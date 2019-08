Форуми / Казна: бюджет, податки,

Как ты отважно РФ защищаешь, любо-дорого посмотреть. Как ты отважно РФ защищаешь, любо-дорого посмотреть.



Врешь! За агрессию против Украины РФ я осуждаю, о чем выше высказался дважды! А тебя я осадил за дискуссию по принципу - сгорел сарай, гори и хата. Для тебя если РФ напала на Украину, значит и во всех других смертных грехах повинна. Я же имею образование, логику и смелость, чтобы судить каждое событие и исторический период в отдельности и в соответствии с фактами, а не ярлыками! Врешь! За агрессию против Украины РФ я осуждаю, о чем выше высказался дважды! А тебя я осадил за дискуссию по принципу - сгорел сарай, гори и хата. Для тебя если РФ напала на Украину, значит и во всех других смертных грехах повинна. Я же имею образование, логику и смелость, чтобы судить каждое событие и исторический период в отдельности и в соответствии с фактами, а не ярлыками! zРадио

Ага-ага. Особенно твое образование было заметно, когда ты пытался рассказывать про "голодомор в США". Ага-ага. Особенно твое образование было заметно, когда ты пытался рассказывать про "голодомор в США". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Июнь 1999-го года. Захват Приштинского аэропорта Слатина. Добро российского командования открывать огонь на поражение по своим американским и британским "союзникам". На территории третьего государства в Европе РФ готова была спровоцировать военное столкновение с НАТО. Это масоны поняли, запомнили и приняли решение анулировать недоразумение по имени Россия. Июнь 1999-го года. Захват Приштинского аэропорта Слатина. Добро российского командования открывать огонь на поражение по своим американским и британским "союзникам". На территории третьего государства в Европе РФ готова была спровоцировать военное столкновение с НАТО. Это масоны поняли, запомнили и приняли решение анулировать недоразумение по имени Россия.



Напоминает анекдот - "а нас за что?"



Ты сначала расскажи, как войска НАТО оказались в Сербии и какой мандат они там имели? Напоминает анекдот - "а нас за что?"Ты сначала расскажи, как войска НАТО оказались в Сербии и какой мандат они там имели? zРадио

Зачем ты уводишь разговор в сторону?

Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам?

И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ...

Ответ очевиден. Зачем ты уводишь разговор в сторону?Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам?И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ...Ответ очевиден. Libo 2

Да, конечно, "рижский" Омон. Который в 91-м почему-то резко свалил в "рижскую" Тюмень.



Да, конечно, "рижский" Омон. Который в 91-м почему-то резко свалил в "рижскую" Тюмень.



Извини, я все время забываю, что "двойные стандарты" - это твое отчество и фамилия



Оказывается, бывает хороший сепаратизм и плохой сепаратизм. Ты смотри, не наговори себе на исключение от рядов актива минстеця! Потому что по твоей же логике львовяне, поехавшие защищать Донецкую область от т.н ДНР, тоже агрессоры??



Зачем ты уводишь разговор в сторону?

Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам?

И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ...

Ответ очевиден. Зачем ты уводишь разговор в сторону?Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам?И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ...Ответ очевиден.



А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.



Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.



Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство! А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство! zРадио

(фейспалм)



Хотя это очень наглядное проявление твоего образования. (фейспалм)Хотя это очень наглядное проявление твоего образования. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.

А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.



Опять обманываешь.



zРадио написав: Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство! Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!



Тщательней отмазывай РФ, тщательней. Недостаточно стараешься. Опять обманываешь.Тщательней отмазывай РФ, тщательней. Недостаточно стараешься. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Это тебе важно кому-то подмазать. Меня же интересует фактаж!



https://www.dw.com/en/1999-nato-interve ... g-17513919



The bombing of Serbia by NATO forces in 1999 brought an end to the attacks of Serbian troops against the Albanians in Kosovo. However, the war lacked a UN mandate and remains a controversial subject .



Для DW событие противоречивое, а вот наш Sommer точно знает, кто прав, кто виноват Это тебе важно кому-то подмазать. Меня же интересует фактаж!The bombing of Serbia by NATO forces in 1999 brought an end to the attacks of Serbian troops against the Albanians in Kosovo. However,Для DW событие противоречивое, а вот нашточно знает, кто прав, кто виноват zРадио

