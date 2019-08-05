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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3743374437453746> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 06 сер, 2019 18:32 Libo написав: zРадио написав: не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.



не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.



Если бы не американское ЯО и ПРО в Европе, то русский сапог уже бы топтал не только Крым, а и всю Европу до Атлантики. С 1945 года американская армия спасает Европу от русского свинства, варварства и дикости. С 2014 года к этой великой миссии присоединился великий украинский солдат. Если бы не американское ЯО и ПРО в Европе, то русский сапог уже бы топтал не только Крым, а и всю Европу до Атлантики. С 1945 года американская армия спасает Европу от русского свинства, варварства и дикости. С 2014 года к этой великой миссии присоединился великий украинский солдат.



А, т.е. сами европейцы просто мимо проходили - защищают их американцы и украинцы?



Это где ты получил 3 своих военных образования? Там же, где Лещенко и Залищук - в университетах искусства информационной войны?



Что касается российской угрозы - в 90-х "русский сапог" даже по своей территории не мог ходить (я о Чечне), но НАТО расширялось на Восток, все ближе и ближе подводя вооружения к западным границам РФ.



Так что бредом отдает твоя гипотеза о защищающихся и нападающих... А, т.е. сами европейцы просто мимо проходили - защищают их американцы и украинцы?Это где ты получил 3 своих военных образования? Там же, где Лещенко и Залищук - в университетах искусства информационной войны?Что касается российской угрозы - в 90-х "русский сапог" даже по своей территории не мог ходить (я о Чечне), но НАТО расширялось на Восток, все ближе и ближе подводя вооружения к западным границам РФ.Так что бредом отдает твоя гипотеза о защищающихся и нападающих... zРадио

Повідомлень: 3145 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1792 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:41 Libo написав:

Ты дурак или прикидываешься?

Во-первых, США обеспечивают безопасность европейских стран членов НАТО как свою собственную. См. Хартию НАТО.

Во-вторых, В Румынии стоит ПРО, которая обеспечивает безопасность и против баллистических ракет твоей приду-рашки и Ирана, которые могут поразить и территорию США.

И оно убогое еще спрашивает, каким образом?

Ты дурак или прикидываешься?Во-первых, США обеспечивают безопасность европейских стран членов НАТО как свою собственную. См. Хартию НАТО.Во-вторых, В Румынии стоит ПРО, которая обеспечивает безопасность и против баллистических ракет твоей приду-рашки и Ирана, которые могут поразить и территорию США.И оно убогое еще спрашивает, каким образом?



А, так все-таки баллистических? Ну наконец-то "военный эксперт" сознался, что ПРО защищает не Румынию, на территории которой находится! Т.е. как бы и не Румынии, значит, "русский сапог" угрожает?..



Что же касается защиты США от баллистических ракет, то защита у них итак есть - называется она "ядерное сдерживание". То, на чем мир на планете держится с начала 50-х.



И США, выйдя из договора по ПРО в одностороннем порядке, как раз и нарушили систему глобальной безопасности. После этого и началось - мюнхенская речь, Осетия, Крым, Донбасс, Сирия, ядерные испытания КНДР и Ирана... То ли еще будет! А, так все-таки баллистических? Ну наконец-то "военный эксперт" сознался, что ПРО защищает не Румынию, на территории которой находится! Т.е. как бы и не Румынии, значит, "русский сапог" угрожает?..Что же касается защиты США от баллистических ракет, то защита у них итак есть - называется она "ядерное сдерживание". То, на чем мир на планете держится с начала 50-х.И США, выйдя из договора по ПРО в одностороннем порядке, как раз и нарушили систему глобальной безопасности. После этого и началось - мюнхенская речь, Осетия, Крым, Донбасс, Сирия, ядерные испытания КНДР и Ирана... То ли еще будет! zРадио

Повідомлень: 3145 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1792 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:43 zРадио написав:

Это где ты получил 3 своих военных образования? Там же, где Лещенко и Залищук - в университетах искусства информационной войны?



Это где ты получил 3 своих военных образования? Там же, где Лещенко и Залищук - в университетах искусства информационной войны?



Академии это только шлифовка знаний, навыков, характера ...

А ненависть к русскому свинству пришла ко мне с первым глотком молока матери.

Вот с тех пор ненавижу и презираю всё русское. Академии это только шлифовка знаний, навыков, характера ...А ненависть к русскому свинству пришла ко мне с первым глотком молока матери.Вот с тех пор ненавижу и презираю всё русское. Libo 2

Повідомлень: 7239 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:49 Libo написав: А ненависть к русскому свинству пришла ко мне с первым глотком молока матери.

Вот с тех пор ненавижу и презираю всё русское. А ненависть к русскому свинству пришла ко мне с первым глотком молока матери.Вот с тех пор ненавижу и презираю всё русское.



Странно - мне казалось, в материнском молоке ни знания, ни ценности не плавают Но то такое.



