746>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:18

  zРадио написав:
  Sommer написав:А вот это - стонущим здесь про "РФ ни в чем не виновата":


Ни одного такого здесь не встречал. Дискуссия не о факте агрессии, а о ее причинах и целях. Порохофилы (как ты) уверяют, что РФ движет желание уничтожить украинцев


А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?

  zРадио написав:а здравомыслящие (как я) - что это геополитическая разборка, в которую мы позволили себя втянуть.


Столтенберг заявил, что аннексия Крыма – результат конкуренции великих держав
Конкуренция великих держав является основным вызовом для мировой безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал Россию и Китай главной проблемой для стран – участниц Североатлантического альянса.


И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4661
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:18

  mephala написав:
  ЛАД написав:Вы пишете, чтобы исказить картину.
И исключительно для этого.
А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. :)
Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. :)
Только сначала разбирайтесь.
Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355
цитую вас же:
"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"
так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік.


Штатские тыловые крысы эмоционально обсуждают проблемы армии? :shock:
В чём суть вашего спора? :roll:
Я вам быстро всё разъясню.
Не забывайте, я кадровый. За плечами три высших военных учебных заведения. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7240
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:22

  Libo написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Вы пишете, чтобы исказить картину.
И исключительно для этого.
А по табличке "в кінці тексту" по Вашей ссылке https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781554-rashodi-na-oboronu, Вы бы сначала разобрались, на что ссылаетесь. :)
Расходы РФ по разделу Национальная оборона в 2018 3000 млрд. руб., т.е примерно 45 млрд долл, в 2013 - 2105 млрд. руб., т.е по тогдашнему курсу примерно 65 млрд. долл. "Висвітлюйте питання" и дальше. :)
Только сначала разбирайтесь.
Хотя понимаю, что Вам это ни к чему.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4719355#p4719355
цитую вас же:
"Из Вики за 2018 расходы России - 61,4 млрд. долл., Украины - 4,8"
так що не потрібно на ходу перевзуватися на 2013 рік.


Штатские тыловые крысы эмоционально обсуждают проблемы армии? :shock:
В чём суть вашего спора? :roll:


В том, что до Киева дойдут в 10 раз быстрее, потому что у них расходы в 10 раз больше.

Странно, правда, почему НАТО до сих пор до Москвы не дошло, у них разница в расходах еще больше. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4661
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:30

  Sommer написав:А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?


Они - это кто? Диванные патриоты, как и наши такие же? :mrgreen: Можно подумать, кричалку "москаляку на гіляку" ты до 2014-го года не слышал. Это просто бытовой шум, не имеющий отношения к государственной позиции!

  Sommer написав:И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки.


Так естественно, что политика рашки - кто ж спорит. Вопрос предпосылок и целей - не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.

Собственно, ты сам это много раз подчеркивал: они не вкладывают там в людей, не вкладывают в туристическую инфраструктуру - они строят там военные базы...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 02.05.18
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1792 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:44

  zРадио написав:
  mephala написав:тобто з тим що по факту собівартість буде занижена нічого проти не маєте?


Это с какого бодуна я на это соглашусь? :mrgreen:

  mephala написав:"Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн."
де ви їх взяли можете сказати?


Разница между выручкой, COGS и чистой прибылью - что здесь непонятного? Если не ориентируешься в P&L, я тут не причем.

PS: ты специально провоцируешь модераторов на применение бана за оффтоп? За сим я заканчиваю дискуссию о себестоимости газа на этой ветке. Хочешь продолжать - милости прошу на профильную!

