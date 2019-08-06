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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3744374537463747> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 06 сер, 2019 19:40 zРадио написав: Sommer написав:

Я спрашиваю у тебя - в Румынии размещены ПРО, защищающие США?



Можешь ответить прямо, а не вилять? Я спрашиваю у тебя - в Румынии размещены ПРО, защищающие США?Можешь ответить прямо, а не вилять?



Да, для защиты США и других возможных целей в Западном полушарии - система предназначена для перехвата МБР. Европу, которую РФ может достать с помощью РСМД, она прикрыть не способна Да, для защиты США и других возможных целей в Западном полушарии - система предназначена для перехвата МБР. Европу, которую РФ может достать с помощью РСМД, она прикрыть не способна



Ну что ж, в военном деле ты тоже волгарь.



Сходи, расскажи Израилю, что его "Железный купол" не работает, потому что ПРО защищает только от МБР. Ну что ж, в военном деле ты тоже волгарь.Сходи, расскажи Израилю, что его "Железный купол" не работает, потому что ПРО защищает только от МБР. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4669 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 19:42 zРадио написав: Sommer написав: Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?

Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?



НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ?

НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ?



Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.



И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)? Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4669 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 19:51 zРадио написав:

НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ? Ухахаха Сегодня вроде не пятниццо, а ты уже так мочишь. НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ? УхахахаСегодня вроде не пятниццо, а ты уже так мочишь.



1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.

1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.

Действительно, чёй-то Венгрия, Чехия или Польша решили в НАТО вступить.

А ты смейся дальше, клоун 1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.Действительно, чёй-то Венгрия, Чехия или Польша решили в НАТО вступить.А ты смейся дальше, клоун "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2795 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 19:53 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?

Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?



НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ?

НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ?



Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.



И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)? Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)?



Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство. Даже в Чечне проиграли одну войну и чуть не проиграли другую (и то - сделали это уже на стыке десятилетий).



Если ты про рижские и вильнюсские ОМОНы, так это еще история СССР, а не СНГ. Тебе тяжело это принять, понимаю, но распада СССР далеко не все хотели даже в Республиках! Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство. Даже в Чечне проиграли одну войну и чуть не проиграли другую (и то - сделали это уже на стыке десятилетий).Если ты про рижские и вильнюсские ОМОНы, так это еще история СССР, а не СНГ. Тебе тяжело это принять, понимаю, но распада СССР далеко не все хотели даже в Республиках! zРадио

Повідомлень: 3154 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1792 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 19:58 pesikot написав: 1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.

1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.



Историю учи! В 1990-м году Приднестровье было неотъемлемой частью СССР, а РФ - вообще не существовало!



pesikot написав: 1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.

1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.



Это попросту вранье! По боснийскому конфликту, напомню, был трибунал. Назови имя хотя бы одного фигуранта-гражданина РФ! Историю учи! В 1990-м году Приднестровье было неотъемлемой частью СССР, а РФ - вообще не существовало!Это попросту вранье! По боснийскому конфликту, напомню, был трибунал. Назови имя хотя бы одного фигуранта-гражданина РФ! zРадио

Повідомлень: 3154 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1792 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 20:00 zРадио написав: pesikot написав: 1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.

1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.



Историю учи! В 1990-м году Приднестровье было неотъемлемой частью СССР, а РФ - вообще не существовало!



pesikot написав: 1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.

1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.



Это попросту вранье! По боснийскому конфликту, напомню, был трибунал. Назови имя хотя бы одного фигуранта-гражданина РФ! Историю учи! В 1990-м году Приднестровье было неотъемлемой частью СССР, а РФ - вообще не существовало!Это попросту вранье! По боснийскому конфликту, напомню, был трибунал. Назови имя хотя бы одного фигуранта-гражданина РФ!



Как ты отважно РФ защищаешь, любо-дорого посмотреть. Как ты отважно РФ защищаешь, любо-дорого посмотреть. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4669 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 20:04 К слову, напомню порохоботам, хором атакующих меня за цитату Столтенберга, что суть дискуссии - цели и мотивы РФ в Крыму на фоне его высказываний о том, что аннексия произошла из-за "конкуренции великих держав".



Соответственно, все, кто тыкают мне "российской агрессивностью", о которой я и сам больше них знаю, спорят не со мной, а Главой НАТО. zРадио

Повідомлень: 3154 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1792 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 20:05 zРадио написав: Sommer написав: Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.



И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)? Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)?



Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство.

Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство.



Что, в Приднестровье и Грузии действовали незаконные наемники? Ну надо же.



И сколько уголовных дел завели по этим вопиющем нарушениям?



zРадио написав: Если ты про рижские и вильнюсские ОМОНы, так это еще история СССР, а не СНГ. Если ты про рижские и вильнюсские ОМОНы, так это еще история СССР, а не СНГ.



Да, конечно, "рижский" Омон. Который в 91-м почему-то резко свалил в "рижскую" Тюмень.



Ошибся поворотом, наверное. Что, в Приднестровье и Грузии действовали незаконные наемники? Ну надо же.И сколько уголовных дел завели по этим вопиющем нарушениям?Да, конечно, "рижский" Омон. Который в 91-м почему-то резко свалил в "рижскую" Тюмень.Ошибся поворотом, наверное. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4669 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 20:08 zРадио написав: К слову, напомню порохоботам, хором атакующих меня за цитату Столтенберга, что суть дискуссии - цели и мотивы РФ в Крыму на фоне его высказываний о том, что аннексия произошла из-за "конкуренции великих держав".

К слову, напомню порохоботам, хором атакующих меня за цитату Столтенберга, что суть дискуссии - цели и мотивы РФ в Крыму на фоне его высказываний о том, что аннексия произошла из-за "конкуренции великих держав".



Ну давай, расскажи еще раз, что Крым рашка захватила чтобы противодействовать румынскому ПРО. Ну давай, расскажи еще раз, что Крым рашка захватила чтобы противодействовать румынскому ПРО. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4669 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 20:08 zРадио написав:

Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство. Даже в Чечне проиграли одну войну и чуть не проиграли другую (и то - сделали это уже на стыке десятилетий).



Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство. Даже в Чечне проиграли одну войну и чуть не проиграли другую (и то - сделали это уже на стыке десятилетий).



Июнь 1999-го года. Захват Приштинского аэропорта Слатина. Добро российского командования открывать огонь на поражение по своим американским и британским "союзникам". На территории третьего государства в Европе РФ готова была спровоцировать военное столкновение с НАТО. Это масоны поняли, запомнили и приняли решение анулировать недоразумение по имени Россия. Июнь 1999-го года. Захват Приштинского аэропорта Слатина. Добро российского командования открывать огонь на поражение по своим американским и британским "союзникам". На территории третьего государства в Европе РФ готова была спровоцировать военное столкновение с НАТО. Это масоны поняли, запомнили и приняли решение анулировать недоразумение по имени Россия. Libo 2

Заблокований Повідомлень: 7240 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3744374537463747> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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