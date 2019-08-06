Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.
А ссылка на панамский официальный сайт будет? Нет? Как неожиданно.
А это ты в ПЕС-пресс-службе спроси, им виднее
Брешут тупо, шаблонно, но визгливо, аж уши режет:
"....В партии настаивают, что Порошенко выезжал в отпуск на Мальдивы с соблюдением всех норм законодательства. Также «Европейская солидарность» отрицает, что у Порошенко есть компании в Панаме, и обвиняет Портнова в предоставлении панамским правоохранителям ложных показаний. «То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова, на самом деле является уголовным преступлением, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме....."
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
zРадио написав: А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.
Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.
Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!
для початку самі розберіться в хронології "10 июня 1999 года военная операция НАТО завершилась. Согласно резолюции СБ ООН 1244 в Косово вводились миротворческие силы НАТО" "Задача по захвату аэропорта «Слатина» была выполнена к 7 часам утра 12 июня" доречі раша захопила аеропорт прикрившись емблемою миротворчих військ ООН. це так няшно.
Неудивительно, что источник не приведен! Потому что никакой санкции НАТО СБ ООН не давала ни на военную, ни на миротворческую операцию!
После окончания бомбежек там действовала United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, состоящая из 2-х компонентов ООН, одного ОБСЕ и одного ЕС.
а ось сама резолюція United Nations Security Council Resolution 1244 цитата з резолюції: "Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)" сам в стані перекласти в гуглі не забанили?
ЗІ продублював ще раз. а то декотрі дивлюся роблять вигляд що не бачили
Арабы хвастаются, что сегодня в Ливии уконтрапупили уже ТРЕТИЙ украинский ИЛ-76.
Это правда, или долгое эхо от предыдущего раза? ----------------------------------------------------- UPD: Разобрался. Это реально ТРЕТИЙ.
Востаннє редагувалось Клавдий Шифер в Вів 06 сер, 2019 23:13, всього редагувалось 1 раз.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
а ось сама резолюція United Nations Security Council Resolution 1244 цитата з резолюції: "Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)" сам в стані перекласти в гуглі не забанили?
ЗІ продублював ще раз. а то декотрі дивлюся роблять вигляд що не бачили
Еще одному - ссылку и на резолюцию (которую ты только что повторил), и на UNMIK (о котором в резолюции речь на одну строчку выше твоей выдержки) я привел выше.
Любителям надергать цитат в одно предложение это уже не поможет - кто хочет разобраться, имеет все инструменты сделать это
Блин, ну стыдно выпускать младшеклассников на форумы. Уже в средних классах соображают, как перевести текст "The international security presence with substantial North Atlantic Treaty Organization participation must be deployed under unified command and control and authorized to establish a safe environment for all people in Kosovo and to facilitate the safe return to their homes of all displaced persons and refugees."
Ты уже перешел в инфантильный троллинг! Разговор с тобой завершен! Я привел полную статью и ссылку на резолюцию ООН.
Кто захочет разобраться - пойдет и изучит вместо чтения одного твоего предложения, выдернутого из непонятно какого контекста!
Напоминаю: вначале критикус утверждает, что в резолюции 1244 нет ни слова про НАТО:
zРадио написав:
Sommer написав:(фейспалм-3) Тебе же выше ясно написали: резолюция СБ ООН 1244.
Верните предыдущего оператора, этот школьник вообще ничего не знает.
Я ее и привел, школьник И там ни слова про "миротворцев НАТО" - там о миротворческой миссии ООН. НАТО - не равно ООН к твоей печальке
А потом, когда ему приводят цитату, в которой внезапно оказывается, что миротворческая миссия в большинстве своем состоит из сил НАТО... он по-волгарски решает обидеться и увидеть в этом инфантильный троллинг.
Присылайте других кремлеботов, эти уже испортились.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:А потом, когда ему приводят цитату, в которой внезапно оказывается, что миротворческая миссия в большинстве своем состоит из сил НАТО...
