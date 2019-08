Додано: Вів 06 сер, 2019 22:43

zРадио написав: mephala написав: zРадио написав:

Неудивительно, что источник не приведен! Потому что никакой санкции НАТО СБ ООН не давала ни на военную, ни на миротворческую операцию!



После окончания бомбежек там действовала United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, состоящая из 2-х компонентов ООН, одного ОБСЕ и одного ЕС.



mephala снова в луже!



ну якщо ти не можеш знайти навіть вже по цитатам то на. почитай.а ось сама резолюціяцитата з резолюції:"Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)"сам в стані перекласти в гуглі не забанили?