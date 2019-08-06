RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3748374937503751>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:32

  Sommer написав:
  Клавдий Шифер написав:
"Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.



А ссылка на панамский официальный сайт будет? Нет?
Как неожиданно. :mrgreen:

А это ты в ПЕС-пресс-службе спроси, им виднее :mrgreen:

Брешут тупо, шаблонно, но визгливо, аж уши режет:
"....В партии настаивают, что Порошенко выезжал в отпуск на Мальдивы с соблюдением всех норм законодательства. Также «Европейская солидарность» отрицает, что у Порошенко есть компании в Панаме, и обвиняет Портнова в предоставлении панамским правоохранителям ложных показаний.
«То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова, на самом деле является уголовным преступлением, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме....."
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 02.03.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:43

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:
А я тебе еще раз говорю - разбираться нужно по хронологии! Американцы начали бомбить Белград в обход решения СБ ООН, на которое РФ наложила вето.

Соответственно, американцы, не имея мандата ООН и имея однозначное "нет" от РФ, действовали на свой страх и риск. И это еще чудо, что тем самым они не спровоцировали прямое столкновение с РФ.

Захват аэропорта Приштины - реактивная, а не проактивная мера РФ. Проактивным было нападение США и союзников на независимое государство!

для початку самі розберіться в хронології
"10 июня 1999 года военная операция НАТО завершилась. Согласно резолюции СБ ООН 1244 в Косово вводились миротворческие силы НАТО"
"Задача по захвату аэропорта «Слатина» была выполнена к 7 часам утра 12 июня"
доречі раша захопила аеропорт прикрившись емблемою миротворчих військ ООН. це так няшно.


Неудивительно, что источник не приведен! Потому что никакой санкции НАТО СБ ООН не давала ни на военную, ни на миротворческую операцию!

После окончания бомбежек там действовала United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, состоящая из 2-х компонентов ООН, одного ОБСЕ и одного ЕС.

mephala снова в луже!

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Na ... _in_Kosovo

ну якщо ти не можеш знайти навіть вже по цитатам то на. почитай.
Марш-бросок на Приштину

а ось сама резолюція
United Nations Security Council Resolution 1244
цитата з резолюції:
"Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)"
сам в стані перекласти в гуглі не забанили?

ЗІ
продублював ще раз. а то декотрі дивлюся роблять вигляд що не бачили
mephala
 
Повідомлень: 5114
З нами з: 07.04.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:47

Арабы хвастаются, что сегодня в Ливии уконтрапупили уже ТРЕТИЙ украинский ИЛ-76.

Это правда, или долгое эхо от предыдущего раза?
-----------------------------------------------------
UPD: Разобрался. Это реально ТРЕТИЙ.
Востаннє редагувалось Клавдий Шифер в Вів 06 сер, 2019 23:13, всього редагувалось 1 раз.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 02.03.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:49

  mephala написав:ну якщо ти не можеш знайти навіть вже по цитатам то на. почитай.
Марш-бросок на Приштину

а ось сама резолюція
United Nations Security Council Resolution 1244
цитата з резолюції:
"Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)"
сам в стані перекласти в гуглі не забанили?

ЗІ
продублював ще раз. а то декотрі дивлюся роблять вигляд що не бачили


Еще одному - ссылку и на резолюцию (которую ты только что повторил), и на UNMIK (о котором в резолюции речь на одну строчку выше твоей выдержки) я привел выше.

Любителям надергать цитат в одно предложение это уже не поможет - кто хочет разобраться, имеет все инструменты сделать это
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3165
З нами з: 02.05.18
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:49

  zРадио написав:
  Sommer написав:(фейспалм-4)

Блин, ну стыдно выпускать младшеклассников на форумы. Уже в средних классах соображают, как перевести текст "The international security presence with substantial North Atlantic Treaty Organization participation must be deployed under unified command and control and authorized to establish a safe environment for all people in Kosovo and to facilitate the safe return to their homes of all displaced persons and refugees."


Ты уже перешел в инфантильный троллинг! Разговор с тобой завершен! Я привел полную статью и ссылку на резолюцию ООН.

Даже не поленюсь повторить:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Na ... _in_Kosovo

Кто захочет разобраться - пойдет и изучит вместо чтения одного твоего предложения, выдернутого из непонятно какого контекста!


Напоминаю: вначале критикус утверждает, что в резолюции 1244 нет ни слова про НАТО:
  zРадио написав:
  Sommer написав:(фейспалм-3)
Тебе же выше ясно написали: резолюция СБ ООН 1244.

Верните предыдущего оператора, этот школьник вообще ничего не знает.


Я ее и привел, школьник :mrgreen: И там ни слова про "миротворцев НАТО" - там о миротворческой миссии ООН. НАТО - не равно ООН к твоей печальке :mrgreen:


А потом, когда ему приводят цитату, в которой внезапно оказывается, что миротворческая миссия в большинстве своем состоит из сил НАТО... он по-волгарски решает обидеться и увидеть в этом инфантильный троллинг.

Присылайте других кремлеботов, эти уже испортились.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4678
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:51

  Клавдий Шифер написав:Арабы хвастаются, что сегодня в Ливии уконтрапупили уже ТРЕТИЙ украинский ИЛ-76.