Ладно, последний комментарий и идешь (первым среди всех форумчан - поздравляю!!) в мой игнор-лист - "substantial" ну ни в одном варианте перевода не значит "в большинстве своем", или даже "доминирующий".
Для этого есть много устоявшихся выражений, как largely, in most, in much, in the majority of.
Substantial - это значительный, существенный. Вот, собственно, и уровень твоего английского (либо уровень дна, на которое ты можешь опуститься, жульничая в споре).
PS: а чтобы узнать истинную степень участия НАТО в миротворческой миссии ООН в Косово, нужно пройти по ссылке на UNMIK, которую я дал выше - 4-й раз уже призываю
а ось сама резолюція United Nations Security Council Resolution 1244 цитата з резолюції: "Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)" сам в стані перекласти в гуглі не забанили?
ЗІ продублював ще раз. а то декотрі дивлюся роблять вигляд що не бачили
Еще одному - ссылку и на резолюцию (которую ты только что повторил), и на UNMIK (о котором в резолюции речь на одну строчку выше твоей выдержки) я привел выше.
Любителям надергать цитат в одно предложение это уже не поможет - кто хочет разобраться, имеет все инструменты сделать это
ще раз для тугодумів які всралися і намагаються робити вигляд що все в порядку.
ВАША БРЕХНАЯ №1. ви сказали що у сша та їх союзників не було мандату. чому брехня СБ ООН резолюцією 1244 прийняло рішення про введення миротворчих сил ООН із значною участю військ НАТО. куди і входив британський підрозділ під егідою KFOR. і британський підрозділ йшов до аеропорту як частина миротворчих сил ООН. вас що - таки насправді забанили в гуглі а власного розуму перекласти не вистачає?
ВАША БРЕХНЯ №2. про послідовність подій. чому брехня спочатку було прийнято резолюцію 1244 яка дозволила міжнародні миротворчі сили із значною участю сил НАТО і тільки потім раша почала свою операцію по захопленню аеродрому. раша станом на 11 червня 1999 року вже знала про прийняту резолюцію. причому текст вона знала давно так як до прийняття документу його потрібно ще підготувати. тому саме раша пішла на конфлікт. причому не з нато а саме з миротворчими силами ООН.
ВАША БРЕХНЯ №3. про те що спочатку сша порушило а потім вже рф чому брехня військова операція яка проводилася НАТО проводилася коли на СБ ОНН всі були ЗА і тільки раша з китаєм утрималися. Ну а як раша та китай голосують ми вже знаємо. На власній шкурі в Криму все відчули. тому операція була проведена в супереч волі раші та китаю. раша коли почала свою операцію "Целью операции было установление контроля над аэропортом «Слатина» (ныне - Международный аэропорт Приштины) раньше британского подразделения KFOR". тобто раша проводила операцію не проти волі сша або її союзників а проти миротворчих сил ОНН!!! за введення яких самі і проголосували!!! сюр якийсь. однією рукою голосують за ввід миротворчих сил ООН а потім з ними ж вступають в конфлікт.
ВАША БРЕХНЯ №4 про те що я придумав факти розвитку подій захоплення аеропорту чому брехня коли я описав послідовність дій раші про захват аеропорту яке відбулося після прийняття СБ ООН резолюції 1244 звинуватили мене в придумуванні фактів без приведення посилань. причому самі привели посилання на UNMIK а не на саму резолюцію. ще й написав що я сів до калюжі хоча сам в неї з розгону гепнувся. коли ж я привів посилання на саму резолюцію де чорним по білому написано про участь сил НАТО у миротворчих силах ООН яке прийнято раніше початку операції раші почав відмазуватися типу я вже давав це посилання. але цей маніпулятор як жодного разу не дав посилання на саму резолюцію а давав тільки на сам UNMIK так і не в стані банально зробити переклад самої резолюції.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 23:50, всього редагувалось 1 раз.