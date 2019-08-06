Додано: Вів 06 сер, 2019 22:47

Арабы хвастаются, что сегодня в Ливии уконтрапупили уже ТРЕТИЙ украинский ИЛ-76.



Это правда, или долгое эхо от предыдущего раза?

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UPD: Разобрался. Это реально ТРЕТИЙ.

Востаннє редагувалось Клавдий Шифер в Вів 06 сер, 2019 23:13, всього редагувалось 1 раз.

"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)