Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.
Историю учи! В 1990-м году Приднестровье было неотъемлемой частью СССР, а РФ - вообще не существовало!
pesikot написав:1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.
Это попросту вранье! По боснийскому конфликту, напомню, был трибунал. Назови имя хотя бы одного фигуранта-гражданина РФ!
Как ты отважно РФ защищаешь, любо-дорого посмотреть.
Врешь! За агрессию против Украины РФ я осуждаю, о чем выше высказался дважды! А тебя я осадил за дискуссию по принципу - сгорел сарай, гори и хата. Для тебя если РФ напала на Украину, значит и во всех других смертных грехах повинна. Я же имею образование, логику и смелость, чтобы судить каждое событие и исторический период в отдельности и в соответствии с фактами, а не ярлыками!
Libo написав: Июнь 1999-го года. Захват Приштинского аэропорта Слатина. Добро российского командования открывать огонь на поражение по своим американским и британским "союзникам". На территории третьего государства в Европе РФ готова была спровоцировать военное столкновение с НАТО. Это масоны поняли, запомнили и приняли решение анулировать недоразумение по имени Россия.
Напоминает анекдот - "а нас за что?"
Ты сначала расскажи, как войска НАТО оказались в Сербии и какой мандат они там имели?
Libo написав: Июнь 1999-го года. Захват Приштинского аэропорта Слатина. Добро российского командования открывать огонь на поражение по своим американским и британским "союзникам". На территории третьего государства в Европе РФ готова была спровоцировать военное столкновение с НАТО. Это масоны поняли, запомнили и приняли решение анулировать недоразумение по имени Россия.
Напоминает анекдот - "а нас за что?"
Ты сначала расскажи, как войска НАТО оказались в Сербии и какой мандат они там имели?
Зачем ты уводишь разговор в сторону? Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам? И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ... Ответ очевиден.
Sommer написав: Да, конечно, "рижский" Омон. Который в 91-м почему-то резко свалил в "рижскую" Тюмень.
Извини, я все время забываю, что "двойные стандарты" - это твое отчество и фамилия
Оказывается, бывает хороший сепаратизм и плохой сепаратизм. Ты смотри, не наговори себе на исключение от рядов актива минстеця! Потому что по твоей же логике львовяне, поехавшие защищать Донецкую область от т.н ДНР, тоже агрессоры??
Ты в своем вообще уме?? Повторюсь - рижский и вильнюсский ОМОНы действовали во время существования СССР!!!
Libo написав: Зачем ты уводишь разговор в сторону? Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам? И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ... Ответ очевиден.
А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.
Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.
Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!
Sommer написав: Да, конечно, "рижский" Омон. Который в 91-м почему-то резко свалил в "рижскую" Тюмень.
Извини, я все время забываю, что "двойные стандарты" - это твое отчество и фамилия
Оказывается, бывает хороший сепаратизм и плохой сепаратизм. Ты смотри, не наговори себе на исключение от рядов актива минстеця! Потому что по твоей же логике львовяне, поехавшие защищать Донецкую область от т.н ДНР, тоже агрессоры??
(фейспалм)
Хотя это очень наглядное проявление твоего образования.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Libo написав: Зачем ты уводишь разговор в сторону? Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам? И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ... Ответ очевиден.
А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.
Опять обманываешь.
zРадио написав:Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!
Тщательней отмазывай РФ, тщательней. Недостаточно стараешься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Libo написав: Зачем ты уводишь разговор в сторону? Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам? И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ... Ответ очевиден.
А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.
Опять обманываешь.
zРадио написав:Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!
Тщательней отмазывай РФ, тщательней. Недостаточно стараешься.
Это тебе важно кому-то подмазать. Меня же интересует фактаж!