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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:40
zРадио написав: Sommer написав:
Я спрашиваю у тебя - в Румынии размещены ПРО, защищающие США?
Можешь ответить прямо, а не вилять?
Да, для защиты США и других возможных целей в Западном полушарии - система предназначена для перехвата МБР. Европу, которую РФ может достать с помощью РСМД, она прикрыть не способна
Ну что ж, в военном деле ты тоже волгарь.
Сходи, расскажи Израилю, что его "Железный купол" не работает, потому что ПРО защищает только от МБР.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 06 сер, 2019 19:42
zРадио написав: Sommer написав:
Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?
НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ?
Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.
И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 06 сер, 2019 19:51
zРадио написав:
НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ? Ухахаха
Сегодня вроде не пятниццо, а ты уже так мочишь.
1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.
1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.
Действительно, чёй-то Венгрия, Чехия или Польша решили в НАТО вступить.
А ты смейся дальше, клоун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 06 сер, 2019 19:53
Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:
Как это не могли? А кто в Чечне две войны устроил?
НАТО расширялся в качестве протеста против войны РФ на территории РФ?
Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.
И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)?
Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство. Даже в Чечне проиграли одну войну и чуть не проиграли другую (и то - сделали это уже на стыке десятилетий).
Если ты про рижские и вильнюсские ОМОНы, так это еще история СССР, а не СНГ. Тебе тяжело это принять, понимаю, но распада СССР далеко не все хотели даже в Республиках!
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Додано: Вів 06 сер, 2019 19:58
pesikot написав:
1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.
Историю учи! В 1990-м году Приднестровье было неотъемлемой частью СССР, а РФ - вообще не существовало!
pesikot написав:
1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.
Это попросту вранье! По боснийскому конфликту, напомню, был трибунал. Назови имя хотя бы одного фигуранта-гражданина РФ!
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:00
zРадио написав: pesikot написав:
1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.
Историю учи! В 1990-м году Приднестровье было неотъемлемой частью СССР, а РФ - вообще не существовало!
pesikot написав:
1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.
Это попросту вранье! По боснийскому конфликту, напомню, был трибунал. Назови имя хотя бы одного фигуранта-гражданина РФ!
Как ты отважно РФ защищаешь, любо-дорого посмотреть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:04
К слову, напомню порохоботам, хором атакующих меня за цитату Столтенберга, что суть дискуссии - цели и мотивы РФ в Крыму на фоне его высказываний о том, что аннексия произошла из-за "конкуренции великих держав".
Соответственно, все, кто тыкают мне "российской агрессивностью", о которой я и сам больше них знаю, спорят не со мной, а Главой НАТО.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:05
zРадио написав: Sommer написав:
Про Чечню я написал, чтобы опровергнуть твое вранье, что РФ "не могла" в Чечне.
И повторю те вопросы, которые ты так стыдливо пропустил: почему в 90-х РФ убивала прибалтов и лезла воевать в Молдове и Грузии (как минимум)?
Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство.
Что, в Приднестровье и Грузии действовали незаконные наемники? Ну надо же.
И сколько уголовных дел завели по этим вопиющем нарушениям?
zРадио написав:
Если ты про рижские и вильнюсские ОМОНы, так это еще история СССР, а не СНГ.
Да, конечно, "рижский" Омон. Который в 91-м почему-то резко свалил в "рижскую" Тюмень.
Ошибся поворотом, наверное.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:08
zРадио написав:
К слову, напомню порохоботам, хором атакующих меня за цитату Столтенберга, что суть дискуссии - цели и мотивы РФ в Крыму на фоне его высказываний о том, что аннексия произошла из-за "конкуренции великих держав".
Ну давай, расскажи еще раз, что Крым рашка захватила чтобы противодействовать румынскому ПРО.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:08
zРадио написав:
Пропустил я там, где комментировать на твоем вранье негде - в 90-х как раз они никуда не лезли как государство. Даже в Чечне проиграли одну войну и чуть не проиграли другую (и то - сделали это уже на стыке десятилетий).
Июнь 1999-го года. Захват Приштинского аэропорта Слатина. Добро российского командования открывать огонь на поражение по своим американским и британским "союзникам". На территории третьего государства в Европе РФ готова была спровоцировать военное столкновение с НАТО. Это масоны поняли, запомнили и приняли решение анулировать недоразумение по имени Россия.
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