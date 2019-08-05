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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 сер, 2019 18:32
Libo написав: zРадио написав:
не было бы американского ЯО и ПРО в Европе, дался бы россиянам этот Крым.
Если бы не американское ЯО и ПРО в Европе, то русский сапог уже бы топтал не только Крым, а и всю Европу до Атлантики. С 1945 года американская армия спасает Европу от русского свинства, варварства и дикости. С 2014 года к этой великой миссии присоединился великий украинский солдат.
А, т.е. сами европейцы просто мимо проходили - защищают их американцы и украинцы?
Это где ты получил 3 своих военных образования? Там же, где Лещенко и Залищук - в университетах искусства информационной войны?
Что касается российской угрозы - в 90-х "русский сапог" даже по своей территории не мог ходить (я о Чечне), но НАТО расширялось на Восток, все ближе и ближе подводя вооружения к западным границам РФ.
Так что бредом отдает твоя гипотеза о защищающихся и нападающих...
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Додано: Вів 06 сер, 2019 18:41
Libo написав:
Ты дурак или прикидываешься?
Во-первых, США обеспечивают безопасность европейских стран членов НАТО как свою собственную. См. Хартию НАТО.
Во-вторых, В Румынии стоит ПРО, которая обеспечивает безопасность и против баллистических ракет твоей приду-рашки и Ирана, которые могут поразить и территорию США.
И оно убогое еще спрашивает, каким образом?
А, так все-таки баллистических? Ну наконец-то "военный эксперт" сознался, что ПРО защищает не Румынию, на территории которой находится! Т.е. как бы и не Румынии, значит, "русский сапог" угрожает?..
Что же касается защиты США от баллистических ракет, то защита у них итак есть - называется она "ядерное сдерживание". То, на чем мир на планете держится с начала 50-х.
И США, выйдя из договора по ПРО в одностороннем порядке, как раз и нарушили систему глобальной безопасности. После этого и началось - мюнхенская речь, Осетия, Крым, Донбасс, Сирия, ядерные испытания КНДР и Ирана... То ли еще будет!
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Додано: Вів 06 сер, 2019 18:43
zРадио написав:
Это где ты получил 3 своих военных образования? Там же, где Лещенко и Залищук - в университетах искусства информационной войны?
Академии это только шлифовка знаний, навыков, характера ...
А ненависть к русскому свинству пришла ко мне с первым глотком молока матери.
Вот с тех пор ненавижу и презираю всё русское.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 18:49
Libo написав:
А ненависть к русскому свинству пришла ко мне с первым глотком молока матери.
Вот с тех пор ненавижу и презираю всё русское.
Странно - мне казалось, в материнском молоке ни знания, ни ценности не плавают
Но то такое.
Я тоже ненавижу российское православное мракобесие и имперские замашки. Правда, ко мне это пришло лет в 14-16. Я, уж извини, не такой "ранний" - ненависти в пеленках не испытывал... неполезно это
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Додано: Вів 06 сер, 2019 18:50
zРадио написав:
А, так все-таки баллистических? Ну наконец-то "военный эксперт" сознался, что ПРО защищает не Румынию, на территории которой находится! Т.е. как бы и не Румынии, значит, "русский сапог" угрожает?..
А ты покажи хоть один документ, где написано, что ПРО в Румынии прездназначена для защиты Румынии?
ПРО глобальна. Поэтому она предназначена для защиты США и союзников по НАТО.
От при***. Русских, иранских, корейских и пр. человеческой падали ...
Меньше слушай Машку Захарову. Она алкоголичка и ноль в международных вопросах.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 18:53
zРадио написав: Sommer написав:
Скажи, а каким боком Крым относится к ПРО или ЯО в Европе? Как этот вопрос у тебя обьяснен в методичке?
У меня есть только одна методичка - как пользоваться SAP R/3 по работе, не отвлекая каждый раз админов
А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО?
Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 18:56
Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:
Скажи, а каким боком Крым относится к ПРО или ЯО в Европе? Как этот вопрос у тебя обьяснен в методичке?
У меня есть только одна методичка - как пользоваться SAP R/3 по работе, не отвлекая каждый раз админов
А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО?
Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял?
Дык ты военного эксперта выше почитай - для перехвата баллистических
ракет. Какую ж баллистическую ракету, запущенную по Румынии, можно перехватить с территории Румынии?..
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Додано: Вів 06 сер, 2019 18:58
zРадио написав:
Что касается российской угрозы - в 90-х "русский сапог" даже по своей территории не мог ходить (я о Чечне)
Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?
Кто убивал прибалтов? Кто лез воевать в Молдову и Грузию?
zРадио написав:
но НАТО расширялось на Восток, все ближе и ближе подводя вооружения к западным границам РФ.
Вот поэтому и расширялось - потому что у соседов рашки были свежи воспоминания о советских "освобождениях".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 18:59
zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав:
А вот ты в своей лучше бы посмотрел, какую лапшу навешать, отвечая на вопросы, что угрожает безопасности США в Румынии, где размещены их ПРО?
Т.е. в Румынии размещены ПРО, защищающие США, я правильно тебя понял?
Дык ты военного эксперта выше почитай - для перехвата баллистических
ракет. Какую ж баллистическую ракету, запущенную по Румынии, можно перехватить с территории Румынии?..
Я спрашиваю у тебя - в Румынии размещены ПРО, защищающие США?
Можешь ответить прямо, а не вилять?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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