Это правда, или долгое эхо от предыдущего раза?


Это чей виртуал тут так разморозился? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4678
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 23:02

  Sommer написав:А потом, когда ему приводят цитату, в которой внезапно оказывается, что миротворческая миссия в большинстве своем состоит из сил НАТО...


Ладно, последний комментарий и идешь (первым среди всех форумчан - поздравляю!!) в мой игнор-лист - "substantial" ну ни в одном варианте перевода не значит "в большинстве своем", или даже "доминирующий".

Для этого есть много устоявшихся выражений, как largely, in most, in much, in the majority of.

Substantial - это значительный, существенный. Вот, собственно, и уровень твоего английского (либо уровень дна, на которое ты можешь опуститься, жульничая в споре).

PS: а чтобы узнать истинную степень участия НАТО в миротворческой миссии ООН в Косово, нужно пройти по ссылке на UNMIK, которую я дал выше - 4-й раз уже призываю :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3165
З нами з: 02.05.18
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 23:18

  zРадио написав:
  Sommer написав:А потом, когда ему приводят цитату, в которой внезапно оказывается, что миротворческая миссия в большинстве своем состоит из сил НАТО...


Ладно, последний комментарий и идешь (первым среди всех форумчан - поздравляю!!) в мой игнор-лист


Что, ты таки виртуал волгаря? Тот тоже любил запихивать в игнор тех, кто его глупость выставлял на всеобщее обозрение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4678
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 23:24

  zРадио написав:
  mephala написав:ну якщо ти не можеш знайти навіть вже по цитатам то на. почитай.
Марш-бросок на Приштину

а ось сама резолюція
United Nations Security Council Resolution 1244
цитата з резолюції:
"Authorize international peacekeeping force with substantial NATO participation in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR)"
сам в стані перекласти в гуглі не забанили?

ЗІ
продублював ще раз. а то декотрі дивлюся роблять вигляд що не бачили


Еще одному - ссылку и на резолюцию (которую ты только что повторил), и на UNMIK (о котором в резолюции речь на одну строчку выше твоей выдержки) я привел выше.

Любителям надергать цитат в одно предложение это уже не поможет - кто хочет разобраться, имеет все инструменты сделать это

ще раз для тугодумів які всралися і намагаються робити вигляд що все в порядку.

ВАША БРЕХНАЯ №1. ви сказали що у сша та їх союзників не було мандату.
чому брехня
СБ ООН резолюцією 1244 прийняло рішення про введення миротворчих сил ООН із значною участю військ НАТО. куди і входив британський підрозділ під егідою KFOR.
і британський підрозділ йшов до аеропорту як частина миротворчих сил ООН.
вас що - таки насправді забанили в гуглі а власного розуму перекласти не вистачає?

ВАША БРЕХНЯ №2. про послідовність подій.
чому брехня
спочатку було прийнято резолюцію 1244 яка дозволила міжнародні миротворчі сили із значною участю сил НАТО і тільки потім раша почала свою операцію по захопленню аеродрому.
раша станом на 11 червня 1999 року вже знала про прийняту резолюцію. причому текст вона знала давно так як до прийняття документу його потрібно ще підготувати.
тому саме раша пішла на конфлікт. причому не з нато а саме з миротворчими силами ООН.

ВАША БРЕХНЯ №3. про те що спочатку сша порушило а потім вже рф
чому брехня
військова операція яка проводилася НАТО проводилася коли на СБ ОНН всі були ЗА і тільки раша з китаєм утрималися. Ну а як раша та китай голосують ми вже знаємо. На власній шкурі в Криму все відчули. тому операція була проведена в супереч волі раші та китаю.
раша коли почала свою операцію "Целью операции было установление контроля над аэропортом «Слатина» (ныне - Международный аэропорт Приштины) раньше британского подразделения KFOR". тобто раша проводила операцію не проти волі сша або її союзників а проти миротворчих сил ОНН!!! за введення яких самі і проголосували!!! сюр якийсь. однією рукою голосують за ввід миротворчих сил ООН а потім з ними ж вступають в конфлікт.

ВАША БРЕХНЯ №4 про те що я придумав факти розвитку подій захоплення аеропорту
чому брехня
коли я описав послідовність дій раші про захват аеропорту яке відбулося після прийняття СБ ООН резолюції 1244 звинуватили мене в придумуванні фактів без приведення посилань. причому самі привели посилання на UNMIK а не на саму резолюцію. ще й написав що я сів до калюжі хоча сам в неї з розгону гепнувся.
коли ж я привів посилання на саму резолюцію де чорним по білому написано про участь сил НАТО у миротворчих силах ООН яке прийнято раніше початку операції раші почав відмазуватися типу я вже давав це посилання. але цей маніпулятор як жодного разу не дав посилання на саму резолюцію а давав тільки на сам UNMIK так і не в стані банально зробити переклад самої резолюції.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 06 сер, 2019 23:50, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 5114
З нами з: 07.04.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 23:45

Re: Політичні дискусії

Смотрю Схемы про Барышевский суд, истцов, решения суда и главного бенефициара. Ад, 3.14зда и виолончель. Беня абсолютно без тормозов. "Зробили всіх разом".
airmax78
 
Повідомлень: 30969
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3639 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 3748374937503751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.