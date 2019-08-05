Starikan
Плюсую ещё раз!
Но это не их вина - в такой модерации.
- Они в свою очередь то же: "Люди подневольные".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:19
Starikan
Плюсую ещё раз!
Но это не их вина - в такой модерации.
- Они в свою очередь то же: "Люди подневольные".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:25
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