mephala написав:
ВАША БРЕХНАЯ №1. ви сказали що у сша та їх союзників не було мандату.
чому брехня
СБ ООН резолюцією 1244 прийняло рішення про введення миротворчих сил ООН із значною участю військ НАТО. куди і входив британський підрозділ під егідою KFOR.
і британський підрозділ йшов до аеропорту як частина миротворчих сил ООН.
вас що - таки насправді забанили в гуглі а власного розуму перекласти не вистачає?
Ау, есть кто дома??? Не было санкции на военную операцию, а не миротворческую миссию после нее! ТВОЯ БРЕХНЯ И МАНИПУЛЯЦИЯ 1!
mephala написав:ВАША БРЕХНЯ №2. про послідовність подій.
чому брехня
спочатку було прийнято резолюцію 1244 яка дозволила міжнародні миротворчі сили із значною участю сил НАТО і тільки потім раша почала свою операцію по захопленню аеродрому.
раша станом на 11 червня 1999 року вже знала про прийняту резолюцію. причому текст вона знала давно так як до прийняття документу його потрібно ще підготувати.
тому саме раша пішла на конфлікт. причому не з нато а саме з миротворчими силами ООН.
Я на другом и не настаивал - ТВОЯ БРЕХНЯ И ДОДУМКА 2. НАТО - разбомбила страну, РФ - захватила аэропорт. Кто агрессор, пусть каждый решит для себя
mephala написав:ВАША БРЕХНЯ №3. про те що спочатку сша порушило а потім вже рф
чому брехня
військова операція яка проводилася НАТО проводилася коли на СБ ОНН всі були ЗА і тільки раша з китаєм утрималися. Ну а як раша та китай голосують ми вже знаємо. На власній шкурі в Криму все відчули. тому операція була проведена в супереч волі раші та китаю.
раша коли почала свою операцію "Целью операции было установление контроля над аэропортом «Слатина» (ныне - Международный аэропорт Приштины) раньше британского подразделения KFOR". тобто раша проводила операцію не проти волі сша або її союзників а проти миротворчих сил ОНН!!! за введення яких самі і проголосували!!! сюр якийсь. однією рукою голосують за ввід миротворчих сил ООН а потім з ними ж вступають в конфлікт.
Тут даже комментировать нечего - смотри пункт 1 (ТВОЯ БРЕХНЯ 1, ПРОДУБЛИРОВАННАЯ ДВАЖДЫ )
mephala написав:ВАША БРЕХНЯ №4 про те що я придумав факти розвитку подій захоплення аеропорту
чому брехня
коли я описав послідовність дій раші про захват аеропорту яке відбулося після прийняття СБ ООН резолюції 1244 звинуватили мене в придумуванні фактів без приведення посилань. причому самі привели посилання на UNMIK а не на саму резолюцію. ще й написав що я сів до калюжі хоча сам в неї з розгону гепнувся.
коли ж я привів посилання на саму резолюцію де чорним по білому написано про участь сил НАТО у миротворчих силах ООН яке прийнято раніше початку операції раші почав відмазуватися типу я вже давав це посилання. але цей маніпулятор як жодного разу не дав посилання на саму резолюцію а давав тільки на сам UNMIK так і не в стані банально зробити переклад самої резолюції.
Я привел ссылку на статью UNMIK, где была ссылка на резолюцию - ТВОЯ БРЕХНЯ И НЕРАСТОРОПНОСТЬ 3(4)