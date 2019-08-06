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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 37463747374837493750>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:15

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.


Опять обманываешь.

Тщательней отмазывай РФ, тщательней. Недостаточно стараешься.


Это тебе важно кому-то подмазать. Меня же интересует фактаж!

https://www.dw.com/en/1999-nato-interve ... g-17513919

The bombing of Serbia by NATO forces in 1999 brought an end to the attacks of Serbian troops against the Albanians in Kosovo. However, the war lacked a UN mandate and remains a controversial subject.

Для DW событие противоречивое, а вот наш Sommer точно знает, кто прав, кто виноват :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


the war lacked a UN mandate в твоем МГИМО переводится как "в обход решения СБ ООН"?

Да, образование у тебя просто на уровне. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:22

  Sommer написав:
  zРадио написав:
Это тебе важно кому-то подмазать. Меня же интересует фактаж!

https://www.dw.com/en/1999-nato-interve ... g-17513919

The bombing of Serbia by NATO forces in 1999 brought an end to the attacks of Serbian troops against the Albanians in Kosovo. However, the war lacked a UN mandate and remains a controversial subject.

Для DW событие противоречивое, а вот наш Sommer точно знает, кто прав, кто виноват :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


the war lacked a UN mandate в твоем МГИМО переводится как "в обход решения СБ ООН"?

Да, образование у тебя просто на уровне. :mrgreen:


Ты даже очевидный проигрышь не можешь принять достойно. Никакого сексизма, но как-то не по-мужски!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:24

  budivelnik написав:Чомусь америкоси як загарбники приносять тим кого політично загарбали -краще життя ніж в загарбаних було до загарблення
А ерефники рухаючи православний світ в маси і ідею руССкаго міра-тільки ломають все що можуть...приклади Абхазії,Осетії,Придністровя,ОРДЛО,Криму - на лице.

Тому
може нехай нас загарбають ненависні янки чи краще щоб нас загарбили ті хто про розпятих хлопчиків і боїнги не ними збиті-бреше?


Я за нейтралитет - история знает и множество трагичных кейсов американского вмешательства, о которых ты то ли тактично, то ли манипулятивно умолчал. Хотя причем здесь такт, когда речь о будущем страны...
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25

  zРадио написав:
  pesikot написав:1990 год. Приднестровье. Участие ихтамнетов.


Историю учи! В 1990-м году Приднестровье было неотъемлемой частью СССР, а РФ - вообще не существовало!

Кстати, "учи историю" - штамп российской пропаганды, когда аргументов нет.
Только учить историю придётся тебе. Подробно. Медленно шевеля губами. Вот ту реальную историю, которая тебе не нравится. Которая и привела к тому, что страны СЭВ начали вступать в НАТО.

  zРадио написав:
  pesikot написав:1992 год. Босния. Участие ихтамнетов.


Это попросту вранье! По боснийскому конфликту, напомню, был трибунал. Назови имя хотя бы одного фигуранта-гражданина РФ!

Гиркин, как пример, там участвовал. И много других персонажей, учи историю (с)
И я не зря написал про давнюю российскую традицию "ихтамнет"

А если про трибунал заговорил. Так Степан Бандера, по Нюрнбергу не был признан преступником.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:30

  zРадио написав:
  Libo написав:
Зачем ты уводишь разговор в сторону?
Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам?
И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ...
Ответ очевиден. :?


А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.

Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.

Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!

для початку самі розберіться в хронології
"10 июня 1999 года военная операция НАТО завершилась. Согласно резолюции СБ ООН 1244 в Косово вводились миротворческие силы НАТО"
"Задача по захвату аэропорта «Слатина» была выполнена к 7 часам утра 12 июня"
доречі раша захопила аеропорт прикрившись емблемою миротворчих військ ООН. це так няшно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:40

  mephala написав:
  zРадио написав:
  Libo написав:
Зачем ты уводишь разговор в сторону?
Был приказ русским десантникам захватить аэропорт в чужой стране? На территории Европы? Не у себя дома, а в чужой стране? Был приказ открывать огонь на поражение по американским и британским войскам?
И после этого русская свинота удивляется, почему НАТО и США ей не доверяют и обороняются от нее ...
Ответ очевиден. :?