ну то звісно. тим хто живе по принципу після нас хоч потоп не вигідно інвестувати в майбутнє. головне подешевше тут і зараз.
а тепер рахуємо по тому як вами було написано:
"Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн.
это
Разница между выручкой, COGS и чистой прибылью"
Зображення
і о боже - отримуємо 11,233 млрд. грн. :lol:
так як ви самі не знаєте що та як рахується то поясню - ваші 4,166 це сума рядків з 2120 по 2180 (або різниця між рядками 2090 та 2190)
але чому ви "забули" рядки з 2200 по 2270? чи ці витрати повинен покривати дядько скрудж? тип паче знаючи бухгалтерів то вони в рядок 2270 скидують все що їм невдобно.
тому в своєму дописі ви занизили собівартість газу якщо виходити з усіх витрат які несе бургаз. ну і питання достатності фінансування в розробку нових родовищ залишився відкритим.
mephala
 
Повідомлень: 5109
З нами з: 07.04.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 18:08

  zРадио написав:
  Sommer написав:А на самом деле, когда они писали вконтактиках "еду мочить хохлов" - это они везли воду поливать украинцев и спасать их от жары?


Они - это кто? Диванные патриоты, как и наши такие же? :mrgreen: Можно подумать, кричалку "москаляку на гіляку" ты до 2014-го года не слышал.


Кричавшие "москаляку на гіляку" никого на гiлках не развешивали.
Писавшие "еду мочить хохлов" таки убивали украинцев.

Разницу видишь?

  zРадио написав:
  Sommer написав:И? Там прямо написано, что в аннексии Крыма виновата политика рашки.


Так естественно, что политика рашки - кто ж спорит. Вопрос предпосылок и целей - не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.


Ах ну да, опять она невиновная, это все страшные американские ПРО виноваты. :mrgreen:

Скажи, а каким боком Крым относится к ПРО или ЯО в Европе? Как этот вопрос у тебя обьяснен в методичке?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4661
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 18:16

  Sommer написав:
В том, что до Киева дойдут в 10 раз быстрее, потому что у них расходы в 10 раз больше.

Странно, правда, почему НАТО до сих пор до Москвы не дошло, у них разница в расходах еще больше. :mrgreen:


Отож.
Х/ня на постном масле.
Три наших Ивана с тремя бутылками с бензином и фитилями, с одной бутылкой водки, стоимостью 2 руб. 62 коп. порой выигрывали сражение у трех Тигров стоимостью по 350 тыщ рейхсмарок (1 рейхсмарка = 2,12 руб.).
Что главное в танке?
Главное в танке - не бздеть.
И на войне тоже.
В современной войне - еще быть хорошо подготовленным.
Все эти миллиарды на вооружения меркнут, если бойцы к войне не подготовлены или забздели... :?
Супер экипированный и вооруженный до зубов фашистский Беркут Януковича дрогнул перед отвагой двадцатилетних безоружных пацанов с фанерными щитами и палками.
Воля або всі йдуть нах!

:? :? :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7240
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 18:24

  Sommer написав:
Скажи, а каким боком Крым относится к ПРО или ЯО в Европе? Как этот вопрос у тебя обьяснен в методичке?


У меня есть только одна методичка - как пользоваться SAP R/3 по работе, не отвлекая каждый раз админов :mrgreen:

А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО? :shock: Или флот в Персидском заливе...

И то и другое от США много дальше, чем Крым от Европы - учи географию, любитель Микки-мауса :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 сер, 2019 18:25, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 02.05.18
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1792 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 18:24

  zРадио написав: не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.



Если бы не американское ЯО и ПРО в Европе, то русский сапог уже бы топтал не только Крым, а и всю Европу до Атлантики. С 1945 года американская армия спасает Европу от русского свинства, варварства и дикости. С 2014 года к этой великой миссии присоединился великий украинский солдат. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7240
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 18:29

  zРадио написав:А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, какимо образом безопасность США обеспечивает система ПРО в Румынии? :shock: Или флот в Персидском заливе...



Ты дурак или прикидываешься?
Во-первых, США обеспечивают безопасность европейских стран членов НАТО как свою собственную. См. Хартию НАТО.
Во-вторых, В Румынии стоит ПРО, которая обеспечивает безопасность и против баллистических ракет твоей приду-рашки и Ирана, которые могут поразить и территорию США.
И оно убогое еще спрашивает, каким образом?
:?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7240
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 37423743374437453746>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.