Я тоже ненавижу российское православное мракобесие и имперские замашки. Правда, ко мне это пришло лет в 14-16. Я, уж извини, не такой "ранний" - ненависти в пеленках не испытывал... неполезно это Странно - мне казалось, в материнском молоке ни знания, ни ценности не плаваютНо то такое.Я тоже ненавижу российское православное мракобесие и имперские замашки. Правда, ко мне это пришло лет в 14-16. Я, уж извини, не такой "ранний" - ненависти в пеленках не испытывал... неполезно это zРадио

Повідомлень: 3145 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1792 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:50 zРадио написав: А, так все-таки баллистических? Ну наконец-то "военный эксперт" сознался, что ПРО защищает не Румынию, на территории которой находится! Т.е. как бы и не Румынии, значит, "русский сапог" угрожает?..



А, так все-таки баллистических? Ну наконец-то "военный эксперт" сознался, что ПРО защищает не Румынию, на территории которой находится! Т.е. как бы и не Румынии, значит, "русский сапог" угрожает?..



А ты покажи хоть один документ, где написано, что ПРО в Румынии прездназначена для защиты Румынии?

ПРО глобальна. Поэтому она предназначена для защиты США и союзников по НАТО.

От при***. Русских, иранских, корейских и пр. человеческой падали ...

Меньше слушай Машку Захарову. Она алкоголичка и ноль в международных вопросах.

А ты покажи хоть один документ, где написано, что ПРО в Румынии прездназначена для защиты Румынии?ПРО глобальна. Поэтому она предназначена для защиты США и союзников по НАТО.От при***. Русских, иранских, корейских и пр. человеческой падали ...Меньше слушай Машку Захарову. Она алкоголичка и ноль в международных вопросах. Libo 2

Повідомлень: 7239 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:53 zРадио написав: Я тоже ненавижу российское православное мракобесие и имперские замашки. Правда, ко мне это пришло лет в 14-16. Я, уж извини, не такой "ранний" - ненависти в пеленках не испытывал... неполезно это Я тоже ненавижу российское православное мракобесие и имперские замашки. Правда, ко мне это пришло лет в 14-16. Я, уж извини, не такой "ранний" - ненависти в пеленках не испытывал... неполезно это



Я заметил. Ты тугой. Детство без игрушек и задержки в развитии. Теперь догоняй. Больше читай мои труды и впитывай мои идеи. Я заметил. Ты тугой. Детство без игрушек и задержки в развитии. Теперь догоняй. Больше читай мои труды и впитывай мои идеи. Libo 2

Повідомлень: 7239 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:53 zРадио написав: Sommer написав:

Скажи, а каким боком Крым относится к ПРО или ЯО в Европе? Как этот вопрос у тебя обьяснен в методичке? Скажи, а каким боком Крым относится к ПРО или ЯО в Европе? Как этот вопрос у тебя обьяснен в методичке?



У меня есть только одна методичка - как пользоваться SAP R/3 по работе, не отвлекая каждый раз админов



А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО? У меня есть только одна методичка - как пользоваться SAP R/3 по работе, не отвлекая каждый раз админовА вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО?



Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял? Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4661 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:56 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:

Скажи, а каким боком Крым относится к ПРО или ЯО в Европе? Как этот вопрос у тебя обьяснен в методичке? Скажи, а каким боком Крым относится к ПРО или ЯО в Европе? Как этот вопрос у тебя обьяснен в методичке?



У меня есть только одна методичка - как пользоваться SAP R/3 по работе, не отвлекая каждый раз админов



А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО? У меня есть только одна методичка - как пользоваться SAP R/3 по работе, не отвлекая каждый раз админовА вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО?



Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял? Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял?



Дык ты военного эксперта выше почитай - для перехвата баллистических ракет. Какую ж баллистическую ракету, запущенную по Румынии, можно перехватить с территории Румынии?.. Дык ты военного эксперта выше почитай - для перехватаракет. Какую ж баллистическую ракету, запущенную по Румынии, можно перехватить с территории Румынии?.. zРадио

Повідомлень: 3145 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1792 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:58 zРадио написав: Что касается российской угрозы - в 90-х "русский сапог" даже по своей территории не мог ходить (я о Чечне)

Что касается российской угрозы - в 90-х "русский сапог" даже по своей территории не мог ходить (я о Чечне)



Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?

Кто убивал прибалтов? Кто лез воевать в Молдову и Грузию?



zРадио написав: но НАТО расширялось на Восток, все ближе и ближе подводя вооружения к западным границам РФ.

но НАТО расширялось на Восток, все ближе и ближе подводя вооружения к западным границам РФ.



Вот поэтому и расширялось - потому что у соседов рашки были свежи воспоминания о советских "освобождениях". Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?Кто убивал прибалтов? Кто лез воевать в Молдову и Грузию?Вот поэтому и расширялось - потому что у соседов рашки были свежи воспоминания о советских "освобождениях". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4661 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 18:59 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО? А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО?



Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял? Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял?



Дык ты военного эксперта выше почитай - для перехвата баллистических ракет. Какую ж баллистическую ракету, запущенную по Румынии, можно перехватить с территории Румынии?.. Дык ты военного эксперта выше почитай - для перехватаракет. Какую ж баллистическую ракету, запущенную по Румынии, можно перехватить с территории Румынии?..



Я спрашиваю у тебя - в Румынии размещены ПРО, защищающие США?



Можешь ответить прямо, а не вилять? Я спрашиваю у тебя - в Румынии размещены ПРО, защищающие США?Можешь ответить прямо, а не вилять? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4661 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3743374437453746> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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