А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.

Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.

Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!

для початку самі розберіться в хронології
"10 июня 1999 года военная операция НАТО завершилась. Согласно резолюции СБ ООН 1244 в Косово вводились миротворческие силы НАТО"
"Задача по захвату аэропорта «Слатина» была выполнена к 7 часам утра 12 июня"
доречі раша захопила аеропорт прикрившись емблемою миротворчих військ ООН. це так няшно.


Неудивительно, что источник не приведен! Потому что никакой санкции НАТО СБ ООН не давала ни на военную, ни на миротворческую операцию!

После окончания бомбежек там действовала United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, состоящая из 2-х компонентов ООН, одного ОБСЕ и одного ЕС.

mephala снова в луже!

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Na ... _in_Kosovo
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:47

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:
А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.

Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.

Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!

для початку самі розберіться в хронології
"10 июня 1999 года военная операция НАТО завершилась. Согласно резолюции СБ ООН 1244 в Косово вводились миротворческие силы НАТО"
"Задача по захвату аэропорта «Слатина» была выполнена к 7 часам утра 12 июня"
доречі раша захопила аеропорт прикрившись емблемою миротворчих військ ООН. це так няшно.


Неудивительно, что источник не приведен! Потому что никакой санкции НАТО СБ ООН не давала ни на военную, ни на миротворческую операцию!

После окончания бомбежек там действовала United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, состоящая из 2-х компонентов ООН, одного ОБСЕ и одного ЕС.

mephala снова в луже!

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Na ... _in_Kosovo

ну якщо ти не можеш знайти навіть вже по цитатам то на. почитай.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83

а ось сама резолюція
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1244
цитата з резолюції:
"Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)"
сам в стані перекласти в гуглі не забанили?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:52

  pesikot написав:Кстати, "учи историю" - штамп российской пропаганды


История - пережиток совка, а те, кто ее знают - агенты кремля. Понятно :mrgreen: Ок...

  pesikot написав:А если про трибунал заговорил. Так Степан Бандера, по Нюрнбергу не был признан преступником.


А ты слышал от меня хоть раз осуждение Бандеры за его деятельность? То-то же! Но аргумент насчет Нюрнберга не катит - трибунал даже не слушал дело УПА и другие второстепенные (в масштабах мировой войны) эпизоды. Иначе бы длился десятилетиями. Решением трибунала было делегировать судам стран-участниц функции расследования локальных преступлений.

Но этот так, историческая справка, которую ты по душевному безумия воспримешь в качестве российской пропаганды. А УПА для меня - борцы за свою землю и герои части украинцев
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:54

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:
Это тебе важно кому-то подмазать. Меня же интересует фактаж!

https://www.dw.com/en/1999-nato-interve ... g-17513919

The bombing of Serbia by NATO forces in 1999 brought an end to the attacks of Serbian troops against the Albanians in Kosovo. However, the war lacked a UN mandate and remains a controversial subject.

Для DW событие противоречивое, а вот наш Sommer точно знает, кто прав, кто виноват :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


the war lacked a UN mandate в твоем МГИМО переводится как "в обход решения СБ ООН"?

Да, образование у тебя просто на уровне. :mrgreen:


Ты даже очевидный проигрышь не можешь принять достойно. Никакого сексизма, но как-то не по-мужски!


(фейспалм-2)
Т.е. со своим мгимофинишед облажался ты, а проигрыш должен принять я? Да, это не мужская логика. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:55

ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы

А что, новость про то, что в Панаме возбуждено уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко уже обсудили?
А то я по последним десяти страницам пробежался, ничего, кроме глумления над протухшими останками порохоботов не увидел.
Может на что-то свеженкое уже перейдёте?

Портнов-то работает, молодчага! :lol:
"Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов. Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.
Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций....."


Пресс-служба ПЕС уже отгавкалась, но как-то очень жалко. Даже и цитировать не буду - стыдоба одна.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
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