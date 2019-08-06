Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.
А ссылка на панамский официальный сайт будет? Нет? Как неожиданно.
А это ты в ПЕС-пресс-службе спроси, им виднее
Брешут тупо, шаблонно, но визгливо, аж уши режет:
"....В партии настаивают, что Порошенко выезжал в отпуск на Мальдивы с соблюдением всех норм законодательства. Также «Европейская солидарность» отрицает, что у Порошенко есть компании в Панаме, и обвиняет Портнова в предоставлении панамским правоохранителям ложных показаний. «То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова, на самом деле является уголовным преступлением, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме....."
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
zРадио написав: А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.
Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.
Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!
для початку самі розберіться в хронології "10 июня 1999 года военная операция НАТО завершилась. Согласно резолюции СБ ООН 1244 в Косово вводились миротворческие силы НАТО" "Задача по захвату аэропорта «Слатина» была выполнена к 7 часам утра 12 июня" доречі раша захопила аеропорт прикрившись емблемою миротворчих військ ООН. це так няшно.
Неудивительно, что источник не приведен! Потому что никакой санкции НАТО СБ ООН не давала ни на военную, ни на миротворческую операцию!
После окончания бомбежек там действовала United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, состоящая из 2-х компонентов ООН, одного ОБСЕ и одного ЕС.
а ось сама резолюція United Nations Security Council Resolution 1244 цитата з резолюції: "Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)" сам в стані перекласти в гуглі не забанили?