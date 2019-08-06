Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:для початку самі розберіться в хронології "10 июня 1999 года военная операция НАТО завершилась. Согласно резолюции СБ ООН 1244 в Косово вводились миротворческие силы НАТО" "Задача по захвату аэропорта «Слатина» была выполнена к 7 часам утра 12 июня" доречі раша захопила аеропорт прикрившись емблемою миротворчих військ ООН. це так няшно.
Неудивительно, что источник не приведен! Потому что никакой санкции НАТО СБ ООН не давала ни на военную, ни на миротворческую операцию!
После окончания бомбежек там действовала United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, состоящая из 2-х компонентов ООН, одного ОБСЕ и одного ЕС.
mephala снова в луже!
(фейспалм-3) Тебе же выше ясно написали: резолюция СБ ООН 1244.
Верните предыдущего оператора, этот школьник вообще ничего не знает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
budivelnik написав:А може дивимось на кінцевий результат для населення 1 Практично вся бувша Югославія (крім Сербії) на всіх парах летить в ЄС ,значить для не сербського народу Югославії - атака НАТО на Сербію - є позитивним фактом 2 Весь бувший Варшавський Договір (крім правонаступниці СРСР росії)-зараз в Євросоюзі - а Євросоюз захищає НАТО - може для народів НДР,Румунії,Польщі,Чехії ,Словаччини,Угорщини - розширення НАТО є позитивним фактом? 3 На останніх виборах за проросійський ОППОблок проголосувало 15+4=19% виборців прийнявших участь в голосуванні...-може для тих 81% який голосував за проєвропейські сили -рух в НАТО є позитивним фактом?
От і виходить Чомусь америкоси як загарбники приносять тим кого політично загарбали -краще життя ніж в загарбаних було до загарблення А ерефники рухаючи православний світ в маси і ідею руССкаго міра-тільки ломають все що можуть...приклади Абхазії,Осетії,Придністровя,ОРДЛО,Криму - на лице.
Тому може нехай нас загарбають ненависні янки чи краще щоб нас загарбили ті хто про розпятих хлопчиків і боїнги не ними збиті-бреше?
Я за нейтралитет - история знает и множество трагичных кейсов американского вмешательства, о которых ты то ли тактично, то ли манипулятивно умолчал. Хотя причем здесь такт, когда речь о будущем страны...
1 Я також за нейтралітет , ба більше Україна також... от тільки чомусь руССомірці захоплюючи Крим і ОРДЛО-іншої думки і замість того щоб боротись з аменриканцями там де вони є (СІРІЯ,Венесуела) вони боряться там де американців не має Україна. 2 Я хотів би почути де це американці втрутились після часів Афганістану і на зло руССомірцям і це б привело до погіршення?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
"Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.
А ссылка на панамский официальный сайт будет? Нет?
Как неожиданно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав: (фейспалм-3) Тебе же выше ясно написали: резолюция СБ ООН 1244.
Верните предыдущего оператора, этот школьник вообще ничего не знает.
Я ее и привел, школьник И там ни слова про "миротворцев НАТО" - там о миротворческой миссии ООН. НАТО - не равно ООН к твоей печальке
(фейспалм-4)
Блин, ну стыдно выпускать младшеклассников на форумы. Уже в средних классах соображают, как перевести текст "The international security presence with substantial North Atlantic Treaty Organization participation must be deployed under unified command and control and authorized to establish a safe environment for all people in Kosovo and to facilitate the safe return to their homes of all displaced persons and refugees."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Блин, ну стыдно выпускать младшеклассников на форумы. Уже в средних классах соображают, как перевести текст "The international security presence with substantial North Atlantic Treaty Organization participation must be deployed under unified command and control and authorized to establish a safe environment for all people in Kosovo and to facilitate the safe return to their homes of all displaced persons and refugees."
Ты уже перешел в инфантильный троллинг! Разговор с тобой завершен! Я привел полную статью и ссылку на резолюцию ООН.